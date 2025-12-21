Khuất Văn Khang nói về kỳ SEA Games cuối cùng và mục tiêu ở VCK U23 châu Á

TPO - SEA Games 33 trên đất Thái là kỳ SEA Games cuối cùng mà Khuất Văn Khang tham dự. Sau chiến dịch SEA Games, Khuất Văn Khang và các đồng đội có quãng nghỉ ngắn trước khi bước vào đợt hội quân mới, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công - Viettel chia sẻ với PV Tiền Phong về mục tiêu ở giải đấu tầm châu lục.

Chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 đem lại cho cầu thủ Khuất Văn Khang kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà. Cùng đồng đội Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang xác lập thành tích vô địch trọn vẹn ba đấu trường khu vực ở ba cấp độ khác nhau: đội tuyển quốc gia, U23 và U22.

Chia sẻ với Tiền Phong sau khi trở về từ Thái Lan, Khuất Văn Khang nhắc đến những dấu ấn khó quên trong trận chung kết ở sân Rajamangala.

Cầu thủ Khuất Văn Khang chia sẻ về thành tích ở đấu trường khu vực. Ảnh: Trọng Quân.

Cầu thủ sinh năm 2003 khẳng định phẩm chất tốt nhất giúp đội tuyển U22 giành huy chương vàng SEA Games 33 là tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm hướng tới mục tiêu chung. Khi để đối thủ dẫn trước 2-0 ngay từ hiệp một, toàn đội có sự bất an nhưng xốc lại tinh thần nhanh chóng để giải quyết trận đấu. Theo nam cầu thủ, bàn thắng thứ ba của Thanh Nhàn đem lại nhiều cảm xúc nhất.

"Thái Lan luôn là đối thủ trực tiếp của U22 Việt Nam. Toàn đội đã xem kỹ video, phân tích đối thủ để đưa ra đấu pháp hợp lý", cầu thủ Khuất Văn Khang chia sẻ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đóng vai trò người truyền lửa. Câu nói của chiến lược gia người Hàn Quốc khiến Văn Khang nhớ nhất ở mọi trận đấu là: "Chúng ta sẽ giành chiến thắng".

Theo Khuất Văn Khang, phẩm chất tốt nhất giúp đội tuyển U22 giành huy chương vàng SEA Games 33 là tinh thần đoàn kết. Ảnh: Trọng Quân.

Về tình huống bị thay ra ở hiệp hai, Văn Khang cho biết việc thay người là phương án chiến thuật của mọi trận đấu. Bất cứ ai ra sân cũng phải thi đấu hết mình và ủng hộ cho đồng đội.

SEA Games 33 trên đất Thái cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của Khuất Văn Khang. Nam cầu thủ cho biết anh may mắn, vinh dự khi được thi đấu ở đấu trường này. Kỳ SEA Games cuối với Khuất Văn Khang khép lại trọn vẹn. Anh nhắn nhủ đồng đội, thế hệ kế cận ở CLB hãy cố gắng, kiên trì để hướng tới mục tiêu cao nhất.

Sau chiến dịch SEA Games, Khuất Văn Khang và các đồng đội có quãng nghỉ ngắn trước khi bước vào đợt hội quân mới, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Kỳ SEA Games cuối ngọt ngào của Khuất Văn Khang.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công - Viettel nói về kế hoạch sắp tới: "Ở giải đấu cấp độ châu lục, các cầu thủ phải chuẩn bị kỹ từ thể lực, tinh thần. Tấm huy chương vàng SEA Games là nguồn động viên, tiếp năng lượng cho cả đội. Mục tiêu trước mắt vẫn là thi đấu tốt từng trận, tiến vào vòng chung kết càng sâu càng tốt. Toàn đội học hỏi, noi theo thành tích của đàn anh ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 diễn ra tại Thường Châu", Khuất Văn Khang nói.

Ngày 23/12, Văn Khang cùng đội tuyển U22 sẽ tập trung tại Hà Nộ và lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12. Tại đây, U23 Việt Nam dự kiến thi đấu ít nhất một trận giao hữu chất lượng với U23 Syria. Đội tuyển sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026, quốc gia đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2026.