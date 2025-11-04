Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội hình xuất sắc nhất thế giới 2025: PSG áp đảo, Yamal đi vào lịch sử

Khanh Kiều

TPO - Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) vừa chính thức công bố đội hình tiêu biểu FIFPRO World năm 2025 cho bóng đá nam.

2025-men-world-11-2500x1600.jpg
Đội hình xuất sắc nhất thế giới 2025 của FIFPRO.

Đội hình tiêu biểu FIFPRO 2025 dành cho các cầu thủ nam đã được công bố sau khi hơn 20.000 cầu thủ bóng đá nam chuyên nghiệp từ 68 quốc gia tham gia bình chọn.

Năm cầu thủ của Paris Saint Germain, bao gồm cựu thủ môn Gianluigi Donnarumma, hiện đang chơi cho Manchester City góp mặt trong đội hình năm nay. Các cầu thủ này đều rất xứng đáng, khi họ đều là trụ cột của Paris Saint Germain trong mùa giải giành cú ăn ba lịch sử.

Chỉ mới 18 tuổi, Lamine Yamal của Barcelona đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng được chọn vào Đội hình tiêu biểu FIFPRO. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Kylian Mbappe vào năm 2018. Tiền đạo người Pháp lọt vào đội hình tiêu biểu ở tuổi 19 trong màu áo Paris Saint Germain

Đội hình năm 2025 là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã thành danh với những tân binh đầy triển vọng. Mbappe và Virgil van Dijk tiếp tục khẳng định sự ổn định qua nhiều mùa giải, cả hai lần lượt có lần thứ sáu và thứ năm lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFPRO. Trong khi đó, Nuno Mendes, Vitinha, Pedri, Cole Palmer, Ousmane Dembele và Yamal đều có lần đầu tiên góp mặt, đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ tài năng bóng đá ưu tú mới.

Salah và Raphinha không được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của FIFPRO 2025 mặc dù đã thi đấu xuất sắc vào mùa giải trước. Jude Bellingham lọt vào danh sách cuối cùng bất chấp đã có một năm thi đấu không quá thành công trong màu áo Real Madrid.

Kể từ khi ra đời vào năm 2005, World 11 của FIFPRO là giải thưởng bóng đá toàn cầu duy nhất được quyết định hoàn toàn bởi các cầu thủ chuyên nghiệp. Đây là những người thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và hiểu rõ nhất những người thực sự xuất sắc.

Khanh Kiều
#Đội hình xuất sắc nhất thế giới 2025 #FIFPRO #Đội hình tiêu biểu #Bóng đá Nam #Yamal #Mbappe #PSG thống trị đội hình tiêu biểu #Yamal đi vào lịch sử #Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục