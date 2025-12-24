Nhận định Algeria vs Sudan, 22h00 ngày 24/12: Tìm lại chiến thắng

TPO - Nhận định bóng đá Algeria vs Sudan, AFCON 2025, lúc 22h00 ngày 24/12. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Algeria với lực lượng và phong độ vượt trội được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng thuyết phục, qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng tại AFCON kể từ năm 2019.

Nhận định trước trận đấu

Khi Algeria chấm dứt 29 năm chờ đợi danh hiệu AFCON bằng chức vô địch năm 2019, ít ai ngờ chiến thắng trước Senegal trong trận chung kết tại Cairo lại trở thành lần thắng gần nhất của họ ở đấu trường này cho đến nay.

Bàn thắng mang tính bước ngoặt của Baghdad Bounedjah sáu năm trước đã đưa Algeria lên đỉnh châu Phi, nhưng kể từ đó, đội bóng Bắc Phi chưa giành thêm bất kỳ chiến thắng nào tại AFCON. Tại hai mùa giải gần nhất, Algeria lần lượt hòa và thua trước Sierra Leone, Guinea Xích Đạo, Bờ Biển Ngà (AFCON 2021), rồi tiếp tục gây thất vọng khi không thắng Algeria, Burkina Faso và Mauritania ở vòng bảng AFCON gần nhất, chỉ giành 3 điểm sau 6 trận.

Việc bị loại liên tiếp ngay từ vòng bảng, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử tham dự AFCON, trở thành vết gợn lớn với “Những chú cáo sa mạc”. Vì vậy, Algeria bước vào trận ra quân gặp Sudan tối nay với mục tiêu chấm dứt chuỗi ngày u ám tại đấu trường châu lục.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vladimir Petkovic, Algeria cho thấy bộ mặt tích cực ở vòng loại. Đội bóng Bắc Phi bất bại sau 6 trận (thắng 5, hòa 1), ghi 16 bàn thắng, chỉ kém Morocco (26 bàn) và ngang bằng Nam Phi. Trên hành trình vòng loại World Cup, Algeria tiếp tục duy trì hiệu suất cao với 24 bàn, chỉ xếp sau Bờ Biển Ngà (25).

Đáng chú ý, Mohamed El Amine Amoura là chân sút có số bàn thắng nhiều nhất châu Phi trong giai đoạn vòng loại, góp phần quan trọng giúp Algeria duy trì sự ổn định. Với nền tảng phong độ đó, việc tiếp tục bị loại sớm sẽ là kết cục khó chấp nhận với đội bóng từng hai lần vô địch châu lục.

Đối thủ của Algeria là Sudan, nhà vô địch AFCON năm 1970, trở lại giải đấu trong bối cảnh đặc biệt khi xung đột vũ trang vẫn diễn ra tại quê nhà. Do chiến tranh, đội tuyển Sudan buộc phải thi đấu các trận “sân nhà” vòng loại ngoài lãnh thổ, cho thấy những khó khăn lớn mà họ đã vượt qua để góp mặt tại Morocco.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Ghana James Kwesi Appiah, Sudan tạo dấu ấn khi hai lần tránh thất bại trước chính Ghana, đội tuyển giàu truyền thống với 4 chức vô địch AFCON. Họ hòa 0-0 tại Accra và gây bất ngờ lớn khi đánh bại Ghana 2-0 trong trận lượt về tổ chức tại Libya.

Với thành tích 2 thắng, 2 hòa và 2 thua, Sudan giành vé đi tiếp với cách biệt sít sao 1 điểm so với Niger, trong khi Ghana gây thất vọng khi không thắng trận nào. Trở lại AFCON sau khi vắng mặt ở kỳ giải tổ chức tại Bờ Biển Ngà, Sudan đặt mục tiêu tránh lặp lại kịch bản AFCON 2021, nơi họ không giành được chiến thắng nào.

Kể từ chiến thắng gây sốc 2-1 trước Burkina Faso tại AFCON 2012, Sudan chưa một lần ca khúc khải hoàn ở đấu trường này. Trước cuộc chạm trán Algeria, đội bóng Đông Phi hiểu rằng họ đang đứng trước thử thách rất lớn nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Thông tin lực lượng

Đội trưởng Riyad Mahrez (34 tuổi) tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh của Algeria, bên cạnh Baghdad Bounedjah (34 tuổi), người ghi bàn quyết định giúp đội bóng Bắc Phi đăng quang AFCON 2019. Mahrez và Bounedjah lần lượt sở hữu 33 và 35 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, sự vươn lên của Mohamed El Amine Amoura giúp Algeria không còn phụ thuộc hoàn toàn vào hai cựu binh. Tiền đạo này ghi 10 bàn ở vòng loại World Cup, nhiều hơn Mohamed Salah (9 bàn), chiếm 41,7% tổng số bàn thắng của Algeria trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, Algeria còn sở hữu nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như Ramy Bensebaini, Ismael Bennacer và Youcef Atal, bộ ba đã có tổng cộng 186 lần khoác áo ĐTQG. Ở hành lang trái, Rayan Ait-Nouri nhiều khả năng được HLV Vladimir Petkovic ưu tiên đá chính thay cho Bensebaini.

Trong khung gỗ, Enzo Zidane, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane, được đánh giá cao khả năng bắt chính hơn Anthony Mandrea.

Về phía Sudan, lực lượng chủ yếu là các cầu thủ đang thi đấu trong nước, xen kẽ một số gương mặt chơi bóng ở nước ngoài như đội trưởng Bakhit Khamis, Munjed Alnil, Mohamed Eisa và Aamir Abdallah. Đáng chú ý, Sheddy Barglan, anh em nhà Eisa và Abdallah hiện lần lượt thi đấu tại Hà Lan, Thái Lan và Australia.

Sudan có 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn ở vòng loại, cho thấy lối chơi không phụ thuộc vào một cá nhân. Dẫu vậy, Mohamed Abdelrahman vẫn là chân sút số một của đội với 23 bàn thắng, vượt xa người xếp sau là Yaser Muzmel (8 bàn).