Xã hội

Google News

Nhìn từ trên cao cầu dây văng hơn 3.700 tỷ đồng, có tĩnh không cao nhất Việt Nam

Phạm Nguyễn
TPO - Cầu Bình Khánh, hạng mục trọng điểm của cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức thông xe, công trình từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo động lực cho phát triển kinh tế khu vực.

Đây là một trong những điểm cầu của Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được tổ chức đồng loạt tại 79 điểm cầu trên cả nước, gồm 68 điểm cầu truyền hình trực tuyến và 11 điểm cầu trực tiếp, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025).

tp-ld-1-2-8857.jpg
Cầu Bình Khánh cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức thông xe.
Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, do các đơn vị tư vấn và nhà thầu Nhật Bản thực hiện, sử dụng vốn vay ưu đãi (STEP của Chính phủ Nhật Bản).
img-8515.jpg
Tĩnh không thông thuyền 55 m, thuộc nhóm các cầu có không gian thông thuyền cao nhất Việt Nam. Cầu Bình Khánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, bảo đảm an toàn và hiệu quả trong khai thác, vận hành.
img-8512.jpg
Cầu được thiết kế theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05, tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài, với các thông số chủ yếu gồm: tĩnh tải, tải trọng làn và hoạt tải thiết kế (HL-93); vùng động đất loại 1; tải trọng tàu thiết kế 20.000 DWT đầy tải với vận tốc 5 m/s cho 2 trụ chính; tốc độ gió trung bình 10 phút V10 = 32 m/s, có thực hiện thí nghiệm hầm gió 2 chiều.
tp-ld-1-132.jpg

Dầm cầu treo dây văng 2 mặt phẳng dây, gồm 2 dầm chủ biên dạng hộp hình thang thuận, chiều cao dầm 3 m, chiều rộng đáy hộp 5,50 m, chạy song song và cách nhau 24,85 m.

tp-ld-1-1-718.jpg

Tổng chiều rộng dầm cầu dây văng 30,35 m. Tại mỗi trụ tháp bố trí 2 mặt phẳng dây văng dạng rẻ quạt, gồm 17 đôi cáp văng (tổng 68 cáp toàn bộ cầu). Các dây văng là các bó cáp gồm các tao cáp song song, mỗi bó cáp cấu tạo từ 19 – 55 tao cáp loại 15,7 mm, được thiết kế bảo vệ chống ăn mòn. Chiều dài dây văng (tính từ mặt cầu đến neo yên ngựa) từ 58,7 m đến 197,6 m.

Cầu Bình Khánh được khởi công vào tháng 8/2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, khi mới đạt khoảng 70% khối lượng, công trình phải tạm dừng thi công trong thời gian dài do một số nguyên nhân khách quan, trong đó có việc thay đổi cơ chế, chính sách và không bố trí được nguồn vốn ODA.

Đến tháng 9/2022, Gói thầu J1 được tái khởi động; cầu Bình Khánh được thi công trở lại từ tháng 3/2023.

Trong quá trình thi công công trình, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, cùng sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan hữu quan là yếu tố then chốt để VEC hoàn tất công tác đầu tư, triển khai thi công và hoàn thành cầu Bình Khánh.

Dự án khi hoàn thành có ý nghĩa chính trị, kinh tế và kỹ thuật sâu sắc; là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và ngành giao thông trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược.

Công trình còn từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước.

Phạm Nguyễn
#cầu Bình Khánh #cao tốc Bến Lức Long Thành #giao thông #dự án lớn #đầu tư Nhật Bản #hạ tầng

