Hàng vạn người đổ ra đường trong đêm mừng Việt Nam thắng Thái Lan

Hàng nghìn người dân nghệ An đốt pháo hoa ăn mừng trên đường phố Sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, hàng nghìn người dân Nghệ An đổ ra đường, hòa vào dòng người rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên một không khí sôi động để ăn mừng chiến thắng.
Tại các tuyến đường trung tâm của thành phố Vinh (cũ) như Trần Phú, Lê Duẩn, đại lộ Lê Nin, Lê Hồng Phong…, dòng người ken đặc, xe cộ di chuyển chậm trong tiếng reo hò, tiếng kèn, tiếng trống và những tràng vỗ tay không ngớt. Trên tay mỗi người là lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió và niềm tự hào chiến thắng. Tại vòng xuyến Phương Đông, hàng nghìn người dân tập trung hò reo ăn mừng chiến thắng khiến giao thông ách tắc.
Lực lượng Công an Nghệ An, CSGT đã huy động tối đa lực lượng có mặt tại các ngã tư, tuyến đường lớn để phân luồng giao thông, giảm tránh tình trạng tắc đường. Một số tuyến đường dẫn vào trung tâm như Trường Thi, Lê Mao, Hồ Tùng Mậu… được lực lượng CSGT lập rào chắn, không cho người dân đi vào để tránh ách tắc giao thông.
Sau tiếng còi mãn cuộc ở phút bù giờ cuối cùng trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, hàng nghìn người dân Lâm Đồng đã đổ ra đường ăn mừng. Cờ đỏ sao vàng rợp phố, tiếng kèn vang lên khắp nơi, dòng người tập trung về khu vực TP Phan Thiết cũ, hòa chung không khí hân hoan mừng chiến thắng.
Khoảng 22h50 ngày 18/12, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33, không khí ăn mừng chiến thắng diễn ra sôi động tại nhiều tuyến đường trung tâm Hà Tĩnh. Các tuyến phố Hà Huy Tập, Trần Phú (phường Thành Sen) rực đỏ cờ Tổ quốc khi hàng trăm người dân đổ ra đường chung vui.
Người hâm mộ mang theo cờ, trống, kèn, diễu hành và hò reo không ngớt. Không khí phấn khởi, náo nhiệt bao trùm khắp các con phố. Lượng người tham gia ăn mừng ngày càng đông về khuya, khiến một số tuyến đường trung tâm xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
Anh Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, trú phường Thành Sen) cho biết, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam mang lại niềm vui và sự tự hào lớn cho người dân. “Lâu rồi mới thấy không khí bóng đá sôi động như vậy. Chiến thắng này tiếp thêm niềm tin và niềm vui cho mọi người”, anh Tuấn nói.
Trên nhiều tuyến đường, các cổ động viên liên tục hô vang khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển, tạo nên bầu không khí rộn ràng suốt nhiều giờ. Nhiều người cho biết do quá phấn khích, họ có thể sẽ trải qua một đêm không ngủ để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Ngay sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá nam Sea Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan, hàng nghìn người dân ở TPHCM đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng. Lực lượng CSGT Công an TPHCM đã chia nhiều tổ công tác điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn, đồng thời ngăn chặn những trường hợp quá khích. Đây là những hình ảnh được ghi nhận tại khu vực trung tâm phường Thủ Dầu Một.
Sau tiếng còi kết thúc phút bù giờ cuối cùng trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, người dân Quảng Ninh đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Hàng nghìn người dân với cờ đỏ sao vàng, kèn đã tập trung về khu vực cột đồng hồ thuộc phường Hồng Gai (TP Hạ Long cũ) để cùng nhau ăn mừng.
Ca sĩ Tùng Dương lập tức cập nhật dòng trạng thái: "Cảm ơn Thái Lan đã tạo kịch tính, thắng 3-2 mới thấy các chiến binh Việt Nam bản lĩnh cỡ nào. Vươn vai Việt Nam".
