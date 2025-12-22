Nhà vô địch SEA Games 33 dự giải cờ vua quốc tế ở Ninh Bình

TPO - Kỳ thủ Bành Gia Huy, Huy chương Vàng SEA Games 33, là một trong những gương mặt đáng chú ý tại Giải cờ vua Đại Kiện tướng - Kiện tướng quốc tế Ninh Bình năm 2025. Giải đấu là cơ hội để Gia Huy tích lũy chuẩn và điểm elo, tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành Đại kiện tướng quốc tế.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các vận động viên dự giải.

Giải cờ vua Đại Kiện tướng - Kiện tướng quốc tế, Ninh Bình năm 2025 do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình tổ chức. Giải được tổ chức gồm 2 nội dung là cờ tiêu chuẩn và cờ chớp.

Trong đó, nội dung cờ tiêu chuẩn gồm các bảng: Đại Kiện tướng, Kiện tướng quốc tế, Kiện tướng FIDE. Riêng bảng Kiện tướng FIDE chia thành hai nội dung, dành cho các vận động viên có elo từ 1600 trở lên, các vận động viên có elo từ 1600 trở xuống. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ thi đấu 9 ván để xác định thứ hạng chung cuộc.

Trong khi đó, ở nội dung cờ chớp, các kỳ thủ thi đấu 11 ván. Kết quả thi đấu của vận động viên tại giải được chuyển cho Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) để tính chuẩn Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và tính hệ số elo quốc tế vào tháng 1/ 2026.

Kỳ thủ Bành Gia Huy (phải) giành HCV ở nội dung cờ nhanh đôi nam.

Giải có sự tham dự của hơn 100 vận động viên đến từ 8 quốc gia gồm: Ấn Độ, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Nga, Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong các kỳ thủ tham dự, nổi bật có Đại kiện tướng quốc tế Quizon Daniel (Philippines), Nguyễn Anh Dũng, Cao Sang (Việt Nam); Kiện tướng quốc tế Bành Gia Huy. Trong đó, Kiện tướng quốc tế Bành Gia Huy từng vô địch quốc gia khi 15 tuổi và vừa cùng đội tuyển cờ vua Việt Nam dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Tại SEA Games 33, Bành Gia Huy góp mặt trong đội hình tham dự nội dung đôi nam cờ nhanh và giành HCV đầy thuyết phục. Tại giải năm nay, Bành Gia Huy được kỳ vọng sẽ giành thêm chuẩn Đại kiện tướng quốc tế để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành Đại kiện tướng quốc tế.

Theo Ban tổ chức giải, đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ thế giới. Từ giải Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế được tổ chức tại Hà Nội cách đây vài năm, đến nay các giải đấu Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế do Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức đã diễn ra ở nhiều tỉnh thành khác trong đó có Quảng Ninh và đến nay là Ninh Bình.

Thông qua giải các kỳ thủ, đặc biệt là các kỳ thủ Việt Nam có cơ hội đạt chuẩn các danh hiệu quốc tế, tăng hệ số elo. Đối với tỉnh Ninh Bình, việc đăng cai tổ chức Giải cờ vua Đại kiện tướng và Kiện tướng quốc tế năm 2025 không chỉ là dịp đánh giá năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thúc đẩy du lịch của tỉnh...