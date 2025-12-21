Người Thái nghĩ gì về SEA Games 33?

TPO - SEA Games 33 chính thức khép lại sau Lễ khai mạc tại Rajamangala. Vậy người Thái, với tư cách chủ nhà, cảm thấy thế nào về kỳ đại hội đầy cảm xúc nhưng cũng nhiều tranh cãi?

Video: Thanh Hải

Thật khó để diễn tả sự phấn khích của hàng ngàn khán giả có mặt tại Rajamangala trong Lễ bế mạc SEA Games 33. Ngoại trừ phút mặc niệm dành cho Hoàng thái hậu Sikirit và lúc hát vang bài Phleng Chat Siam, Quốc Thái Lan, họ không ngừng la hét, vỗ tay và thổi còi, chiếc còi được trang bị để trợ âm cho tiết mục "Thanh âm tiếng còi…Vọng lại từ cuộc thi" của ca sĩ kiêm diễn viên "Tah-U" Pittaya Saechua.

"Anh ấy là super star ở đất nước chúng tôi", người đàn ông ngồi cạnh tôi quay sang nói với giọng đầy tự hào. Khu vực tôi ngồi là những học sinh từ các trường được Ban tổ chức mời đến, và người vừa nói, tôi đoán là thầy giáo, hạnh phúc ngắm nhìn các học sinh đang ầm ĩ la hét, nhất là khi "Tah-U" vừa chạy ra ngoài vừa cởi áo, chuẩn bị cho bài hát tiếp theo cùng nữ ca sỹ "Kratae R-Siam" Trae Boonyalian.

Người xem đầy phấn khích tại Rajamangala trong Lễ bế mạc. (Ảnh: Thanh Hải)

Nếu ai đó nghĩ rằng sự phấn khích chỉ vì các ngôi sao giải trí, họ đã nhầm. Những thanh âm chói tai, tiếng gào rú còn dữ dội hơn khi các đoàn thể thao tiến ra ngoài sân vận động. Trong hơn 10 phút diễu hành, các khán giả vỗ tay không dứt. Cũng không chỉ nước chủ nhà, mọi đoàn thể thao đều được chào đón nồng nhiệt, từ Malaysia, Indonesia, Singapore rồi Việt Nam và cả Campuchia (chỉ có quốc kỳ, không có thành viên đoàn).

Hoặc lúc Thủ tướng Anutin Charnvirakul tổng kết thành tích các đoàn, Rajamangala trở nên vô cùng huyên náo khi số lượng huy chương của chủ nhà Thái Lan và Indonesia cũng như Việt Nam được nêu. Dễ dàng nhận thấy ánh mắt rạng ngời của người ngồi cạnh tôi. Ông nói trong sung sướng, rằng mỗi vận động viên là một người hùng.

Người đàn ông cạnh tôi hạnh phúc tận hưởng bầu không khí sôi động của Lễ bế mạc. (Ảnh: Thanh Hải)

Tôi đã hỏi, ông và người dân Thái Lan nghĩ thế nào về SEA Games 33? Ông nói, thông qua công cụ dịch: "Bạn có thể thấy ở đây và tại các địa điểm thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, bắn súng hay bơi lội, chúng tôi luôn phủ kín các khán đài. Điều đó thể hiện tình yêu của người Thái với thể thao và SEA Games 33. Chúng tôi thực sự hòa làm một với sự kiện này và tự hào khi là chủ nhà".

Một người khác ngồi kế bên cũng cho biết, "người dân Thái Lan biết rằng công tác tổ chức có nhiều hạn chế, song có thể hiểu được trong bối cảnh đặc biệt của đất nước Thái Lan, nhưng mọi người đã nỗ lực hết sức để đại hội diễn ra suôn sẻ".

Một cô gái đáng yêu trên khán đài Rajamangala trong trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. (Ảnh: Thanh Hải)

"Khi tất cả qua đi, những điều đẹp đẽ sẽ đọng lại, như thành tích xuất sắc của các vận động viên Thái Lan, sự gắn kết của các nước Đông Nam Á (anh chỉ tay xuống phía dưới, nơi các thành viên của mọi đoàn thể thao đi chung với nhau, vẫy quốc kỳ của nhau) và cả lễ khai mạc rồi bế mạc rực rỡ này nữa", anh nói, "Như Việt Nam và Thái Lan, giữa chúng ta có sự cạnh tranh trong thể thao, nhưng sau cùng, đó là sự tôn trọng và học hỏi lẫn nhau".

Cô gái ngồi phía xa nói vào điện thoại bằng tiếng Thái và đưa tôi xem phần dịch sang tiếng Việt. Cô viết: "Chúng tôi rất tự hào về đất nước của mình, đồng thời cũng yêu thích SEA Games 33, nơi các quốc gia, các vận động viên đều rất tài năng. Tất cả chúng ta đều rất tuyệt vời".