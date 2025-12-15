Nhận định MU vs Bournemouth, 03h00 ngày 16/12: Phá cái dớp buồn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Bournemouth, Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. MU đang dần tìm lại sự ổn định và chiến thắng ấn tượng trước Wolves là cú hích quan trọng về tinh thần. Trở về Old Trafford tiếp đón Bournemouth, Quỷ đỏ hướng tới mục tiêu chặn đứng chuỗi kết quả không tốt trước đối thủ trong hơn 2 năm vừa qua.

man-utd-vs-bournemouth-predictions-17655984911881611724172.jpg
Bournemouth thường khiến MU ôm hận.

Nhận định trước trận đấu MU vs Bournemouth

Chiến thắng 4-1 trên sân Molineux cuối tuần qua có thể xem là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của MU trong giai đoạn gần đây. Trong 9 trận gần nhất tại Premier League, MU giành tới 18 điểm, con số thậm chí còn vượt tổng điểm của 17 vòng trước đó. Chỉ thua 1 trận trong quãng thời gian này, Quỷ đỏ từng leo lên Top 6, trước khi tạm rơi xuống vị trí thứ 7 do Liverpool đánh bại Brighton. Dẫu vậy, khoảng cách giữa các đội ở nhóm cạnh tranh châu Âu là rất sít sao, và một chiến thắng nữa có thể giúp MU bứt lên.

Vòng 16, MU trở về Old Trafford tiếp đón Bournemouth, đối thủ đã gây ra không ít ám ảnh trong hai mùa giải gần đây. Dù được đánh giá nhỉnh hơn, đội chủ nhà vẫn phải đối mặt với bài toán quen thuộc: phong độ sân nhà thiếu ổn định. Sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại Old Trafford từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 10, MU đã trải qua 2 trận sân nhà liền không thắng. Đáng lo hơn, hàng thủ của họ gần như luôn “mở cửa”, khi đã để lọt lưới ở 14/15 trận Premier League mùa này.

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth đang chìm trong giai đoạn sa sút rõ rệt. Kể từ sau chiến thắng trước Nottingham Forest hồi cuối tháng 10, đoàn quân của Iraola chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm trong 6 vòng, thành tích khiến họ rơi thẳng xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Nguyên nhân lớn nhất cho sự sa sút nằm ở hàng công. Bournemouth đang đứng trước nguy cơ trải qua 3 trận liên tiếp không ghi bàn tại Premier League, điều họ chưa từng gặp kể từ mùa 2022/23.

Dù vậy, Bournemouth vẫn là đối thủ không thể xem thường. Họ từng hai lần liên tiếp thắng MU tại Old Trafford ở hai mùa gần nhất, và đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại trước Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh. Chính vì thế, cuộc đối đầu sắp tới là bài test quan trọng đối với thầy trò HLV Ruben Amorim.

Phong độ, lịch sử đối đầu MU vs Bournemouth

MU chơi rất thăng hoa kể từ đầu tháng 10 cho đến hiện tại. Đoàn quân của Amorim chỉ nhận 1 thất bại trong 8 trận gần nhất, hòa 3 trận và giành 5 chiến thắng.

Bournemouth nối dài chuỗi trận không biết đến chiến thắng tại hạng đấu cao nhất nước Anh lên con số 6 sau trận hòa 0-0 với Chelsea. Trong 6 trận đấu đó, Bournemouth hòa 2 và thua tới 4 trận.

Trong 5 lần đối đầu gần đây giữa hai đội, MU chỉ có 1 chiến thắng và nhận 2 thất bại. Lần gần nhất họ đánh bại Bournemouth đã diễn ra cách đây hơn 2 năm.

Thông tin lực lượng MU vs Bournemouth

MU sẽ không có sự phục vụ của Maguire và De Ligt vì chấn thương.

Bournemouth có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến MU vs Bournemouth

MU: Lammens; Heaven, Mazraoui, Shaw; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbeumo, Cunha; Mount.

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Adams; Tavernier, Brooks, Semenyo; Evanilson.

Dự đoán tỷ số MU 2-1 Bournemouth

Khanh Kiều