Ca sĩ Hoàng Bách có kỷ niệm đáng nhớ khi theo dõi trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ngay ở cánh gà sân khấu. Thời điểm đội tuyển Việt Nam bị dẫn 0-2, Hoàng Bách trình diễn trên sân khấu. Nam ca sĩ diễn xong, bước vào phòng chờ lại thấy kết quả 2 đều. "Rồi về đến khách sạn, tranh thủ nghỉ chờ hiệp phụ, vào tắm nghe bình luận viên la ầm ầm, lại ăn ngược Thái 3-2 rồi. Không được xem trực tiếp bàn nào, mà vẫn sướng. Việt Nam vô địch", ca sĩ bày tỏ.
“Chúng ta là người Việt Nam, sóng gió hoá phi thường!. Thua trước 2-0 nhưng hiệp 2 gỡ hoà 2-2 và chốt hạ một bàn ngay hiệp phụ! Không còn gì tuyệt vời hơn”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hòa vào niềm vui chiến thắng.
Người dân Hà Nội tràn ra đường “đi bão”
Người dân Hà Nội tràn ra đường đi bão sau khi U22 Việt Nam giành huy chương vàng. Cờ đỏ sao vàng, kèn, thậm chí cả nồi, chảo… được mọi người tận dụng làm công cụ ăn mừng, hòa chung không khí chiến thắng.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết, khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam chính thức giành Huy chương Vàng SEA Games, không khí tại TP Đà Nẵng như vỡ òa. Từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư, người dân đồng loạt đổ ra đường ăn mừng, tạo nên một đêm không ngủ rực sắc đỏ sao vàng.
Tại các tuyến đường lớn như Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ hay khu vực cầu Rồng, cầu Sông Hàn, hàng nghìn người dân mang theo cờ Tổ quốc, trống, kèn, băng rôn hòa vào dòng xe nối dài. Tiếng hò reo “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng” vang vọng khắp tuyến phố. Nhiều nhóm cổ động viên diễu hành thành từng đoàn lớn, tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng.
“Tôi đã chờ đợi tấm Huy chương Vàng này từ lâu. Cảm xúc vỡ òa nên dù đã khuya, tôi vẫn cùng bạn bè ra đường chung vui”, anh Trần Quốc Đạt (quận Thanh Khê) chia sẻ khi hòa vào dòng người ăn mừng trên đường Nguyễn Văn Linh.
Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam U22 và đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban huấn luyện và các Đội tuyển.
Trong thư, Thủ tướng nồng nhiệt chúc mừng Ban huấn luyện, toàn thể đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và đội tuyển nữ Futsal quốc gia đã kiên cường thi đấu và xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33.
“Đây là thành tích tuyệt vời, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các đội tuyển trong cả hành trình tại SEA Games 33”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định năm 2025 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam. Theo đó, từng trận đấu đều thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết, mang dấu ấn đậm nét của những “Chiến binh Sao vàng” với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
“Tôi đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban huấn luyện và các đội tuyển, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tích cực đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là sự ủng hộ, cổ vũ bằng cả trái tim của hàng triệu người hâm mộ đối với các đội tuyển của chúng ta”, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết.
Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và đội tuyển nữ Futsal quốc gia nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.
Thủ tướng cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Ban huấn luyện và toàn thể các Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí cống hiến và trách nhiệm, thi đấu vì màu cờ sắc áo, niềm tin của nhân dân và vinh quang Tổ quốc.
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đang gây bão mạng xã hội khi ngược dòng trước Thái Lan, xuất sắc giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.
Phút thứ 96, trong hiệp phụ đầu tiên, cầu thủ Thanh Nhàn nâng tỷ số lên 3-2 sau pha đá bồi. Tỷ số được bảo toàn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Giống như mọi lần, các fanpage từ bóng đá cho đến phim ảnh, ẩm thực… đều dành những lời chúc đến chiến thắng của tuyển Việt Nam, kèm đó là những bài viết kêu gọi "đi bão" ăn mừng.
Nhiều cổ động viên gọi đây là màn ngược dòng kinh điển ở các kỳ SEA Games của tuyển Việt Nam.
Trên mạng xã hội, không khí ăn mừng lan tỏa với tốc độ chóng mặt ngay sau bàn thắng quyết định. Hàng loạt dòng trạng thái, hình ảnh, clip ghi lại khoảnh khắc vỡ òa trên khán đài, ngoài đường phố được chia sẻ liên tục. Các hashtag liên quan đến tuyển Việt Nam, SEA Games và chiến thắng trước Thái Lan nhanh chóng phủ kín newsfeed.