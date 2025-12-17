Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Indonesia sa thải HLV sau thất bại nặng nề ở SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Indra Sjafri đã chính thức bị sa thải khỏi vị trí HLV đội tuyển U22 Indonesia. Đây là cái giá phải trả sau khi ông khiến U22 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 33.

1740468902975-14350225022025.jpg

Thông báo này vừa được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đưa ra. Ông Sumardji, giám đốc các đội tuyển của Indonesia, giải thích thêm: “Chúng tôi tuyên bố chấm dứt hợp tác với Indra Sjafri. Sau khi cùng nhau đánh giá, ban chấp hành PSSI nhất trí rằng điều đầu tiên cần làm là chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Indra Sjafri”.

Đây là quyết định không thể khác sau kỳ SEA Games thảm họa của bóng đá Indonesia. Với tư cách đương kim giữ HCV, họ đã thể hiện tệ hại ở vòng bảng. Dù sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch song Indonesia bất ngờ thua Philippines trong trận ra quân, đến trận gặp Myanmar thì họ đã thể hiện lối chơi tấn công đơn điệu, chủ yếu tạt bóng từ 2 cánh vào. Dù vẫn giành chiến thắng nhưng kết quả 3-1 là không đủ để U22 Indonesia đi tiếp. Đây là lần đầu tiên Indonesia không thể vào bán kết kể từ SEA Games năm 2009.

Do vậy, người từng mang về HCB SEA Games 2019, HCV SEA Games 2023, đã phải trả giá cho chiếc ghế của mình. Không những vậy, ông sẽ rút khỏi mọi vai trò trong hệ thống bóng đá trẻ của Indonesia.

20251214-065930-lizvx6kj.jpg
Indonesia gây thất vọng tại SEA Games 33

“Tôi sẽ bàn giao nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là HLV trưởng đội tuyển, cả tất cả các cấp độ và nhóm tuổi, bao gồm cả HLV trưởng đội U22 tham dự SEA Games”, ông nói.

Ngoài ra, Indra Sjafri cũng không còn là Giám đốc kỹ thuật PSSI, thành viên Hội đồng HLV quốc gia. Thất bại ở SEA Games 33 khiến Indra Sjafri phải trả giá nặng nề. Và thất bại vừa qua cũng khiến đội U22/U23 Indonesia phải thay tới 2 HLV chỉ trong chưa đầy nửa năm.

Tháng 9, Gerald Vanenburg bị sa thải sau 2 kết quả kém cỏi liên tiếp: không thể vô địch U23 Đông Nam Á và không thể vượt qua vòng loại U23 châu Á. Sau đó đến tháng 12, Indra Sjafri mất việc vì bị loại sớm ở SEA Games 33.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#SEA Games #SEA Games 33 #bóng đá SEA Games #U22 Indonesia #U22 Việt Nam #Indra Sjafri

Xem thêm

Cùng chuyên mục