Đội hình xuất sắc nhất thế giới 2025: PSG áp đảo, Yamal đi vào lịch sử

Đội hình xuất sắc nhất thế giới 2025 của FIFPRO.

Đội hình tiêu biểu FIFPRO 2025 dành cho các cầu thủ nam đã được công bố sau khi hơn 20.000 cầu thủ bóng đá nam chuyên nghiệp từ 68 quốc gia tham gia bình chọn.

Năm cầu thủ của Paris Saint Germain, bao gồm cựu thủ môn Gianluigi Donnarumma, hiện đang chơi cho Manchester City góp mặt trong đội hình năm nay. Các cầu thủ này đều rất xứng đáng, khi họ đều là trụ cột của Paris Saint Germain trong mùa giải giành cú ăn ba lịch sử.

Chỉ mới 18 tuổi, Lamine Yamal của Barcelona đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng được chọn vào Đội hình tiêu biểu FIFPRO. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Kylian Mbappe vào năm 2018. Tiền đạo người Pháp lọt vào đội hình tiêu biểu ở tuổi 19 trong màu áo Paris Saint Germain

Đội hình năm 2025 là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã thành danh với những tân binh đầy triển vọng. Mbappe và Virgil van Dijk tiếp tục khẳng định sự ổn định qua nhiều mùa giải, cả hai lần lượt có lần thứ sáu và thứ năm lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFPRO. Trong khi đó, Nuno Mendes, Vitinha, Pedri, Cole Palmer, Ousmane Dembele và Yamal đều có lần đầu tiên góp mặt, đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ tài năng bóng đá ưu tú mới.

Salah và Raphinha không được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của FIFPRO 2025 mặc dù đã thi đấu xuất sắc vào mùa giải trước. Jude Bellingham lọt vào danh sách cuối cùng bất chấp đã có một năm thi đấu không quá thành công trong màu áo Real Madrid.

Kể từ khi ra đời vào năm 2005, World 11 của FIFPRO là giải thưởng bóng đá toàn cầu duy nhất được quyết định hoàn toàn bởi các cầu thủ chuyên nghiệp. Đây là những người thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và hiểu rõ nhất những người thực sự xuất sắc.