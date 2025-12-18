Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U22 Việt Nam: Bí mật tạo nên cú ngược dòng ngoạn mục trước người Thái ở thánh địa Rajamangala

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiến thắng của U22 Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 là kết tinh của tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, ý chí vượt khó và sự đoàn kết một lòng. Tấm HCV là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-211951.png
U22 Việt Nam đã làm nên cú ngược dòng ngoạn mục ngay tại Rajamangala (Ảnh Hữu Phạm)

Có thể chia trận đấu của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan hôm nay thành 2 phần. Hiệp 1 là cuộc chơi của đội chủ nhà, và bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam lột xác cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Trong hiệp 1, Thái Lan rõ ràng đã chơi tốt hơn với sự cổ vũ của đông đảo CĐV trên khán đài sân Rajamangala. Đội chủ nhà kiểm soát tốt bóng, đặc biệt tuyến giữa và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống tấn công chớp nhoáng.

Dù đã được cảnh báo về Yotsakorn Burapha, hàng thủ U22 Việt Nam vẫn không ngăn chặn được cầu thủ này. Một pha đá phạt trực tiếp hoàn hảo của Yotsakorn tạo thành điểm nhấn cho màn trình diễn của Thái Lan trong hiệp 1. Pha ghi bàn sau đó của Seksan cho thấy một điểm trội khác của đội bóng này, đó là việc sở hữu những cầu thủ chất lượng, có khả năng dứt điểm hoàn hảo.

anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-212058.png

Hai bàn thua sớm tưởng chừng khiến U22 Việt Nam sụp đổ. Nhưng chính ở thời điểm khó khăn nhất, các học trò của HLV Kim Sang-sik lại cho thấy nỗ lực và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.

Đình Bắc vẫn là cái tên gây ấn tượng nhất trên hàng công. Tiền đạo đội Công an Hà Nội di chuyển liên tục quấy rối hàng thủ đội chủ nhà trước khi thực hiện thành công quả phạt 11m ở phút 47. Bàn thắng đã mở ra cơ hội lật ngược tình thế cho U22 Việt Nam và đến phút 60, hậu vệ Thái Lan dưới sức ép của Lý Đức đã phản lưới nhà.

Nếu Thành Nhàn và Hiểu Minh tận dụng tốt hơn cơ hội thì U22 Việt Nam đã có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau 90 phút thi đấu chính thức ngay tại Rajamangala.

anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-213824.png

Tuy nhiên, cũng chính điều đó khiến chiến thắng của U22 Việt Nam hôm qua càng rực rỡ hơn. Bàn thắng của Thanh Nhàn ở hiệp đấu phụ thứ nhất là kết tinh của ý chí chiến đấu mạnh mẽ, quyết tâm và tinh thần không bỏ cuộc của U22 Việt Nam.

Khi chuyên môn không chênh lệch thì ý chí sẽ quyết định người chiến thắng. U22 Việt Nam hôm nay đã làm được điều đó để giành tấm HCV SEA Games 33 xứng đáng trên đất Thái. Rajamangala, thánh địa của người Thái, một lần nữa ghi dấu ấn của bóng đá Việt Nam.

Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #chung kết SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Đình Bắc #Kim Sang-sik #U22 Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục