Chelsea thoát thua trên sân Newcastle

TPO - Được đánh giá cao hơn nhưng Chelsea bất ngờ để Newcastle dẫn sớm 2 bàn ngay trong hiệp 1. The Blues chỉ giành lại được 1 điểm nhờ 2 pha lập công của James và Pedro trong hiệp 2, kết quả có thể khiến Chelsea tụt lại trong cuộc đua ở tốp đầu giải Ngoại hạng Anh.

report Thống kê trận đấu report Hết giờ 90+5': Trận đấu tại St James' Park khép lại với tỷ số hòa 2-2, cả hai đội cống hiến màn trành diễn hấp dẫn và kịch tính cho người hâm mộ. report Căng thẳng phút cuối 90+4': Các cầu thủ Newcastle đòi phạt đền sau tình huống James kéo Barnes khi anh đang băng lên tranh bóng ngay ngoài vòng cấm. Trọng tài Madley giơ còi, nhưng sau khi trao đổi nhanh với trợ lý, trận đấu vẫn tiếp tục. report Bù giờ 90': Trận đấu có 5 phút bù giờ. report Phản công nhanh 89': Một đường ném bóng xuất sắc từ Ramsdale sau khi cản phá quả phạt góc, mở ra cơ hội để Elanga băng lên như gió. Tuy nhiên, Cucurella với tốc độ ấn tượng đã bám sát và kịp thời cản phá pha dứt điểm của tiền đạo Newcastle. report Trọng tài làm việc 'hết công suất' 84': Trọng tài Andrew Madley liên tục phải rút thẻ. Lần này là Joao Pedro sau pha phạm lỗi ở giữa sân. report Santos nhận thẻ vàng 82': Santos nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Elanga khi Newcastle định tổ chức phản công nhanh. report Caicedo suýt lập siêu phẩm 81': Caicedo tiếp tục gây sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Anh tận dụng cơ hội tung cú sút uy lực đưa bóng chỉ đi chệch xà một chút. Một pha dứt điểm suýt chút nữa trở thành siêu phẩm. report Chelsea thay người 80': Palmer rời sân, nhường chỗ cho Santos report Wissa nhận thẻ vàng 76': Sau khi Garnacho dễ dàng cướp bóng từ Elanga, Wissa buộc phải kéo ngã tiền vệ Chelsea và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. report VAR kiểm tra phạt đền 75': Barnes băng vào vòng cấm và ngã sau pha va chạm với James, nhưng trọng tài không cho hưởng phạt đền. VAR vào cuộc và xác nhận quyết định của trọng tài trên sân là chính xác. report Newcastle thực hiện cùng lúc ba sự thay đổi 73': Barnes, Elanga và Wissa vào sân thay Woltemade, Gordon và Murphy. report Khung thành Newcastle chao đảo 69': Các cầu thủ Chelsea tràn đầy hưng phấn sau bàn gỡ hòa. Garnacho bứt phá xuống cánh trái rồi tung cú dứt điểm đi chệch xà trong gang tấc, buộc Ramsdale phải căng mình cản phá. report VÀO! Pedro san bằng tỷ số 2-2 cho Chelsea 66': Một pha phản công tuyệt vời của Chelsea để san bằng tỷ số. Và tất cả bắt nguồn từ Sanchez. Thủ môn số 1 của Chelsea tung đường phát bóng dài và chuẩn xác, tạo cơ hội cho Pedro. Tiền đạo Brazil khéo léo xoay người vượt qua Thiaw, băng vào vòng cấm và dứt điểm bình tĩnh dưới sự áp sát của Ramsdale. Trận đấu đã trở lại cân bằng! report Trọng tài rút thẻ liên tiếp 62': Schar phải nhận cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Pedro, ngăn tiền đạo này bứt tốc qua giữa sân. report Maresca nhận thẻ vàng 60': Maresca nhận thẻ vàng sau khi phản ứng với trọng tài, bày tỏ bức xúc vì đội bóng của anh không được hưởng quả đá phạt. report Ramsdale xuất sắc cứu thua 59': Chelsea tổ chức phản công nhanh, Neto chọc khe cho Garnacho thoát xuống cánh trái trong vòng cấm. Tiền đạo người Argentina thử thách Ramsdale bằng cú dứt điểm căng vào cột gần, nhưng thủ môn Newcastle xuất sắc bay người cản phá. report Không penalty 56': Các cầu thủ Newcastle đòi phạt đền sau khi Chalobah ngăn cản Gordon ở đường biên trái. Tuy nhiên, VAR xem xét tình huống và đồng ý với quyết định của trọng tài trên sân: đó chỉ là một pha va chạm, không phải lỗi. report Chelsea thay người 55': Malo Gusto rời sân nhường chỗ cho Enzo Fernandez. report VÀO! James rút ngắn tỷ số 1-2 cho Chelsea 49': Ramsey kéo Palmer ngã trong vòng cấm, mang về cho Chelsea một quả đá phạt ở vị trí rất thuận lợi. Trên chấm đá phạt, Reece James tung cú sút xoáy từ ngoài vòng cấm, bóng đi vào trúng phía trong cột dọc trái, khiến Ramsdale dù với hết tầm cũng không thể cản phá. Đây cũng là cú sút trúng đích đầu tiên của Chelsea trong toàn bộ trận đấu. report Chelsea có cơ hội lội ngược dòng? 48': Thực tế, thách thức dành cho “The Blues” là rất lớn. Trong 11 trận Ngoại hạng Anh gần nhất mà họ bị dẫn 2 bàn trở lên ngay trong hiệp một, Chelsea chỉ một lần giành kết quả hòa 2-2 trước Aston Villa vào tháng 4/2024 và để thua tới 10 trận còn lại. Những con số này minh chứng rõ ràng rằng cơ hội để The Blues có màn lội ngược dòng tại St. James’ Park là rất hạn chế. report Hiệp 2 trở lại 46': Các cầu thủ Newcastle giao bóng. report Thống kê sau hiệp 1 report Hết hiệp 1 45+4': Trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao. Newcastle xứng đáng dẫn trước 2-0 với cú đúp của Woltemade. Chelsea thi đấu nhạt nhòa và chưa có pha dứt điểm nào trúng khung thành trong suốt hiệp 1. