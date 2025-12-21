Trực tiếp Aston Villa vs MU, 23h30 ngày 21/12: Chờ Amorim thay đổi

TPO - Trực tiếp Aston Villa vs MU, vòng 17 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 hôm nay. MU hứa hẹn có chuyến làm khách đầy khó khăn tại Villa Park. HLV Ruben Amorim nhiều khả năng sẽ thay đổi hệ thống sau khi bộ đôi chạy cánh Mbeumo và Diallo cùng vắng mặt.

report Mainoo bất ngờ vắng mặt Tài năng trẻ của MU, Mainoo được kỳ vọng đá chính ở trận này trong bối cảnh Casemiro bị treo giò. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký của Quỷ đỏ. Chia sẻ nhanh trước trận đấu, HLV Ruben Amorim cho biết Mainoo dính chấn thương bắp chân và phải ngồi ngoài vài tuần. Đây là điều rất đen đủi với Mainoo khi tương lai của anh tại Old Trafford không rõ ràng. tatic Đội hình xuất phát Villa vs MU

Nhận định bóng đá Aston Villa vs MU

Kể từ khi trở thành HLV trưởng MU, Ruben Amorim luôn trung thành với sơ đồ hệ thống 3-4-2-1. Ngay cả khi MU thua liểng xiểng và chịu áp lực “ngàn cân”, HLV người Bồ Đào Nha vẫn quyết tâm giữ vững triết lý của bản thân.

Tuy nhiên, ông có thể sẽ phải thay đổi sơ đồ yêu thích này khi làm khách của Aston Villa đêm nay. Lý do vì MU mất bộ đôi cầu thủ chạy cánh phải Mbeumo và Amad Diallo. Hai cái tên này cực kỳ quan trọng với chiến thuật của Amorim, buộc ông phải tính toán lại khi họ cùng nhau vắng mặt. Ngoài ra, việc mất Casemiro ở tuyến giữa vì án treo giò cũng khiến Amorim khó xử. Ông có thể cần đến 2 tiền vệ trung tâm khác thay thế cho ngôi sao người Brazil.

Theo truyền thông Anh, Amorim sẽ thử dùng 4-2-3-1 đấu với Aston Villa. Cặp tiền vệ dự bị Urgate và Mainoo sẽ cùng xuất phát, hỗ trợ cho Bruno Fernandes. Trong khi đó, Dalot và Mount nhiều khả năng đá cánh phải thay cho Diallo và Mbeumo.

Nếu như MU gặp đủ loại vấn đề thì Aston Villa đang thăng hoa hơn bao giờ hết. HLV Unai Emery thậm chí liên tục xoay vòng cầu thủ nhưng Villa vẫn duy trì được mạch thắng cực kỳ thuyết phục. Đặc biệt, điểm yếu nhất của MU ở trận này và cánh phải và giữa sân lại chính là điểm mạnh nhất của Aston Villa.

Thành công của Villa trong thời gian qua dựa nhiều vào nguồn năng lượng dồi dào của Kamara, Onana, Tielemans, McGinn và Rogers. Nếu HLV Ruben Amorim không đưa ra thay đổi nào đặc biệt, hệ thống 3-4-2-1 của ông rất dễ sụp đổ ngay trong hiệp 1 trước áp lực mà dàn tiền vệ của Aston Villa tạo ra.

Xem trực tiếp Aston Villa vs MU trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa Aston Villa và MU được phát trực tiếp trên K+ và FPT Play.