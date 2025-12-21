AFC ra mắt giải Nations League, tin tốt cho đội tuyển Việt Nam?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hôm nay, 21/12, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ khởi động giải đấu Nations League nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên.

1000041911.jpg

Trong thông báo đưa ra, AFC cho biết "việc tận dụng hiệu quả các FIFA Days ngày càng trở nên khó khăn do số lượng đối thủ hạn chế, chi phí tăng cao và những phức tạp về hậu cần, khiến giá trị thể thao của các trận giao hữu quốc tế giảm".

Chính vì vậy, "sau quá trình đánh giá một cách toàn diện và tham vấn các tổ chức liên quan, AFC đã thống nhất về nguyên tắc sẽ thành lập giải AFC Nations League", với mục đích giúp các đội thi đấu nhiều trận hơn, với các đối thủ có trình độ tương đương, từ đó nâng cao cơ hội chiến thắng và cải thiện trình độ.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) tuyên bố sẽ khởi động một giải đấu tương tự vào năm 2029. Nations League vốn là sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vào năm 2018, khi các đội tuyển quốc gia châu Âu được chia thành 4 hạng đấu và thi đấu trong các kỳ quốc tế được chỉ định. Các hạng có lên và xuống mỗi mùa, riêng hạng A có vòng chung kết để tranh danh hiệu. Ngoài ra, kết quả ở UEFA Nations League cũng ảnh hưởng đến vòng loại EURO và World Cup, cải thiện cơ hội giành vé tham dự các giải đấu lớn cho các đội có thứ hạng thấp.

AFC cho biết chi tiết về thể thức, thời gian và cách thức thực hiện sẽ được công bố sau khi tham vấn với các bên liên quan.

AFC chưa công bố ngày khởi tranh cụ thể, nhưng dự kiến lịch thi đấu căn cứ vào các đợt FIFA Days. "AFC Nations League là một bước tiến quan trọng trong cam kết không ngừng hỗ trợ sự phát triển của 47 liên đoàn thành viên", Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết.

Với 47 đội, hiện chưa rõ AFC Nations League sẽ chia thành mấy hạng. Hiện ĐT Việt Nam đang xếp thứ 110 thế giới và 20 châu Á. Dù ở hạng nào, việc thi đấu thường xuyên với các đội cùng đẳng cấp cũng giúp chúng ta cọ xát, nâng cao trình độ và nếu chơi tốt, đây là một con đường khác để tiến đến Asian Cup cũng như World Cup.

Thanh Hải
#Giải Nations League AFC #Phát triển bóng đá châu Á #Nâng cao trình độ đội tuyển Việt Nam #So sánh AFC và UEFA Nations League #Chiến lược thi đấu quốc tế #Ảnh hưởng đến vòng loại World Cup #Tác động của các giải đấu mới #Chương trình thi đấu quốc tế #Phát triển bóng đá các liên đoàn thành viên

