THPT Xuân Mai vô địch Giải Bóng đá Học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô 2025

Sau loạt luân lưu nghẹt thở trước THPT Tây Hồ ở trận chung kết, đội bóng THPT Xuân Mai đã vỡ òa cảm xúc, chính thức đăng quang Giải Bóng đá Học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao cúp cho nhà vô địch - THPT Xuân Mai (Ảnh: Thuần Thư)

Ngày 21/12, trên sân vận động Xuân Đỉnh, trận chung kết và Lễ trao giải khép lại mùa giải 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động, trang trọng, với sự hiện diện của các đại biểu, khách mời và người hâm mộ.

Với khoảng 3.000 cổ động viên là các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là THPT Xuân Mai, THPT Tây Hồ, THPT Phạm Văn Đồng và THPT Marie Curie Mỹ Đình đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, giàu cảm xúc cho các trận đấu tranh giải ba và chung kết.

Trận chung kết giữa THPT Xuân Mai và THPT Tây Hồ diễn ra kịch tính đúng như kỳ vọng. Hai đội thi đấu chặt chẽ, giằng co suốt 50 phút chính thức nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số hòa 0-0 buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Ở loạt “đấu súng” đầy áp lực, các cầu thủ THPT Xuân Mai đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước THPT Tây Hồ, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử nâng cao chiếc cúp vô địch Giải Bóng đá Học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô, khép lại mùa giải 2025 bằng một cái kết trọn vẹn và đầy cảm xúc.

Trung tá Chu Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô, Ủy viên BTC phát biểu trước trận chung kết (Ảnh: Thuần Thư)

Phát biểu trước trận chung kết, Trung tá Chu Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách Báo An ninh Thủ đô, Ủy viên Ban Tổ chức giải - cho biết: Mùa giải năm nay là một hành trình đặc biệt với nhiều cung bậc cảm xúc. Giải đã diễn ra với 247 trận đấu, ghi nhận 532 bàn thắng, đạt trung bình 2,2 bàn mỗi trận - những con số ấn tượng, phản ánh chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu của các đội bóng học sinh.

“Chúng ta đã cùng nhau trải qua những trận cầu dưới nắng đẹp, có cả những trận đấu diễn ra trong mưa lất phất. Có những nụ cười rạng rỡ khi bàn thắng được ghi và cũng có những giọt nước mắt tiếc nuối khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với tôi, cả 125 đội bóng tham dự giải năm nay đều là những người chiến thắng. Các em đã chiến thắng sự lười nhác để rèn luyện, chiến thắng cái tôi cá nhân để hòa nhập tập thể và chiến thắng nỗi sợ thất bại để dấn thân trên một sân chơi đầy thử thách”, Trung tá Chu Quốc Dũng nhấn mạnh.

Trận chung kết diễn ra kịch tính (Ảnh: Thuần Thư)

Trong suốt gần một phần tư thế kỷ, giải đấu đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người lao động của An ninh Thủ đô kiên trì xây dựng như một sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần phòng ngừa xã hội, giúp lứa tuổi vị thành niên tránh xa các tệ nạn, hướng tới xây dựng một Thủ đô an ninh, an toàn, thân thiện và văn minh.

Trung tá Chu Quốc Dũng cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các bậc phụ huynh - những người “vận chuyển giấc mơ”, các thầy cô giáo, Ban Giám hiệu, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng 125 trường THPT có đội bóng tham dự, đã đồng hành và làm nên thành công của mùa giải.