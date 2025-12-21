Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Malaysia lĩnh án phạt từ AFC

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa nhận thêm án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vì hai lỗi vi phạm trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

malaysia-nhap-tich-1751602166157-9912.jpg

Sau cuộc họp của Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC, án phạt đã được đưa ra đối với FAM vì hai lỗi vi phạm trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Nepal tại sân vận động Bukit Jalil vào ngày 18/11.

Đầu tiên là lỗi khiến trận đấu bị trì hoãn, vi phạm Điều 2.2 của quy định về hoạt động thi đấu của AFC. Theo AFC, hiệp một trận đấu bị bắt đầu muộn 1 phút 20 giây, trong khi hiệp hai bị trì hoãn thêm 1 phút 30 giây. FAM bị phạt 2.000 USD (gần 53 triệu VNĐ).

Tổng hợp các lỗi, FAM bị phạt 10.000 USD (khoảng 263 triệu VNĐ) vì vi phạm Điều 4.3.8 của quy định của giải AFC Asian Cup 2027. Trong một phán quyết riêng, FAM cũng bị xử phạt vì cầu thủ chạy cánh Faisal Halim, người được bình chọn Xuất sắc nhất trận, vắng mặt trong buổi họp báo sau trận đấu theo quy định.

Ngoài ra, CLB Selangor cũng bị xử phạt vì một số sự cố xảy ra trong trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Champions League Two gặp Persib Bandung tại sân vận động Petaling Jaya vào ngày 6/11. Với tư cách là đội chủ nhà, Selangor bị phạt tổng cộng 15.250 USD (khoảng 400 triệu VNĐ) vì ba lỗi vi phạm, bao gồm hiệp hai bị trễ, để hai khán giả thâm nhập sân cỏ và tái phạm lần ba. CLB Persib Bandung bị phạt nặng hơn (30.000 USD, tức 790 triệu VNĐ) vì các lỗi để CĐV vào sân và ném vật thể xuống sân.

Các khoản tiền phạt phải được FAM thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, phù hợp với Điều 11.3 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Riêng vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ, AFC vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án trọng tài thể thao (CAS) bởi FAM kháng cáo. Hạn chót là ngày 31/3/2026, khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc và lễ bốc thăm chuẩn bị tiến hành.

Thanh Hải
#Phạt AFC liên quan trận đấu Asian Cup 2027 #Vi phạm quy định thi đấu và trễ giờ #Xử phạt CLB Selangor và Persib Bandung #Vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ #Ảnh hưởng của án phạt đến đội tuyển Malaysia #Quy định về xử phạt trong bóng đá châu Á #Kháng cáo và chờ phán quyết CAS #Tác động của vi phạm đến giải đấu và CLB

Xem thêm

Cùng chuyên mục