Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Người dân TPHCM hào hứng đi 'đổi rác lấy quà'

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tận dụng nắp chai, vỏ lon nước, giấy cũ… để tạo thành những sản phẩm “độc lạ” như bản đồ Việt Nam, Bến nhà Rồng, địa đạo Củ Chi hay khu vườn ngập tràn hoa lá khiến người xem bất ngờ và thích thú.

Ngày 20/12, tại công viên Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), UBND phường Tân Sơn Hòa đã tổ chức Ngày hội phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2025 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hơn 400 người tham gia.

Đưa cháu gái mang theo nào vỏ chai nước, pin cũ… để đổi quà tại ngày hội, bà Lê Thị Hòa (52 tuổi, ngụ đường Cộng Hòa) vui vẻ cho biết, gia đình luôn nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Với những sản phẩm bỏ đi nhưng có thể tái chế được như vỏ chai, giấy báo cũ, pin cũ… đều được tận dụng triệt để. Như vỏ chai nhựa có thể dùng làm chậu trồng cây, vỏ lon làm thành đồ trang trí…

tp-rac-thai-uyen-phuong-5.jpg
tp-rac-thai-uyen-phuong-2.jpg
Người dân TPHCM hào hứng tham dự ngày hội "đổi rác lấy quà"

“Tận dụng các sản phẩm có thể tái chế để tạo thành đồ dùng trong gia đình vừa có thể tiết kiệm chi phí, giúp kéo dài dòng đời của sản phẩm; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường” – bà Hòa chia sẻ.

Ông Lê Minh Truyền, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa cho biết, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã xác định rõ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là trách nhiệm của mỗi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, là giải pháp căn cơ nhằm giảm khối lượng rác chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sống và hướng đến phát triển bền vững.

tp-rac-thai-uyen-phuong-4.jpg
tp-rac-thai-uyen-phuong-1.jpg
Hơn 400 người dân thuộc phường Tân Sơn Hòa hăng hái tham gia lễ hội, mọi người luôn nâng cao ý thức trong việc phân loại rác tại nguồn để bảo vệ môi trường

“Chúng tôi phối hợp cùng chi bộ các khu phố tìm cách vận động người dân cùng thực hiện. Đặc biệt, phường phối hợp chặt chẽ với các trường học để đưa nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên cho học sinh, sinh viên” - ông Truyền nói.

Nhiều mô hình sáng tạo như địa đạo Củ Chi, Bến Nhà Rồng, khu vườn hóa lá... được làm từ nguyên liệu bỏ đi như vỏ chai nước, giấy cũ, chai nhựa, vỏ trứng, vé số, xốp, cỏ khô... làm người xem thích thú.

tp-rac-thai-uyen-phuong-13.jpg
tp-rac-thai-uyen-phuong-7.jpg
tp-rac-thai-uyen-phuong-9.jpg
tp-rac-thai-uyen-phuong-12.jpg
Nhiều mô hình sáng tạo được làm từ nguyên liệu bỏ đi

Ngày hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: chương trình đi bộ đồng hành “Bước chân xanh”, các gian hàng trải nghiệm – tương tác, hoạt động đổi rác tái chế lấy quà, hướng dẫn chuyên đề về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, trưng bày các sản phẩm tái chế sáng tạo của khu phố và trường học…

Uyên Phương
#Mô hình tái chế sáng tạo #Bảo vệ môi trường và ý thức cộng đồng #Ngày hội phân loại chất thải tại nguồn #Sử dụng vật liệu tái chế trong nghệ thuật và trang trí #Chương trình giáo dục về phân loại rác #Hoạt động cộng đồng và đổi rác lấy quà #Tái chế rác thải để phát triển bền vững #Thời trang và sản phẩm sáng tạo từ rác thải #Vai trò của các trường học trong bảo vệ môi trường #Chính sách và pháp luật về phân loại rác

Xem thêm

Cùng chuyên mục