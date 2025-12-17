Nhận định Bangkok Utd vs Nam Định, 19h00 ngày 17/12: Đại chiến trên đất Thái Lan

TPO - Nhận định bóng đá trận Bangkok United vs Nam Định, ASEAN Cup, diễn ra vào lúc 19h00 ngày 17/12. Sau những màn trình diễn tệ ở V.League và AFC Champions League Two, đấu trường Cúp các CLB Đông Nam Á (ASEAN Cup) là nơi để Thép Xanh Nam Định tìm lại niềm vui.

Nhận định trước trận Bangkok Utd vs Nam Định

Nhà đương kim vô địch V.League đang đối diện những ngày tăm tối. Trận gần nhất ra sân, Nam Định thắng Eastern AA 9-0 nhưng vẫn bị loại tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26. Cụ thể là Nam Định thua Ratchaburi (Thái Lan) về hiệu số - ghi ít hơn một bàn.

Nam Định đã chia tay một đấu trường quan trọng, nơi mà họ sẵn sàng chi đậm để đưa về sân Thiên Trường một loạt ngoại binh. Tại V.League, nhà ĐKVĐ đã rơi xuống thứ 10, hiện chỉ hơn vị trí rớt hạng 2 điểm. ASEAN Cup 2025 chính là cứu cánh cho mùa giải tệ hại của Nam Định. Mục tiêu của thầy trò HLV Jeromino trước Bangkok United không gì khác ngoài chiến thắng.

Tại bảng B ASEAN Cup 2025/26, màn trình diễn của Nam Định đang khá tốt. Đội bóng thành Nam thắng PKR Svay Rieng và Shan United, hiện đứng nhì bảng sau Johor Darul Ta'zim nhưng chơi ít hơn một trận. Tất nhiên, PKR Svay Rieng và Shan United là 2 đối thủ dễ chịu của Nam Định. Trận tiếp theo gặp Bangkok United là thử thách lớn hơn cho Nam Định.

Bangkok United khởi đầu ASEAN Cup 2025/26 bằng trận thua đậm Johor Darul Ta'zim 0-4. Sau đó, đại diện của Thái Lan hòa Lion City Sailors 2-2. Phong độ của Bangkok United đang rất tệ và đây là cơ hội để Nam Định gặt hái 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà.

Phong độ, thành tích đối đầu Bangkok United vs Nam Định

Bangkok United đang chơi tệ trên mọi đấu trường. Họ không thắng 3 trận liên tiếp tại Thai League và ngày càng xa vời ở cuộc đua vô địch với Buriram United, Ratchaburi. Phong độ của Nam Định ở giải quốc nội cũng không khá hơn. Nam Định đã trải qua chuỗi 8 trận không thắng ở V.League.

Lực lượng của Nam Định đang rệu rã từ các vị trí nội binh đến ngoại binh. May mắn cho đội bóng thành Nam khi họ có sự trở lại kịp thời của Xuân Son. Phong độ tốt của Xuân Son ngay sau khi trở lại từ chấn thương là điểm tựa để Nam Định vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Thông tin lực lượng Bangkok United vs Nam Định

Hai CLB có đội hình mạnh nhất cho trận này.