U22 Việt Nam: Bí mật tạo nên cú ngược dòng ngoạn mục trước người Thái ở thánh địa Rajamangala

TPO - Chiến thắng của U22 Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 là kết tinh của tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, ý chí vượt khó và sự đoàn kết một lòng. Tấm HCV là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U22 Việt Nam đã làm nên cú ngược dòng ngoạn mục ngay tại Rajamangala (Ảnh Hữu Phạm)

Có thể chia trận đấu của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan hôm nay thành 2 phần. Hiệp 1 là cuộc chơi của đội chủ nhà, và bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam lột xác cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Trong hiệp 1, Thái Lan rõ ràng đã chơi tốt hơn với sự cổ vũ của đông đảo CĐV trên khán đài sân Rajamangala. Đội chủ nhà kiểm soát tốt bóng, đặc biệt tuyến giữa và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống tấn công chớp nhoáng.

Dù đã được cảnh báo về Yotsakorn Burapha, hàng thủ U22 Việt Nam vẫn không ngăn chặn được cầu thủ này. Một pha đá phạt trực tiếp hoàn hảo của Yotsakorn tạo thành điểm nhấn cho màn trình diễn của Thái Lan trong hiệp 1. Pha ghi bàn sau đó của Seksan cho thấy một điểm trội khác của đội bóng này, đó là việc sở hữu những cầu thủ chất lượng, có khả năng dứt điểm hoàn hảo.

Hai bàn thua sớm tưởng chừng khiến U22 Việt Nam sụp đổ. Nhưng chính ở thời điểm khó khăn nhất, các học trò của HLV Kim Sang-sik lại cho thấy nỗ lực và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.

Đình Bắc vẫn là cái tên gây ấn tượng nhất trên hàng công. Tiền đạo đội Công an Hà Nội di chuyển liên tục quấy rối hàng thủ đội chủ nhà trước khi thực hiện thành công quả phạt 11m ở phút 47. Bàn thắng đã mở ra cơ hội lật ngược tình thế cho U22 Việt Nam và đến phút 60, hậu vệ Thái Lan dưới sức ép của Lý Đức đã phản lưới nhà.

Nếu Thành Nhàn và Hiểu Minh tận dụng tốt hơn cơ hội thì U22 Việt Nam đã có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau 90 phút thi đấu chính thức ngay tại Rajamangala.

Tuy nhiên, cũng chính điều đó khiến chiến thắng của U22 Việt Nam hôm qua càng rực rỡ hơn. Bàn thắng của Thanh Nhàn ở hiệp đấu phụ thứ nhất là kết tinh của ý chí chiến đấu mạnh mẽ, quyết tâm và tinh thần không bỏ cuộc của U22 Việt Nam.

Khi chuyên môn không chênh lệch thì ý chí sẽ quyết định người chiến thắng. U22 Việt Nam hôm nay đã làm được điều đó để giành tấm HCV SEA Games 33 xứng đáng trên đất Thái. Rajamangala, thánh địa của người Thái, một lần nữa ghi dấu ấn của bóng đá Việt Nam.