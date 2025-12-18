Hàng vạn người đổ ra đường trong đêm mừng Việt Nam thắng Thái Lan

report Người dân Nghệ An đổ ra đường

Video: Nguyễn Viết Tú

Hàng nghìn người dân nghệ An đốt pháo hoa ăn mừng trên đường phố Sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, hàng nghìn người dân Nghệ An đổ ra đường, hòa vào dòng người rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên một không khí sôi động để ăn mừng chiến thắng.

Tại các tuyến đường trung tâm của thành phố Vinh (cũ) như Trần Phú, Lê Duẩn, đại lộ Lê Nin, Lê Hồng Phong…, dòng người ken đặc, xe cộ di chuyển chậm trong tiếng reo hò, tiếng kèn, tiếng trống và những tràng vỗ tay không ngớt. Trên tay mỗi người là lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió và niềm tự hào chiến thắng. Tại vòng xuyến Phương Đông, hàng nghìn người dân tập trung hò reo ăn mừng chiến thắng khiến giao thông ách tắc.

Lực lượng Công an Nghệ An, CSGT đã huy động tối đa lực lượng có mặt tại các ngã tư, tuyến đường lớn để phân luồng giao thông, giảm tránh tình trạng tắc đường. Một số tuyến đường dẫn vào trung tâm như Trường Thi, Lê Mao, Hồ Tùng Mậu… được lực lượng CSGT lập rào chắn, không cho người dân đi vào để tránh ách tắc giao thông.

Nguyễn Viết Tú