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ report Gusto nhận thẻ vàng 44': Gusto phải nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài, cho rằng trận đấu đáng lẽ phải dừng lại để xử lý chấn thương của Palmer. report Lưới Newcastle rung lên 43': Neto đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định tiền đạo Chelsea đã để bóng chạm tay trong lúc thoát kèm ở cột xa từ quả tạt thuận lợi. Chelsea không phản đối quyết định này, bởi đó là một tình huống chạm tay rõ ràng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. report Hàng thủ Newcastle cứu nguy 40': Một pha cứu thua quan trọng của hàng thủ Newcastle khi một hậu vệ kịp thời cản phá cú sút căng của Garnacho từ mép vòng cấm, ngăn bóng đi thẳng vào khung thành. report Caicedo bị đau 35': Caicedo nằm sân ôm đầu gối sau pha va chạm với Guimaraes. Sau vài bước đi cà nhắc, tiền vệ này dường như không gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể tiếp tục thi đấu. report Chelsea thiếu sức sống 32': Chelsea thi đấu thiếu năng lượng trong hiệp một, hoàn toàn đối lập với Newcastle khi đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi ngay từ tiếng còi khai cuộc. report Thẻ vàng cho Garnacho 29': Garnacho phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ramsey. Các cầu thủ Chelsea tỏ ra nóng vội và khó chịu khi bị Newcastle dẫn trước hai bàn. report Đá phạt nguy hiểm 27': Gusto phạm lỗi với Tonali, mang về cho Newcastle một quả đá phạt nguy hiểm ngay mép vòng cấm bên trái. Dù vậy, tình huống cố định này không mang lại bàn thắng khi Palmer nhanh chóng đứng đúng vị trí và kịp thời chặn phá. report Trọng tài kiểm tra VAR 24': Trọng tài phải mất ít phút để xem lại tình huống này vì có vẻ như tiền đạo Newcastle việt vị. Tuy nhiên, bàn thắng được VAR công nhận. Newcastle dẫn trước 2-0 và toàn bộ khán đài St. James’ Park như muốn nổ tung vì phấn khích. report VÀO! Woltemade nhân đôi cách biệt cho Newcastle 20': Bàn thắng xuất phát từ pha đi bóng đầy ấn tượng của Anthony Gordon bên cánh trái. Sau đó, Gordon tung quả tạt chuẩn xác và Woltemade có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới một cách dễ dàng. report Trận đấu diễn ra với tốc độ cao 15': Đội chủ nhà đang nhập cuộc đầy hứng khởi và chủ động tấn công ngay từ đầu, cho thấy rõ quyết tâm và tinh thần máu lửa ở trận đấu này. report Phạt góc liên tiếp 10': Dưới sức ép liên tục, Thiaw buộc phải đánh đầu giải nguy, đưa bóng hết đường biên ngang sau một tình huống phạt góc. Ở quả phạt góc kế tiếp, Bruno Guimaraes bất ngờ tung cú dứt điểm thẳng về phía khung thành, khiến hàng thủ đội khách thêm một phen chao đảo. report Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu 9': Các cầu thủ Chelsea tỏ rõ sự bức xúc khi trọng tài không cho dừng trận đấu sau tình huống Malo Gusto nằm sân. Trong lúc các cầu thủ đội khách, Newcastle tổ chức tấn công và buộc thủ môn Sanchez phải trổ tài cản phá cú sút rất căng của Anthony Gordon từ sát mép vòng cấm. Ngay sau đó, người gác đền số một của Chelsea phải nhận thẻ vàng vì phản ứng, liên tục phàn nàn với các quyết định của trọng tài. report VÀO! Woltemade mở tỷ số cho Newcastle 4': Khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho đội chủ nhà Newcastle. Ngay những phút đầu trận, Anthony Gordon tung cú sút xa buộc thủ môn Sanchez phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, bóng bật ra đúng tầm băng vào của Woltemade và trong tư thế hoàn toàn không bị kèm, tiền đạo người Đức dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Newcastle. report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu tại St James' Park. Đội khách Chelsea giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Đội hình xuất phát Chelsea Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro report Đội hình ra sân Newcastle Ramsdale, Hall, Schar, Sandro Tonali, Gordon, Thiaw, Murphy, Woltemade, Guimaraes, Ramsey, Miley

