D-Joy Junior World Championship lập dấu mốc lịch sử tại châu Á với quỹ học bổng lớn nhất thế giới

Tại cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn, D-Joy Junior World Championship 2025 vừa qua đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng thể thao trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế là một trong những giải Pickleball thanh thiếu niên quy mô và uy tín hàng đầu hiện nay.

Đặc biệt, giải đấu đã xác lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử Pickleball, khi trở thành giải Pickleball thanh thiếu niên đầu tiên trên thế giới trao học bổng giáo dục giá trị cao, mở ra hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho sự phát triển của vận động viên trẻ.

Giải đấu ghi nhận tổng hơn 500 lượt vận động viên đăng ký tham gia, nâng tổng số vận động viên của toàn chuỗi 5 chặng giải D-Joy Junior trong năm 2025 lên gần 3.000 vận động viên. Con số ấn tượng này ngày càng khẳng định sự quan tâm của giới trẻ đối với Pickleball, thông qua đó còn thể hiện tính bài bản trong khâu tổ chức các giải đấu do D-JOY triển khai thực hiện.

Những gương mặt xuất sắc của hạng mục đôi nam nữ U14 giải D-Joy Junior World Championship 2025

D-Joy Junior World Championship 2025 là giải Pickleball trẻ đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ VAR trong công tác điều hành và trọng tài, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và chuyên nghiệp trong thi đấu, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế TTC (TTC Edu) thành viên của Tập đoàn TTC tài trợ gói học bổng 1 tỷ đồng.

Song hành cùng chất lượng chuyên môn và quy mô tổ chức, giải đấu còn ghi dấu ấn đặc biệt với sự đồng hành của Nguyễn Hoàng Group và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế TTC (TTC Edu).

Theo đó, Nguyễn Hoàng Group đã trao tặng gói học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng, TTC Edu đồng hành với gói học bổng trị giá 1 tỷ đồng, dành cho các vận động viên trẻ xuất sắc.

Nguyễn Hoàng Group trao tặng gói học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Việc một giải Pickleball Junior có tổng giá trị học bổng lên đến 2,5 tỷ đồng được xem là lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, thể hiện mô hình phát triển tiên phong khi gắn kết chặt chẽ giữa thể thao thành tích cao và con đường học vấn, tạo nền tảng bền vững cho tương lai của vận động viên trẻ.

Theo cơ cấu giải thưởng, nhà vô địch mỗi nội dung được trao học bổng Nguyễn Hoàng Group trị giá 50 triệu đồng, cùng học bổng 50 triệu đồng từ TTC Edu (áp dụng cho lứa tuổi U18) và cúp kỷ niệm chương Nhà vô địch. Bên cạnh đó, các tay vợt U18 giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng lần lượt nhận học bổng 30 triệu đồng và 20 triệu đồng từ TTC Edu.

Song song với thành tích thi đấu tại giải, “đặc quyền” dành những vận động viên có nỗ lực bền bỉ xuyên suốt mùa giải cũng được ghi nhận. Tay vợt sở hữu Top 1 DRP được vinh danh với kỷ niệm chương Top 1 DRP và suất tham dự khóa học chuyên sâu cùng Kyle Yates - huyền thoại pickleball người Mỹ, cựu vận động viên số 1 thế giới, huấn luyện viên trưởng Học viện Thể thao D-JOY, trị giá 100 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng chặng cuối D-Joy Junior World Championship lập kỷ lục với con số hơn 3 tỷ đồng.

Tại lễ trao giải, phụ huynh của bé Thanh Tùng - Vô địch nội dung Đôi nam U12 đến từ Trung tâm VN Pickleball (Hà Nội) hãnh diện cho biết, việc con đạt thành tích cao và nhận được học bổng trị giá 50 triệu đồng từ Nguyễn Hoàng Group là niềm vui rất lớn với gia đình. “Thời gian tới, chúng tôi vẫn ưu tiên việc học, song song đó tạo điều kiện để cháu tiếp tục tập luyện Pickleball để nâng cao trình độ, thi đấu thêm các giải để cọ xát, nâng cao bản lĩnh thi đấu”.

Trong khi đó, VĐV Phạm Hoài Anh (CLB Junior Pickleball D-Joy) chia sẻ: “Sau 2 ngày thi đấu, em vinh dự nhận được hai suất học bổng, mỗi suất 50.000.000 đồng. Em dự định sử dụng học bổng này để theo học những ngôi trường phù hợp với định hướng của mình. Em nhất định cố gắng hơn nữa và hy vọng các giải đấu tiếp theo sẽ thu hút thêm nhiều tay vợt trẻ, để có thể tìm kiếm thêm nhiều tài năng mới cho Pickleball Việt Nam”.

Sự đồng hành của Nguyễn Hoàng Group và TTC Edu không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc đầu tư cho thế hệ trẻ, nuôi dưỡng những tài năng có hoài bão vươn ra đấu trường quốc tế, hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững của thể thao Việt Nam.