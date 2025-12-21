Cathay Happy Run 2025 lan tỏa lối sống khỏe tại Hà Nội

Giải chạy Cathay Happy Run lần đầu đến Hà Nội, thu hút hơn 1.500 người tham gia, thúc đẩy lối sống năng động và gắn kết cộng đồng.

Các vận động viên khởi động trước giờ xuất phát - Ảnh: DNCC

Sáng 21-12-2025, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay Life Việt Nam) đã tổ chức giải chạy “Cathay Happy Run - Chạy bộ vì sức khỏe - Kết nối yêu thương”.

Hơn 1.500 vận động viên, bao gồm cán bộ nhân viên, khách hàng của Cathay Life cùng các gia đình và cộng đồng yêu thể thao tại Hà Nội đã hoàn thành đường chạy của 3 cự ly.

Trong đó, cự ly 1,7km "Family Run" dành cho gia đình có trẻ nhỏ từ 7 tuổi, cự ly 7km "Fun Run" dành cho người mới chạy bộ hoặc nhóm bạn, cự ly 10km "Challenge Run" dành cho những người yêu thích thử thách và cải thiện thành tích.

Ông Simon Tsai – Đại diện Cathay Life Việt Nam phát biểu khai mạc - Ảnh: DNCC

Cathay Happy Run 2025 mang chủ đề “Unity stride - Better together” (Cùng sải bước - Cùng tốt hơn), nhấn mạnh tinh thần đồng hành và kết nối.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Simon Tsai - Phó Tổng Giám đốc Cathay Life Việt Nam - cho biết giải chạy là minh chứng cho cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy lối sống lành mạnh và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Ông bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành và ủng hộ của các vận động viên, khách hàng và đối tác, đồng thời khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi những hoạt động mang lại giá trị tích cực, cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Không khí đầy hứng khởi tại đường chạy Cathay Happy Run 2025 - Ảnh: DNCC

Năm 2025 cũng đánh dấu 17 năm Cathay Life hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp duy trì nhiều chương trình về giáo dục, sức khỏe và thiện nguyện nhằm tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng.

Song song với giải chạy, doanh nghiệp còn triển khai chương trình “Gieo mầm cây từ những bước chân 2025” trên nền tảng sức khỏe Cathay Walker. Chương trình đã thu hút khoảng 7.000 người trên toàn quốc tham gia, đóng góp tổng giá trị tài trợ lên đến 400 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này được sử dụng để trồng 10.582 cây tràm nước tại Nông trường Mùa Xuân, Cần Thơ, góp phần tái tạo mảng xanh, bảo vệ hệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

10.582 cây tràm nước đã được gieo trồng tại Nông trường Mùa Xuân, Cần Thơ - Ảnh: DNCC

Cathay Happy Run 2025 khép lại trong không khí sôi nổi và tích cực, để lại nhiều ấn tượng với người tham gia. Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc kết nối cộng đồng và lan tỏa các giá trị nhân văn.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm qua số điện thoại 028 7303 1879 hoặc truy cập https://www.cathaylife.com.vn/cuocsongtuoidep/