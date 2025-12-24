CLB 'quay xe', U23 Thái Lan mất vua sút phạt Yotsakorn tại U23 châu Á

TPO - Mọi thứ đang xoay chuyển theo hướng bất lợi cho U23 Thái Lan. Ban đầu, đội tuyển này gần như chắc chắn có được Yotsakorn Burapha tại VCK U23 châu Á. Nhưng diễn biến mới nhất lại cho kết quả ngược lại 180 độ.

Hougang United, đội bóng mà Yotsakorn Burapha đang khoác áo (theo dạng cho mượn từ Chonburi), trước đó đã thông báo về việc cho phép tiền đạo triển vọng này gia nhập đội tuyển U23 Thái Lan dự VCK châu Á. Dù giải VĐQG Singapore vẫn diễn ra khi sự kiện cấp châu lục được tổ chức nhưng Hougang cam kết hỗ trợ U23 Thái Lan tối đa.

Tuy nhiên ở trận đấu gần nhất, Chonburi đón hung tin khi tiền đạo Adisak Kraisorn dính chấn thương nặng và phải phẫu thuật. Điều đó có nghĩa Chonburi đang cạn lựa chọn trên hàng công, buộc họ phải kích hoạt điều khoản gọi lại Yotsakorn Burapha.

Mà khác với Hougang, Chonburi nhất quyết không để cầu thủ của mình phục vụ đội tuyển, nhất là trong bối cảnh họ đang bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. CLB này chỉ đứng trên nhóm xuống hạng 2 bậc, thua tới 4 trong 7 lần ra sân vừa qua.

Yotsakorn là tiền đạo hay nhất U23 Thái Lan

Được biết, Yotsakorn đã trở lại Chonburi và tham gia tập luyện. Anh đã được đăng ký vào danh sách đội hình tham dự Thai League giai đoạn lượt về. Anh đang chờ giấy chứng nhận chuyển nhượng từ Singapore. Nếu nhận được hôm nay, Yotsakorn sẽ kịp ra sân ở trận gặp Nongbua Pichaya tại Cúp Liên đoàn Thái Lan vào cuối tuần này.

Có thể nói, chấn thương của Adisak Kraisorn đã trở thành vật cản lớn ngăn Yotsakorn Burapha cùng U23 Thái Lan dự U23 châu Á 2026. Khi giải đấu diễn ra, Chonburi sẽ thi đấu các trận căng thẳng ở Thai League và Cúp Liên đoàn và họ coi Yotsakorn Burapha là phương án lý tưởng để thay thế Adisak Kraison.

Trước đó, U23 Thái Lan cũng nhận hung tin khi 5 trụ cột gồm Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakon, Kakana Khamyok, Chinngern Phutonyong và đặc biệt là cầu thủ Thái Lan kiều Erawan Garnier không thể dự U23 châu Á. Thêm sự vắng mặt của Yotsakorn Burapha, cầu thủ đã ghi tới 7 bàn ở SEA Games 33 (gồm 3 cú sút phạt), Thái Lan sẽ thực sự điêu đứng ở VCK sắp diễn ra.