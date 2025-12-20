Nhận định Man City vs West Ham, 20h00 ngày 20/12: Những kẻ khát thắng

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs West Ham, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh, Man City, sẽ tìm cách kéo dài chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của mình khi đối đầu với West Ham, đội cũng đang rất khát chiến thắng để thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Nhận định trước trận đấu Man City vs West Ham

Phong độ của Manchester City tiếp tục được thể hiện mạnh mẽ khi họ thắng 2-0 trên sân nhà trước Brentford giữa tuần. Thắng lợi này không chỉ giúp họ chắc chắn giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn mà còn giúp Man City nối dài mạch thăng hoa. Họ vừa có được chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở các sân chơi chính thức, với 4 trong đó đến từ Ngoại hạng Anh.

Đây là giai đoạn Man City thăng hoa nhất từ đầu chiến dịch. Nhờ vậy, họ đang tăng tốc mạnh mẽ, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Man City phải tận dụng đà thăng tiến để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal.

Và đây chính là thời cơ chín muồi nhất khi họ đang sở hữu mọi yếu tố vượt trội đối thủ, gồm phong độ tốt hơn, lực lượng áp đảo và lại được chơi trên sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, những gì NHM có thể nói về West Ham là sự thất vọng về bản lĩnh chiến đấu. The Hammers đã rất nhiều lần tự gây khó khăn cho chính mình trong mùa giải này, đánh mất tới 10 điểm từ thế dẫn trước, số điểm mà nếu không đánh mất thì họ đã có được vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng.

Trận gần nhất, West Ham đã 2 lần đánh mất lợi thế dẫn trước và để thua 3-2 trên sân nhà trước Aston Villa. Thất bại gần đó đồng nghĩa với việc họ đang kém vị trí an toàn khoảng cách 3 điểm.

Man City đang thắng 6 trận liên tiếp

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs West Ham

Ít nhất thì West Ham cũng đã chứng tỏ được rằng, CLB này khó bị đánh bại trên sân khách khi hòa cả 3 trận sân khách gần nhất tại Premier League. Nhưng không thể phủ nhận những chuyến đi vừa qua của West Ham dễ thở hơn nhiều so với chuyến đi đến Etihad vào tối nay.

Tại “tổ ấm”, Man City đang duy trì mạch 9 trận toàn thắng ở giải quốc nội. Họ cũng đang giữ chuỗi 46 trận bất bại đáng kinh ngạc trước các đội bóng ở nhóm xuống hạng (42 thắng, 4 hòa). Mà West Ham chính là đội nằm ở nhóm này.

Chưa dừng lại ở đó, Man City còn thắng West Ham cả 5 trận đối đầu gần nhất, với tất cả các chiến thắng họ đều ghi tối thiểu 3 bàn. Đây là cơ sở để có tể khẳng định không những thắng để qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, Man City còn thắng vùi dập West Ham vào tối nay.