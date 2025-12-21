Nhận định Villarreal vs Barca, 22h15 ngày 21/12: Giải mã hiện tượng

TPO - Nhận định bóng đá Villarreal vs Barca, La Liga, lúc 22h15 ngày 21/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Trước Villarreal đang có phong độ cực cao, Barca phải cẩn trọng nếu không muốn phơi áo trên sân đối thủ.

Nhận định trước trận Villarreal vs Barca

Rạng sáng 21/12, Real thắng Sevilla 2-0, qua đó rút ngắn cách biệt với Barca xuống còn một điểm nhưng chơi nhiều hơn đối thủ một trận. Điều này thôi thúc Barca phải thắng Villarreal trong trận đêm nay để duy trì cách biệt 4 điểm với Real.

Đối thủ của Barca là Villarreal đang đứng thứ 3 trên BXH. "Tàu ngầm vàng" chính là bất ngờ lớn nhất từ đầu La Liga 2025/26 khi thắng 11 trận, thua 2 và hòa 3 sau 15 lần ra sân. Villarreal đang có 35 điểm, kém Barca 8 điểm nhưng chơi ít hơn 2 trận. Nghĩa là Villarreal vẫn đang bám đuổi quyết liệt với nhóm đầu, chỉ cần đánh bại Barca thì cục diện trên BXH sẽ biến động.

"Tàu ngầm vàng" đã thắng liên tiếp 6 trận tại La Liga, tương tự Barca. Đây là trận đấu thật sự đáng xem ở lượt đi La Liga 2025/26, với Barca là đội có hàng công mạnh nhất (đã ghi 49 bàn). Ngược lại, Villarreal là CLB phòng ngự tốt nhất La Liga hiện tại khi chỉ thủng lưới 13 lần từ đầu mùa.

Thầy trò HLV Hansi Flick chỉ còn một cửa ải để vô địch lượt đi La Liga. Khoan thủng được hàng thủ chắc chắn của Villarreal là sự khẳng định cho sức mạnh tấn công của Barca, với các ngôi sao đang có phong độ cao. Trong khi đó, tiếp đón Barca trên sân nhà chính là thời khắc xác định Villarreal đã thật sự trỗi dậy để đua vô địch hay chỉ là "ngựa ô".

Villarreal đang bay cao trên BXH.

Phong độ, thành tích đối đầu Villarreal vs Barca

Villarreal chơi tuyệt hay tại La Liga. Nhưng đến các đấu trường khác, "Tàu ngầm vàng" bắt đầu chuệch choạc. 5 lần ra sân gần đây, Villarreal thắng 3 trận tại La Liga nhưng thua Rancing Santander (cúp nhà vua, 1-2) và Copenhagen (Champions League, 2-3). Lý do lớn dẫn đến các trận thua của Villarreal là lực lượng mỏng, không đủ xoay tua để đảm bảo phong độ từng trận.

Chiều sâu đội hình chính là thách thức lớn nhất của Villarreal khi mùa giải đang trôi đến đoạn khốc liệt nhất. Sau 3 ngày đối đầu Rancing Santander, "Tàu ngầm vàng" đối đầu Barca. Thầy trò Marcelino sẽ dốc toàn sức cho cuộc tiếp đón Barca vì sau đó họ sẽ có quãng nghỉ dài.

Barca đã đến đoạn thăng hoa nhất của mùa giải. Từ khi Raphinha trở lại sau chấn thương, có thể thấy Barca chơi tốt và có nhiều giải pháp tấn công hơn hẳn. Trận gần nhất tại La Liga, Raphinha lập cú đúp, đưa đội chủ sân Camp Nou đén chiến thắng.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Barca

Villarreal gặp khó vì nhiều cầu thủ chấn thương. Kambwala, Costa, Cabanes, Terrats, partey, Moreno, Mourinho, Gueye, Akhomach vắng mặt vì chấn thương. Bên phía Barca, Pedri nghỉ vì chấn thương. Gavi, Araujo, Olmo cũng vắng mặt từ trước vì các lý do khác nhau.