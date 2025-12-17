Nhận định Man City vs Brentford, 02h30 ngày 18/12: Nối dài ngày vui

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Brentford, Carabao Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City bước vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh với tâm thế tự tin, trong bối cảnh phong độ của họ đang đạt mức rất cao. Thầy trò Pep Guardiola nhiều khả năng tiếp tục cuộc hành trình tại giải đấu khi chỉ phải phải đối đầu với Brentford thường chơi tệ mỗi khi rời xa sân nhà.

Man City đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại trước Brentford.

Nhận định trước trận đấu Man City vs Brentford

Phong độ của Man City trước trận đấu với Brentford mang đến sự tự tin lớn. Đoàn quân của Guardiola đang trải qua chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại Premier League, Man City đang bám sát Arsenal, xếp thứ 2 và chỉ kém đối thủ 2 điểm. Pháo đài Etihad là điểm tựa vững chắc khi Man City thắng 9 trong 10 trận sân nhà gần nhất. Đáng chú ý, Man City chưa gặp quá nhiều thử thách tại cúp Liên đoàn mùa này.

Ở chiều ngược lại, Brentford đã có một hành trình khá ấn tượng để góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất. Đội bóng của Keith Andrews lần lượt vượt qua Bournemouth và Aston Villa trước khi chạm trán Grimsby Town ở vòng 4. Brentford không cho đối thủ từng loại MU bất kỳ cơ hội nào, khi giành chiến thắng 5-0 để tiến vào tứ kết.

Khát khao danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử vẫn là động lực rất lớn với Brentford. Việc lọt vào tứ kết cúp Liên đoàn tới 4 lần trong 6 mùa gần nhất cho thấy họ không hề xem nhẹ đấu trường này. Dẫu vậy, ký ức mùa trước vẫn còn khá cay đắng khi hành trình của họ dừng lại ở vòng tứ kết trước Newcastle.

Thực tế, Brentford mới chỉ một lần duy nhất tiến vào bán kết cúp Liên đoàn, đó là thất bại trước Tottenham vào năm 2021. So với giai đoạn còn được dẫn dắt bởi Thomas Frank, đội bóng hiện tại dưới quyền Keith Andrews chưa cho thấy sự ổn định, đặc biệt khi thi đấu trên sân khách. Chuỗi 4 thất bại liên tiếp là lời cảnh báo rõ ràng trước chuyến hành quân đến Etihad.

Trong bối cảnh phong độ sân khách kém cỏi và phải đối đầu một Man City đang vào phom, khả năng tạo bất ngờ của Brentford bị đặt dấu hỏi lớn. Tổng thể, Man City đang nắm trong tay mọi yếu tố thuận lợi để tiếp tục hành trình tại cúp Liên đoàn Anh. Brentford có thể mang đến sự khó chịu nhất định, nhưng để ngăn cản Man City tiến vào bán kết là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Brentford

Man City đang có phong độ rất tốt. Đội bóng thành Manchester chỉ nhận 2 thất bại trong 10 trận đấu gần đây và giành tới 8 chiến thắng.

Brentford chơi rất phập phù khi chỉ thắng 5/10 trận gần nhất, hòa 1 và thua 4.

Brentford là đối thủ dễ chịu với Man City. Đội chủ sân Etihad bất bại 5 trận liên tiếp trước đối thủ, trong đó có 4 chiến thắng. Lần gần nhất đội bóng của HLV Pep Guardiola bại trận đã diễn ra cách đây hơn 2 năm.

Thông tin lực lượng Man City vs Brentford

Man City không có sự góp mặt của Doku, Stones, Kovacic và Rodri vì chấn thương. Marmoush và Ait-Nouri không thi đấu vì đang chuẩn bị lên đường tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Brentford thiếu Josh Dasilva, Milambo và Fabio Carvalho do chấn thương. Ouattara và Onyeka tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Đội hình dự kiến Man City vs Brentford

Man City: Trafford; Lewis, Khusanov, Ake, O'Reilly; Reijnders, Silva; Bobb, Cherki, Savinho; Haaland.

Brentford: Valdimarsson; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Henderson, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago.

Dự đoán tỷ số Man City 3-1 Brentford