Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Người Thái nghĩ gì về SEA Games 33?

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - SEA Games 33 chính thức khép lại sau Lễ khai mạc tại Rajamangala. Vậy người Thái, với tư cách chủ nhà, cảm thấy thế nào về kỳ đại hội đầy cảm xúc nhưng cũng nhiều tranh cãi?

Video: Thanh Hải

Thật khó để diễn tả sự phấn khích của hàng ngàn khán giả có mặt tại Rajamangala trong Lễ bế mạc SEA Games 33. Ngoại trừ phút mặc niệm dành cho Hoàng thái hậu Sikirit và lúc hát vang bài Phleng Chat Siam, Quốc Thái Lan, họ không ngừng la hét, vỗ tay và thổi còi, chiếc còi được trang bị để trợ âm cho tiết mục "Thanh âm tiếng còi…Vọng lại từ cuộc thi" của ca sĩ kiêm diễn viên "Tah-U" Pittaya Saechua.

"Anh ấy là super star ở đất nước chúng tôi", người đàn ông ngồi cạnh tôi quay sang nói với giọng đầy tự hào. Khu vực tôi ngồi là những học sinh từ các trường được Ban tổ chức mời đến, và người vừa nói, tôi đoán là thầy giáo, hạnh phúc ngắm nhìn các học sinh đang ầm ĩ la hét, nhất là khi "Tah-U" vừa chạy ra ngoài vừa cởi áo, chuẩn bị cho bài hát tiếp theo cùng nữ ca sỹ "Kratae R-Siam" Trae Boonyalian.

20251220-194111.jpg
Người xem đầy phấn khích tại Rajamangala trong Lễ bế mạc. (Ảnh: Thanh Hải)

Nếu ai đó nghĩ rằng sự phấn khích chỉ vì các ngôi sao giải trí, họ đã nhầm. Những thanh âm chói tai, tiếng gào rú còn dữ dội hơn khi các đoàn thể thao tiến ra ngoài sân vận động. Trong hơn 10 phút diễu hành, các khán giả vỗ tay không dứt. Cũng không chỉ nước chủ nhà, mọi đoàn thể thao đều được chào đón nồng nhiệt, từ Malaysia, Indonesia, Singapore rồi Việt Nam và cả Campuchia (chỉ có quốc kỳ, không có thành viên đoàn).

Hoặc lúc Thủ tướng Anutin Charnvirakul tổng kết thành tích các đoàn, Rajamangala trở nên vô cùng huyên náo khi số lượng huy chương của chủ nhà Thái Lan và Indonesia cũng như Việt Nam được nêu. Dễ dàng nhận thấy ánh mắt rạng ngời của người ngồi cạnh tôi. Ông nói trong sung sướng, rằng mỗi vận động viên là một người hùng.

20251220-193417.jpg
Người đàn ông cạnh tôi hạnh phúc tận hưởng bầu không khí sôi động của Lễ bế mạc. (Ảnh: Thanh Hải)

Tôi đã hỏi, ông và người dân Thái Lan nghĩ thế nào về SEA Games 33? Ông nói, thông qua công cụ dịch: "Bạn có thể thấy ở đây và tại các địa điểm thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, bắn súng hay bơi lội, chúng tôi luôn phủ kín các khán đài. Điều đó thể hiện tình yêu của người Thái với thể thao và SEA Games 33. Chúng tôi thực sự hòa làm một với sự kiện này và tự hào khi là chủ nhà".

Một người khác ngồi kế bên cũng cho biết, "người dân Thái Lan biết rằng công tác tổ chức có nhiều hạn chế, song có thể hiểu được trong bối cảnh đặc biệt của đất nước Thái Lan, nhưng mọi người đã nỗ lực hết sức để đại hội diễn ra suôn sẻ".

20251218-201103.jpg
Một cô gái đáng yêu trên khán đài Rajamangala trong trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. (Ảnh: Thanh Hải)

"Khi tất cả qua đi, những điều đẹp đẽ sẽ đọng lại, như thành tích xuất sắc của các vận động viên Thái Lan, sự gắn kết của các nước Đông Nam Á (anh chỉ tay xuống phía dưới, nơi các thành viên của mọi đoàn thể thao đi chung với nhau, vẫy quốc kỳ của nhau) và cả lễ khai mạc rồi bế mạc rực rỡ này nữa", anh nói, "Như Việt Nam và Thái Lan, giữa chúng ta có sự cạnh tranh trong thể thao, nhưng sau cùng, đó là sự tôn trọng và học hỏi lẫn nhau".

Cô gái ngồi phía xa nói vào điện thoại bằng tiếng Thái và đưa tôi xem phần dịch sang tiếng Việt. Cô viết: "Chúng tôi rất tự hào về đất nước của mình, đồng thời cũng yêu thích SEA Games 33, nơi các quốc gia, các vận động viên đều rất tài năng. Tất cả chúng ta đều rất tuyệt vời".

Thanh Hải
#Lễ bế mạc SEA Games 33 #Bế mạc sea games #trực tiếp bế mạc SEA Games 33 #SEA Games 33 #lịch SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam #U22 Việt Nam SEA Games 33 #lịch thi đấu U22 Việt Nam #HLV Kim Sang-sik #BXH bảng B bóng đá nam SEA Games 33 #Nguyễn Đình Bắc #trực tiếp U22 Việt Nam #live U22 Việt Nam #chung kết U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan #chung kết SEA Games 33 #U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan #trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan #tường thuật U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan #kết quả U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục