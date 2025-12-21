Malaysia lĩnh án phạt từ AFC

TPO - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa nhận thêm án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vì hai lỗi vi phạm trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Sau cuộc họp của Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC, án phạt đã được đưa ra đối với FAM vì hai lỗi vi phạm trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Nepal tại sân vận động Bukit Jalil vào ngày 18/11.

Đầu tiên là lỗi khiến trận đấu bị trì hoãn, vi phạm Điều 2.2 của quy định về hoạt động thi đấu của AFC. Theo AFC, hiệp một trận đấu bị bắt đầu muộn 1 phút 20 giây, trong khi hiệp hai bị trì hoãn thêm 1 phút 30 giây. FAM bị phạt 2.000 USD (gần 53 triệu VNĐ).

Tổng hợp các lỗi, FAM bị phạt 10.000 USD (khoảng 263 triệu VNĐ) vì vi phạm Điều 4.3.8 của quy định của giải AFC Asian Cup 2027. Trong một phán quyết riêng, FAM cũng bị xử phạt vì cầu thủ chạy cánh Faisal Halim, người được bình chọn Xuất sắc nhất trận, vắng mặt trong buổi họp báo sau trận đấu theo quy định.

Ngoài ra, CLB Selangor cũng bị xử phạt vì một số sự cố xảy ra trong trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Champions League Two gặp Persib Bandung tại sân vận động Petaling Jaya vào ngày 6/11. Với tư cách là đội chủ nhà, Selangor bị phạt tổng cộng 15.250 USD (khoảng 400 triệu VNĐ) vì ba lỗi vi phạm, bao gồm hiệp hai bị trễ, để hai khán giả thâm nhập sân cỏ và tái phạm lần ba. CLB Persib Bandung bị phạt nặng hơn (30.000 USD, tức 790 triệu VNĐ) vì các lỗi để CĐV vào sân và ném vật thể xuống sân.

Các khoản tiền phạt phải được FAM thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, phù hợp với Điều 11.3 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Riêng vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ, AFC vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án trọng tài thể thao (CAS) bởi FAM kháng cáo. Hạn chót là ngày 31/3/2026, khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc và lễ bốc thăm chuẩn bị tiến hành.