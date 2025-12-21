HLV Kim Sang-sik: 'Tôi rất đau đầu khi đưa ra quyết định để xoay chuyển tình thế khó khăn'

TPO - Trở về với tấm huy chương Vàng SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã có cuộc phỏng vấn với báo Hàn Quốc về danh hiệu thứ ba có được khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

"Là HLV của các đội tuyển Việt Nam, tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi có thể tạo nên dấu ấn ý nghĩa trong lịch sử bóng đá Việt Nam", HLV Kim Sang-sik nói với tờ SportSeoul vào ngày 20/12, thông qua công ty quản lý.

Trong năm dương lịch 2025, HLV Kim Sang-sik đã giành cú ăn 3 danh hiệu, gồm ASEAN Cup 2024, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và huy chương Vàng SEA Games 33. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa HLV nào có thể làm điều tương tự, kể cả đồng hương Park Hang-seo của ông Kim.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Mỗi giải đấu có tính chất khác nhau, áp lực khác nhau. Tại ASEAN Cup 2024, chúng tôi cần vượt qua áp lực phải vô địch, còn tại Giải vô địch U-23 Đông Nam Á, chúng tôi phải chuẩn bị cho tương lai. SEA Games 33 lại khác, đó là giải đấu mà một trận, một quyết định nhỏ nhất cũng có thể thay đổi mọi thứ. Yêu cầu của mỗi giải đấu khác nhau, nhưng tôi luôn kiên định với nguyên tắc của mình: tin tưởng và chờ đợi các cầu thủ tỏa sáng".

Về chiến thắng ngược dòng của U22 Việt Nam sau khi bị dẫn trước 2-0 trong trận chung kết SEA Games 33 trước U22 Thái Lan, ông nói: "Chiến thuật đã được Ban huấn luyện chuẩn bị, nhưng chính các cầu thủ mới là người thực hiện chúng trên sân. Tôi tin không có phép màu nào cả. Suy cho cùng, bóng đá là về con người. Chiến thắng này không phải là thành quả của HLV, mà là công sức và nỗ lực của các cầu thủ".

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, điều ông nghĩ về không chỉ là kết quả ở các giải đấu, mà còn là hành trình của ông ở Việt Nam. "Tôi liên tục trăn trở về lựa chọn nào cần đưa ra trong mỗi thời điểm khó khăn. Thật may và các thành viên trong ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã luôn bên cạnh tôi trong suốt hành trình", ông chia sẻ.

Ông Kim cũng cho biết thêm: “Tôi hy vọng chiến thắng này không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục thử thách bản thân để cùng các cầu thủ đưa bóng đá Việt Nam tiến xa ở các đấu trường châu Á”.