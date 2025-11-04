Nhận định Tottenham vs Copenhagen, 03h00 ngày 5/11: Chiếm thế thượng phong

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Copenhagen, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu tới là cơ hội để Spurs chấm dứt chuỗi ngày thất vọng. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, “Gà trống” hoàn toàn có thể biến Copenhagen thành “mồi ngon” và lấy lại tiếng gáy vốn đã im lặng suốt hai tuần qua.

Tottenham đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng.

Nhận định trước trận đấu Tottenham vs Copenhagen

Sau khởi đầu thuận lợi tại Champions League, Tottenham đang có dấu hiệu chững lại. Hai trận hòa liên tiếp trước Monaco và Bodo Glimt khiến đội bóng thành London chỉ có 5 điểm sau 3 lượt trận. Cơ hội tiến vào top 8 của thầy trò Thomas Frank vẫn rất rộng mở bởi họ chỉ kém đội bóng xếp thứ 8 là Newcastle vỏn vẹn 1 điểm, trong khi vòng phân hạng vẫn còn tới 5 trận đấu nữa. Lịch thi đấu của Spurs tại cúp châu Âu mùa này là khá nhẹ nhàng khi họ chỉ phải chạm trán với 2 đối thủ cứng cựa là PSG và Dortmund.

Vấn đề lớn nhất của Tottenham vào lúc này là sự ổn định, khi đội bóng của HLV Thomas Frank hiếm khi chơi tốt trong 2 trận đấu liên tiếp kể từ cuối tháng 9. Vào cuối tuần vừa rồi, Tottenham đã bị đại kình địch Chelsea dội gáo nước lạnh trong trận Derby London khi nhận thất bại 0-1. Đây là thất bại thứ 2 trong tuần trước và đã lần trận thua thứ 2 liên tiếp trên mọi đấu trường. "Gà trống" sẽ cần một chiến thắng tưng bừng trước Copenhagen để xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho giai đoạn khốc liệt phía trước.

Cơ hội giành trọn 3 điểm đối với Tottenham lại càng rộng mở khi đối thủ của họ chẳng phải là một tên tuổi ở châu Âu. Copenhagen hiện chỉ xếp thứ 4 tại giải VĐQG Đan Mạch và thi đấu cực tệ tại UEFA Champions League. Sau 3 trận đấu đầu tiên, Copenhagen chỉ có 1 điểm và xếp thứ 32. Sau khi cầm hòa Leverkusen, Copenhagen thua liên tiếp 2 trận rất bạc nhược trước Qarabag và Dortmund. Vào lúc này, thầy trò HLV Jacob Neestrup bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Tottenham và khó có thể tạo nên cơn địa chấn tại London.

Những thành tích trong quá khứ cũng không đứng về phía đội bóng đến từ Đan Mạch. Họ chưa từng thắng một đội bóng Anh nào trên sân khách trong lịch sử dự cúp châu Âu, đồng thời chỉ thắng 2 trong 21 trận xa nhà gần nhất ở Champions League. Trong khi đó, Spurs lại thường chơi thăng hoa tại cúp châu Âu mỗi khi được thi đấu trên sân nhà. Những yếu tố trên chắc chắn khiến Copenhagen phải run rẩy trước chuyến làm khách tại Tottenham Hotspur Stadium.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Copenhagen

Tottenham chơi tốt trong 2 tháng đầu tiên của mùa giải, rồi sau đó tụt dốc kể từ cuối tháng 9. Trong 7 trận đấu gần nhất, "Gà trống" đã nhận tới 3 thất bại và chỉ có 2 chiến thắng.

Copenhagen cũng không khá khẩm hơn khi chỉ thắng 2/7 trận gần nhất, thua 3 và hòa 2.

Đây là lần đầu tiên Tottenham đối đầu với Copenhagen tại cúp châu Âu.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Copenhagen

Tottenham không có sự phục vụ của Yves Bissouma, Dominic Solanke, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, James Maddison, Ben Davies, Kota Takai và Archie Gray do chấn thương. Lucas Bergvall bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Copenhagen có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Copenhagen

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison.

Copenhagen: Kotarski; Suzuki, Hatzidiakos, Garananga, Zague; Achouri, Lerager, Clem, Elyounoussi; Moukoko, Claesson.

Dự đoán tỷ số Tottenham 1-0 Copenhagen