Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, 19h30 ngày 18/12: Vượt qua thử thách, xách HCV

TPO - Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, chung kết SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thách thức sẽ là cực đại khi U22 Việt Nam đối mặt với U22 Thái Lan ngay trên sân của đối thủ, nơi mà chắc chắn người Thái sẽ giăng ra những cái bẫy. Giờ là lúc các cầu thủ trẻ Việt Nam phải thể hiện được bản lĩnh để mang về tấm HCV.

Nhận định trước trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Lần thứ 2 trong vòng 1 năm, cùng tại Rajamangala, Việt Nam và Thái Lan sẽ so tài cao thấp trong trận đấu đáng chú ý nhất giải: chung kết. Ở trận chung kết nhiều tranh cãi giải ASEAN Cup hôm 5/1, đội tuyển Việt Nam đã ngạo nghễ vượt qua những chiêu trò của chủ nhà để ra về với chiến thắng vang dội, tạo nên cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam vô địch mà thắng cả 2 trận chung kết.

Đến trận đấu hôm nay, thách thức chắc chắn sẽ lớn hơn. Ngoài vấn đề sân bãi, U22 Việt Nam chắc chắn hiểu rằng chủ nhà sẽ làm mọi cách để đạt được tham vọng. Những gì đã thể hiện trong các trận đấu đã qua chỉ ra rằng thách thức dành cho U22 Việt Nam không chỉ là đối thủ, CĐV mà còn là cả trọng tài, đặc biệt khi SEA Games 33 không có VAR.

Hơn lúc nào hết, NHM cần sự lạnh lùng, lỳ lợm và tỉnh táo của lứa Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn… những người đã chinh chiến ở nhiều cấp độ, đã gắn bó với nhau vài năm qua. Nếu đăng quang, U22 Việt Nam sẽ giúp HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á với tư cách nhà cầm quân đầu tiên vô địch cả 3 giải đấu hàng đầu khu vực.

Và nếu bước lên bục cao nhất, bóng đá Thái Lan sẽ tiếp tục chứng minh vị thế số 1 khó chối cãi ở đấu trường SEA Games, nơi mà họ đã vô địch tới 16 lần.

U22 Việt Nam đang tiến lên bằng sự lỳ lợm

Phong độ, lịch sử đối đầu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

2 đội nhìn chung tương đồng về mọi khía cạnh. Về phong độ, tính từ vòng bảng, U22 Thái Lan ghi được 10 bàn và chỉ để thủng lưới 1 trong khi U22 Việt Nam ghi 6 bàn thắng và cũng chỉ thua 1 bàn. Cả hai đều chứng tỏ sự vượt trội trước các đối thủ được cho là tiệm cận trình độ với mình.

Về lối chơi, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cũng vận hành theo lối đá quen thuộc với những pha dàn xếp bên cánh, nơi 2 đội sở hữu những ngòi nổ đáng gờm. Yotsakorn Burapha là cầu thủ nguy hiểm nhất ở U22 Thái Lan. Chân sút này đã ghi 6/10 bàn cho đội bóng xứ Chùa vàng sau 3 trận, gồm 2 cú sút phạt hàng rào. Trong khi đó Đình Bắc là nguồn cảm hứng lớn nhất bên phía Việt Nam. Anh in dấu giày vào ít nhất một nửa trong số 6 bàn của đội nhà.

Về con người, U22 Việt Nam đồng đều và già dơ hơn. Đội là tập hợp của những cầu thủ thi đấu với nhau nhiều năm, chinh chiến trên mọi cấp độ. Tối nay, NHM cần sự già dơ ấy để khuất phục người Thái, đứng vững ở hiểm địa Rajamangala.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan U22 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang. U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Thanakrit Chotmuangpak, Sirapop Wandee, Pichitchai Sienkratok, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn, Yotsakon Burapha. Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 1-0 U22 Thái Lan