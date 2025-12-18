Hà Nội sẽ chuyển đổi công năng công trình không đủ điều kiện phòng cháy

TPO - Sau ngày 1/7/2028, các cơ sở không thể áp dụng hoặc chưa khắc phục theo các giải pháp kỹ thuật do các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành thì thực hiện chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội đưa ra lộ trình xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và không có khả năng khắc phục. Cụ thể, trước ngày 1/1/2026, cần phân loại, lập và công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và không có khả năng khắc phục.

Trước ngày 1/7/2028, hoàn thành tổ chức hướng dẫn cơ sở hoàn thành việc khắc phục theo các giải pháp kỹ thuật do các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành.

Căn cứ hiện trạng về kiến trúc, kết cấu, công năng, thiết bị, dây chuyền sản xuất, người đứng đầu cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện; lập hồ sơ thiết kế theo giải pháp kỹ thuật đã chọn, gửi Cơ quan quản lý trực tiếp về PCCC và CNCH đề nghị tham gia ý kiến.

Sau ngày 1/7/2028, cơ sở không thể áp dụng hoặc chưa khắc phục theo các giải pháp kỹ thuật do các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành thì thực hiện chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở.

Về lộ trình xử lý cơ sở đưa vào hoạt động khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC, UBND TP Hà Nội yêu cầu phân loại, lập và công bố danh sách cơ sở đưa vào hoạt động khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC trước ngày 1/1/2026.

Toàn bộ tên, địa điểm, chủ đầu tư công trình vi phạm sẽ được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó xác định cụ thể chủ đầu tư, địa chỉ xây dựng, số tồn tại, vi phạm về PCCC cần khắc phục để người dân biết và giám sát.

UBND TP Hà Nội cũng đề ra các biện pháp xử lý cụ thể như tổ chức mời các chủ đầu tư có công trình vi phạm (mời các đơn vị chức năng có liên quan cùng tham gia để làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị gắn với từng công trình, vi phạm cụ thể) để thống nhất biện pháp, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư cam kết lộ trình, thời gian thực hiện (hoàn thành trước 15/3/2026), thời hạn cam kết căn cứ theo điều kiện thực tế của từng cơ sở và đảm bảo cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC trước ngày 11/7/2028.