Tối nay, Newcastle tiếp đón Chelsea trong trận đấu được đánh giá là căng thẳng nhất vòng 17 Ngoại hạng Anh. Newcastle vừa đánh bại Fulham để giành vé vào bán kết Carabao Cup, nhưng họ gặp vấn đề lớn ở giải vô địch quốc gia. Đội bóng của HLV Eddie Howe thiếu sự ổn định cần thiết và đang tụt lại khá xa trong cuộc đua vào tốp 5.

Sau 16 vòng đấu, họ chỉ giành được 22 điểm và đứng thứ 12 trê bảng xếp hạng, kém Crystal Palace 4 điểm và kém Chelsea (hạng 4) đến 6 điểm. Cuối tuần trước, Newcastle đã chịu trận thua muối mặt trước kình địch vùng Đông Bắc nước Anh là Sunderland. Đó là trận đấu mà “Chích chòe” bị vô hiệu hóa hoàn toàn và không tạo ra bất cứ cơ hội ghi bàn nào. Tệ hơn, người khiến họ thua trận là tiền đạo chủ lực Nick Woltemade với pha đánh đầu phản lưới khó tin ở đầu hiệp 2.

Tương tự Newcastle, Chelsea cũng chưa thể tìm được sự ổn định vì phải chia sức cho nhiều đấu trường. The Blues có thể đè bẹp Barca, hòa trên thế thắng trước Arsenal nhưng cũng có thể thua đội bóng mới lên hạng Leeds 1-3. Phong độ sân khách của Chelsea khá tệ, khi họ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần đây (hòa 1, thua 2).

Dù vậy, hai trận thắng liên tiếp trước Everton và Cardiff City vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng với Chelsea, đặc biệt với HLV Enzo Maresca. Trước đó, chiến lược gia người Italia đã tỏ ra bất mãn khi tuyên bố ông thiếu sự ủng hộ từ toàn đội. Maresca từ chối làm rõ những bình luận của ông nhắm vào ai, nhưng sau khi đánh bại Cardiff, ông khẳng định mình rất vui và “ngày càng yêu mến” các cầu thủ của mình.

Làm khách của Newcastle là thử thách đầy khó khăn, nhưng Chelsea có cơ hội lớn nối dài mạch thắng vì đội chủ nhà khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Ở trận này, Newcastle mất Dan Burn (xương sườn), Nick Pope (háng), Kieran Trippier (gân kheo), Sven Botman (lưng) vì các chấn thương khác nhau. Mới nhất, hậu vệ cánh đa năng Tino Livramento cũng chấn thương nặng, trong khi khả năng ra sân của Lewis Hall còn bỏ ngỏ.

Newcastle đã để thủng lưới trong cả 9 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Họ chưa bao giờ trải qua 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới dưới thời Eddie Howe. Tuy nhiên, với hàng thủ sứt mẻ hiện tại, Chích chòe khó lòng giữ sạch lưới trước đối thủ mạnh như Chelsea.

Điểm mạnh nhất của Newcastle là sức chiến đấu ở tuyến giữa với bộ ba , Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton. Thế nhưng, hàng tiền vệ này cũng khó lòng áp đảo 2 ngôi sao đắt giá của Chelsea là Enzo Fernandez và Moises Caicedo. Với tương quan lực lượng và phong độ như vậy, Newcastle nhiều khả năng sẽ thua Chelsea tại St James' Park sau 3 năm thắng liên tiếp.