Chính thức: Malaysia kháng cáo thất bại, sẽ bị xử thua trận Việt Nam?

TPO - Tối 3/11 (giờ Hà Nội), Ủy ban Kháng cáo của FIFA ra quyết định bác toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ.

"Sau khi phân tích đơn kháng cáo và tiến hành các phiên điều trần, Ủy ban Kháng cáo quyết định bác bỏ (đơn kháng cáo từ FAM - PV) và ấn định các biện pháp trừng phạt cho FAM và 7 cầu thủ", trang chủ FIFA thông báo.

Ba lệnh trừng phạt được FIFA ấn định bao gồm: FAM nộp phạt 350.000 france Thụy Sĩ. Các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serran bị cấm thi đấu 12 tháng trên mọi giải đấu. Mỗi cầu thủ nộp phạt 2.000 france Thụy Sĩ.

FAM và các cầu thủ được thông báo các biện pháp trừng phạt có hiệu lực từ hôm nay. Họ có 10 ngày để yêu cầu một bản án có lập luận chi tiết và có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

Phán quyết từ FIFA đã tạm khép lại vụ bê bối của bóng đá Malaysia, gây ồn ào suốt một tháng qua. Theo dự đoán của truyền thông Malaysia, bê bối này kéo bóng đá Malaysia vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, với danh dự, niềm tin từ FAM bị hủy hoại. Tuyển Malaysia sẽ mất một loạt trụ cột nhập tịch trong một năm.

Chưa hết, tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua ở 2 trận thắng tuyển Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Sau quyết định từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ thực hiện tiếp phần việc còn lại để ấn định liệu Malaysia có bị xử thua trước Nepal và Việt Nam hay không.