Nhận định Man City vs Dortmund, 03h00 ngày 6/11: Haaland 'gieo sầu' đội bóng cũ?

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Dortmund, vòng bảng Champions League, lúc 03h00 ngày 6/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với điểm tựa sân nhà và Haaland đang 'rực cháy', Man City được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc đọ sức với Dortmund.

Nhận định trước trận đấu

Man City của HLV Pep Guardiola đang thể hiện phong độ ổn định ở đấu trường châu Âu mùa này. Sau ba lượt trận chạm trán toàn những đối thủ sừng sỏ là Napoli, Monaco và Villarreal, “The Citizens” mang về 7 điểm.

Hai chiến thắng cùng tỷ số 2-0 trước Napoli và Villarreal, xen giữa là trận hòa kịch tính 2-2 với Monaco, cho thấy sức mạnh và bản lĩnh của nhà vô địch nước Anh. Dù ghi bàn trong mọi trận, tổng cộng 6 bàn thắng vẫn khiến Man City trở thành đội có hàng công “khiêm tốn” nhất trong nhóm 12 đội dẫn đầu.

Trở lại với sân cỏ quốc nội, Man City cũng đang lấy lại nhịp chiến thắng. Sau cú sảy chân đáng tiếc trước Aston Villa, họ đã thắng liền hai trận trước Swansea City và Bournemouth cùng tỷ số 3-1.

Erling Haaland tiếp tục sắm vai “người khổng lồ” với cú đúp vào lưới Bournemouth, giúp đội bóng áo xanh thành Manchester lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém Arsenal 6 điểm.

Giờ đây, Guardiola cùng các học trò sẽ tạm gác cuộc đua trong nước để hướng tới mục tiêu tiếp nối mạch ấn tượng ở châu Âu. Man City đang sở hữu chuỗi 11 trận toàn thắng trên sân nhà trước các đội bóng Đức và chưa từng thua Dortmund tại Etihad, một thống kê đủ để mang lại sự tự tin.

Thế nhưng, thử thách sắp tới không hề dễ dàng. Dortmund của HLV Niko Kovac đang chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa ở Champions League. Họ ghi ít nhất 4 bàn trong cả 3 trận đã đấu, những con số khiến cả châu Âu phải dè chừng.

Sau trận hòa 4-4 đầy cảm xúc với Juventus, họ lần lượt vùi dập Athletic Bilbao 4-1 và Copenhagen 4-2. Felix Nmecha lập cú đúp, trong khi Jobe Bellingham đóng góp 2 kiến tạo.

Đáng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Dortmund ghi được 4 bàn ở 3 trận liên tiếp tại cúp châu Âu. Với tổng cộng 12 bàn thắng, họ đang là đội ghi bàn nhiều thứ hai vòng bảng, ngang với Bayern Munich và chỉ kém PSG đúng 1 bàn.

Tuy nhiên, trái ngược với sự bùng nổ tại châu Âu, Dortmund lại khá “tiết kiệm” bàn thắng ở Bundesliga. Ba trận gần nhất trước Koln, Frankfurt và Augsburg, đội bóng vùng Ruhr chỉ ghi đúng 1 bàn mỗi trận, nhưng đều giành chiến thắng, trong đó có một trận thắng trên chấm luân lưu ở Cúp Quốc gia.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Dortmund đã ghi bàn trong mọi trận sân khách mùa này, và cả ba lần làm khách tại Etihad. Dẫu vậy, trong hai chuyến hành quân gần nhất (2021 và 2022), họ đều ra về tay trắng với cùng tỷ số 1-2.

Thông tin lực lượng

Man City không có sự phục vụ của Mateo Kovacic vì chấn thương. Đặc biệt, Erling Haaland, người từng ghi 86 bàn sau 89 trận cho Dortmund, sẽ có dịp tái ngộ đội bóng cũ, nơi anh từng ghi bàn quyết định giúp Man City thắng 2-1 tại Etihad năm 2022.

Bên phía Dortmund, HLV Kovac nhận tin dữ khi đội trưởng Julian Brandt dính chấn thương cơ và không thể ra sân. Niklas Sule cũng chưa kịp hồi phục và vắng mặt.

Đội hình dự kiến Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Dortmund (3-4-3): Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Adeyemi, Beier, Guirassy.

Dự đoán tỷ số: Man City 2-1 Dortmund