Indonesia sa thải HLV sau thất bại nặng nề ở SEA Games 33

TPO - Indra Sjafri đã chính thức bị sa thải khỏi vị trí HLV đội tuyển U22 Indonesia. Đây là cái giá phải trả sau khi ông khiến U22 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 33.

Thông báo này vừa được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đưa ra. Ông Sumardji, giám đốc các đội tuyển của Indonesia, giải thích thêm: “Chúng tôi tuyên bố chấm dứt hợp tác với Indra Sjafri. Sau khi cùng nhau đánh giá, ban chấp hành PSSI nhất trí rằng điều đầu tiên cần làm là chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Indra Sjafri”.

Đây là quyết định không thể khác sau kỳ SEA Games thảm họa của bóng đá Indonesia. Với tư cách đương kim giữ HCV, họ đã thể hiện tệ hại ở vòng bảng. Dù sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch song Indonesia bất ngờ thua Philippines trong trận ra quân, đến trận gặp Myanmar thì họ đã thể hiện lối chơi tấn công đơn điệu, chủ yếu tạt bóng từ 2 cánh vào. Dù vẫn giành chiến thắng nhưng kết quả 3-1 là không đủ để U22 Indonesia đi tiếp. Đây là lần đầu tiên Indonesia không thể vào bán kết kể từ SEA Games năm 2009.

Do vậy, người từng mang về HCB SEA Games 2019, HCV SEA Games 2023, đã phải trả giá cho chiếc ghế của mình. Không những vậy, ông sẽ rút khỏi mọi vai trò trong hệ thống bóng đá trẻ của Indonesia.

Indonesia gây thất vọng tại SEA Games 33

“Tôi sẽ bàn giao nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là HLV trưởng đội tuyển, cả tất cả các cấp độ và nhóm tuổi, bao gồm cả HLV trưởng đội U22 tham dự SEA Games”, ông nói.

Ngoài ra, Indra Sjafri cũng không còn là Giám đốc kỹ thuật PSSI, thành viên Hội đồng HLV quốc gia. Thất bại ở SEA Games 33 khiến Indra Sjafri phải trả giá nặng nề. Và thất bại vừa qua cũng khiến đội U22/U23 Indonesia phải thay tới 2 HLV chỉ trong chưa đầy nửa năm.

Tháng 9, Gerald Vanenburg bị sa thải sau 2 kết quả kém cỏi liên tiếp: không thể vô địch U23 Đông Nam Á và không thể vượt qua vòng loại U23 châu Á. Sau đó đến tháng 12, Indra Sjafri mất việc vì bị loại sớm ở SEA Games 33.