Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội sẽ chuyển đổi công năng công trình không đủ điều kiện phòng cháy

Hiểu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau ngày 1/7/2028, các cơ sở không thể áp dụng hoặc chưa khắc phục theo các giải pháp kỹ thuật do các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành thì thực hiện chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

dsc07356-1757345317.jpg
Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội đưa ra lộ trình xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và không có khả năng khắc phục. Cụ thể, trước ngày 1/1/2026, cần phân loại, lập và công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và không có khả năng khắc phục.

Trước ngày 1/7/2028, hoàn thành tổ chức hướng dẫn cơ sở hoàn thành việc khắc phục theo các giải pháp kỹ thuật do các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành.

Căn cứ hiện trạng về kiến trúc, kết cấu, công năng, thiết bị, dây chuyền sản xuất, người đứng đầu cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện; lập hồ sơ thiết kế theo giải pháp kỹ thuật đã chọn, gửi Cơ quan quản lý trực tiếp về PCCC và CNCH đề nghị tham gia ý kiến.

Sau ngày 1/7/2028, cơ sở không thể áp dụng hoặc chưa khắc phục theo các giải pháp kỹ thuật do các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành thì thực hiện chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở.

Về lộ trình xử lý cơ sở đưa vào hoạt động khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC, UBND TP Hà Nội yêu cầu phân loại, lập và công bố danh sách cơ sở đưa vào hoạt động khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC trước ngày 1/1/2026.

Toàn bộ tên, địa điểm, chủ đầu tư công trình vi phạm sẽ được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó xác định cụ thể chủ đầu tư, địa chỉ xây dựng, số tồn tại, vi phạm về PCCC cần khắc phục để người dân biết và giám sát.

UBND TP Hà Nội cũng đề ra các biện pháp xử lý cụ thể như tổ chức mời các chủ đầu tư có công trình vi phạm (mời các đơn vị chức năng có liên quan cùng tham gia để làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị gắn với từng công trình, vi phạm cụ thể) để thống nhất biện pháp, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư cam kết lộ trình, thời gian thực hiện (hoàn thành trước 15/3/2026), thời hạn cam kết căn cứ theo điều kiện thực tế của từng cơ sở và đảm bảo cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC trước ngày 11/7/2028.

Hiểu Minh
#Chuyển đổi công năng công trình #Quy định phòng cháy chữa cháy #Xử lý công trình vi phạm PCCC #Lộ trình hoàn thiện khắc phục PCCC #Vai trò chủ đầu tư trong phòng cháy #Quản lý và kiểm tra an toàn PCCC #Công khai danh sách vi phạm PCCC #Phân loại và xử lý công trình không đảm bảo an toàn #Chính sách hành chính về phòng cháy chữa cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục