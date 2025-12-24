Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

CLB 'quay xe', U23 Thái Lan mất vua sút phạt Yotsakorn tại U23 châu Á

Đặng Lai

TPO - Mọi thứ đang xoay chuyển theo hướng bất lợi cho U23 Thái Lan. Ban đầu, đội tuyển này gần như chắc chắn có được Yotsakorn Burapha tại VCK U23 châu Á. Nhưng diễn biến mới nhất lại cho kết quả ngược lại 180 độ.

12.jpg

Hougang United, đội bóng mà Yotsakorn Burapha đang khoác áo (theo dạng cho mượn từ Chonburi), trước đó đã thông báo về việc cho phép tiền đạo triển vọng này gia nhập đội tuyển U23 Thái Lan dự VCK châu Á. Dù giải VĐQG Singapore vẫn diễn ra khi sự kiện cấp châu lục được tổ chức nhưng Hougang cam kết hỗ trợ U23 Thái Lan tối đa.

Tuy nhiên ở trận đấu gần nhất, Chonburi đón hung tin khi tiền đạo Adisak Kraisorn dính chấn thương nặng và phải phẫu thuật. Điều đó có nghĩa Chonburi đang cạn lựa chọn trên hàng công, buộc họ phải kích hoạt điều khoản gọi lại Yotsakorn Burapha.

Mà khác với Hougang, Chonburi nhất quyết không để cầu thủ của mình phục vụ đội tuyển, nhất là trong bối cảnh họ đang bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. CLB này chỉ đứng trên nhóm xuống hạng 2 bậc, thua tới 4 trong 7 lần ra sân vừa qua.

untitled-1.jpg
Yotsakorn là tiền đạo hay nhất U23 Thái Lan

Được biết, Yotsakorn đã trở lại Chonburi và tham gia tập luyện. Anh đã được đăng ký vào danh sách đội hình tham dự Thai League giai đoạn lượt về. Anh đang chờ giấy chứng nhận chuyển nhượng từ Singapore. Nếu nhận được hôm nay, Yotsakorn sẽ kịp ra sân ở trận gặp Nongbua Pichaya tại Cúp Liên đoàn Thái Lan vào cuối tuần này.

Có thể nói, chấn thương của Adisak Kraisorn đã trở thành vật cản lớn ngăn Yotsakorn Burapha cùng U23 Thái Lan dự U23 châu Á 2026. Khi giải đấu diễn ra, Chonburi sẽ thi đấu các trận căng thẳng ở Thai League và Cúp Liên đoàn và họ coi Yotsakorn Burapha là phương án lý tưởng để thay thế Adisak Kraison.

Trước đó, U23 Thái Lan cũng nhận hung tin khi 5 trụ cột gồm Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakon, Kakana Khamyok, Chinngern Phutonyong và đặc biệt là cầu thủ Thái Lan kiều Erawan Garnier không thể dự U23 châu Á. Thêm sự vắng mặt của Yotsakorn Burapha, cầu thủ đã ghi tới 7 bàn ở SEA Games 33 (gồm 3 cú sút phạt), Thái Lan sẽ thực sự điêu đứng ở VCK sắp diễn ra.

Đặng Lai
#U23 châu Á #U23 châu Á 2026 #bóng đá SEA Games 33 #kết quả bóng đá #U23 Việt Nam #U23 Thái Lan #HLV Kim Sang HLV Kim Sang Sik #Yotsakorn #Đình Bắc #Văn Khang #Trung Kiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục