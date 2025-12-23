Nhận định CH Congo vs Benin, 19h30 ngày 23/12: Không được phép thua

TPO - Nhận định bóng đá CH Congo vs Benin, bảng D CAN Cup 2025 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa CH Congo và Benin. Benin không được phép thua trận đấu tối nay nếu muốn sáng cửa đi tiếp.

Nhận định CH Congo vs Benin

Tại bảng D giải vô địch quốc gia châu Phi 2025, Senegal được đánh giá mạnh vượt trội. Trong khi đó, Botsawa bị xem là đội tuyển “lót đường”. Theo nhận định chung của các chuyên gia, tấm vé đi tiếp bên cạnh Senegal sẽ nằm trong vòng tranh chấp giữa tuyển CH Congo và Benin. Đáng chú ý, hai đội tuyển này sẽ gặp nhau ngay trong trận ra quân. Chính vì vậy, họ không được phép thua nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, đặc biệt là Benin.

Tại CAN 2025, đội đứng hạng 3 vẫn có cơ hội tiến vào vòng knock-out. Điều này khiến các đội tuyển như CH Congo và Benin phải toan tính kỹ lưỡng hơn.

Về lý thuyết, CH Congo được đánh giá cao hơn. Đội bóng của HLV Sebastien Desabre đang đứng thứ 56 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, hơn Benin đến 32 bậc. Ngoài ra, họ cũng sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng hơn, bao gồm bộ đôi cựu cầu thủ MU đang chơi ở Ngoại hạng Anh là Wan-Bissaka, Tuanzebe.

Dù vậy, CH Congo đến CAN 2025 mà không có tiền đạo chủ lực Yoane Wissa. Ngôi sao đắt giá của Newcastle vừa bình phục chấn thương, và HLV Sebastien Desabre không muốn mạo hiểm với anh. Đừng quên, CH Congo còn có trận play-off liên lục địa tranh vé dự World Cup 2026 vào đầu năm tới.

Sức mạnh của CH Congo sẽ tập trung vào hàng thủ. Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu, họ thắng dễ Zambia - qua đó kéo dài mạch thắng liên tiếp lên 5 trận. Trong chuỗi trận này, đội bóng đến từ Trung Phi chỉ thủng lưới đúng 1 bàn. Họ cần duy trì phong độ này để tiến xa tại CAN 2025.

Ở hướng ngược lại, Benin đang gặp khó khăn cùng HLV kỳ cựu Gernot Rohr. Sau thất bại cay đắng trước Nigieria tại vòng loại World Cup 2026, Benin tiếp tục thảm bại 0-3 trước Burkina Faso 0-3 ở trận giao hữu tháng trước.

Đội hình của Benin bao gồm phần lớn các cầu thủ thi đấu ở giải hạng thấp tại châu Âu. Niềm hy vọng lớn nhất của họ vẫn đặt vào Steve Mounie, người đã ghi 22 bàn sau 63 lần khoác áo ĐTQG. Dù vậy, Mounie chỉ là tiền đạo dự bị ở CLB Thổ Nhĩ Kỳ Alanyaspor.

Với tương quan đó, không bất ngờ nếu Benin chơi “tử thủ” nhằm tìm kiếm một kết quả hòa. Trong khi đó, CH Congo cũng sẽ toan tính để bung sức khi cần thiết. Nếu không thể đánh bại Benin, họ cũng có thể hài lòng với 1 điểm.

Phong độ CH Congo vs Benin