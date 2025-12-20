Người dân TPHCM hào hứng đi 'đổi rác lấy quà'

TPO - Tận dụng nắp chai, vỏ lon nước, giấy cũ… để tạo thành những sản phẩm “độc lạ” như bản đồ Việt Nam, Bến nhà Rồng, địa đạo Củ Chi hay khu vườn ngập tràn hoa lá khiến người xem bất ngờ và thích thú.

Ngày 20/12, tại công viên Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), UBND phường Tân Sơn Hòa đã tổ chức Ngày hội phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2025 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hơn 400 người tham gia.

Đưa cháu gái mang theo nào vỏ chai nước, pin cũ… để đổi quà tại ngày hội, bà Lê Thị Hòa (52 tuổi, ngụ đường Cộng Hòa) vui vẻ cho biết, gia đình luôn nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Với những sản phẩm bỏ đi nhưng có thể tái chế được như vỏ chai, giấy báo cũ, pin cũ… đều được tận dụng triệt để. Như vỏ chai nhựa có thể dùng làm chậu trồng cây, vỏ lon làm thành đồ trang trí…

Người dân TPHCM hào hứng tham dự ngày hội "đổi rác lấy quà"

“Tận dụng các sản phẩm có thể tái chế để tạo thành đồ dùng trong gia đình vừa có thể tiết kiệm chi phí, giúp kéo dài dòng đời của sản phẩm; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường” – bà Hòa chia sẻ.

Ông Lê Minh Truyền, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa cho biết, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã xác định rõ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là trách nhiệm của mỗi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, là giải pháp căn cơ nhằm giảm khối lượng rác chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sống và hướng đến phát triển bền vững.

Hơn 400 người dân thuộc phường Tân Sơn Hòa hăng hái tham gia lễ hội, mọi người luôn nâng cao ý thức trong việc phân loại rác tại nguồn để bảo vệ môi trường

“Chúng tôi phối hợp cùng chi bộ các khu phố tìm cách vận động người dân cùng thực hiện. Đặc biệt, phường phối hợp chặt chẽ với các trường học để đưa nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên cho học sinh, sinh viên” - ông Truyền nói.

Nhiều mô hình sáng tạo như địa đạo Củ Chi, Bến Nhà Rồng, khu vườn hóa lá... được làm từ nguyên liệu bỏ đi như vỏ chai nước, giấy cũ, chai nhựa, vỏ trứng, vé số, xốp, cỏ khô... làm người xem thích thú.

Nhiều mô hình sáng tạo được làm từ nguyên liệu bỏ đi

Ngày hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: chương trình đi bộ đồng hành “Bước chân xanh”, các gian hàng trải nghiệm – tương tác, hoạt động đổi rác tái chế lấy quà, hướng dẫn chuyên đề về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, trưng bày các sản phẩm tái chế sáng tạo của khu phố và trường học…