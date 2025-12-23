Công bố tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải U19 nữ Quốc gia – Cúp ACECOOK 2026

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký LĐBĐVN; ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC giải; ông Nguyễn Đức Mẫn – Trưởng phòng Marketting Công ty CP Acecook Việt Nam cùng đại diện các phòng chức năng LĐBĐVN; các đơn vị trực thuộc LĐBĐVN.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp LĐBĐ Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam tổ chức Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia. VFF rất vui mừng khi ACECOOK Việt Nam – đơn vị đã có nhiều năm đồng hành bền bỉ với bóng đá Việt Nam nói chung và các đội tuyển quốc gia nói riêng – tiếp tục gắn bó và đảm nhận vai trò Nhà tài trợ chính của giải đấu. Sự đồng hành này của ACECOOK Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm xã hội, sự quan tâm lâu dài đối với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ – yếu tố then chốt quyết định tính bền vững của nền bóng đá.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký LĐBĐVN nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận trên đấu trường khu vực và châu lục. Riêng năm 2025, 3 đội tuyển nữ Việt Nam gồm U17, U20 và ĐTQG đều giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á năm 2026.

Những kết quả tích cực này cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống các giải bóng đá nữ do LĐBĐVN tổ chức, trong đó có U19 Quốc gia. Trải qua 18 năm tổ chức, với tiền thân là Giải U18 Nữ Quốc gia, giải đấu không chỉ là sân chơi chuyên môn bổ ích mà còn là môi trường rèn luyện toàn diện cho các cầu thủ nữ trẻ về kỹ năng thi đấu, bản lĩnh, ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể và khát vọng cống hiến. Thông qua giải đấu, nhiều gương mặt triển vọng đã được phát hiện, đào tạo và từng bước trưởng thành, đóng góp cho các câu lạc bộ và các đội tuyển quốc gia.

LĐBĐVN luôn xác định việc nâng cao chất lượng tổ chức các giải trẻ, đặc biệt là bóng đá nữ, là nhiệm vụ trọng tâm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng sự đồng hành của Nhà tài trợ chính – Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam, LĐBĐVN tin tưởng rằng Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia – Cúp ACECOOK 2026 sẽ tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và lan tỏa hình ảnh tích cực của bóng đá nữ Việt Nam”.

Ông Nguyễn Đức Mẫn – Trưởng phòng Marketing Công ty CP Acecook Việt Nam tin tưởng: “Thông qua các hoạt động đồng hành và tài trợ thể thao, Acecook Việt Nam mong muốn góp phần tiếp thêm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ – nơi tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và niềm tự hào dân tộc luôn được thể hiện rõ nét. Chúng tôi kỳ vọng Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ như hiện tại, không ngừng khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, trở thành nguồn động lực tích cực cho thế hệ trẻ, đồng thời tiếp nối những bước tiến vững chắc cho tương lai của nền bóng đá nước nhà”.

Giải đấu diễn ra từ ngày 7/1 đến 7/2/2026, với vòng tròn 2 lượt đi và về, tại Hà Nội và Ninh Bình. Giải quy tụ 5 đội gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Than KSVN, Thái Nguyên T&T, TP.HCM.