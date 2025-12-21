Đoàn thể thao Việt Nam về nước, chính thức khép lại SEA Games 33

TPO - Chiều 21/12, đoàn thể thao Việt Nam đã về đến Hà Nội sau hành trình tranh tài tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Với vị trí thứ ba toàn đoàn, vượt chỉ tiêu huy chương trong bối cảnh lực lượng mỏng, thể thao Việt Nam khép lại kỳ đại hội khu vực bằng dấu ấn của hiệu quả thi đấu, bản lĩnh và định hướng phát triển bền vững.

Khoảng 14h20 chiều 21/12, chuyến bay đưa trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng một số cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên từ Bangkok (Thái Lan) đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đón đoàn tại sân bay có Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt. Lãnh đạo ngành thể thao ghi nhận và chúc mừng nỗ lực, tinh thần thi đấu cũng như kết quả toàn đoàn đạt được tại kỳ đại hội lần này.

SEA Games 33 khép lại với Việt Nam ở vị trí thứ 3 toàn đoàn, giành 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ. Nếu tính cả các môn biểu diễn, tổng số HCV của đoàn lên tới 92, vượt chỉ tiêu 90 HCV đặt ra trước ngày lên đường. Chủ nhà Thái Lan dẫn đầu với 233 HCV, trong khi Indonesia xếp thứ hai với 91 HCV.

Điều đáng chú ý là Việt Nam chỉ đứng thứ 6 về quân số VĐV, với 841 người, con số thấp hơn rất nhiều so với Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Tuy vậy, hiệu quả thi đấu cao đã giúp đoàn Việt Nam vững vàng trong nhóm dẫn đầu khu vực, cho thấy chất lượng chuyên môn và chiều sâu lực lượng ngày càng được cải thiện.

Các môn thể thao Olympic tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi mang về 59 HCV, chiếm gần 70% tổng số huy chương vàng của đoàn. Nếu cộng thêm các môn trọng điểm hướng tới Asiad như karate và cầu mây, nhóm môn chiến lược đóng góp tới 76,7% số HCV, minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển dài hạn của thể thao Việt Nam.

Trong bức tranh chung ấy, tấm HCV bóng đá nam của U22 Việt Nam trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang lại cảm xúc mạnh mẽ và sự hài lòng lớn cho người hâm mộ cả nước. Điền kinh cũng là một trong nhưng môn đóng góp nhiều vàng nhất với 12 HCV, trong khi bơi mang về 6 HCV. Đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng khép lại kỳ Đại hội ấn tượng với 8 HCV và 4 kỷ lục SEA Games.

Với thành tích tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phó. Không chỉ là câu chuyện thứ hạng, kết quả lần này còn phản ánh rõ hiệu quả đầu tư, công tác huấn luyện cũng như bản lĩnh thi đấu của VĐV Việt Nam trong bối cảnh tương quan lực lượng bất lợi.

SEA Games 33 khép lại không chỉ bằng những con số huy chương, mà còn mở ra niềm tin cho chặng đường tiếp theo: kiên định mục tiêu Olympic, hướng tới Asiad và từng bước khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục.