Diễn biến mới nhất về vụ gian lận 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia: Cần 6 tuần để Ủy ban điều tra độc lập ra kết luận

TPO - Vào thứ Hai (3/11), Ủy ban điều tra độc lập (IIC) do LĐBĐ Malaysia (FAM) thành lập để điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch đã có cuộc họp đầu tiên.

Trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Hai (3/11), cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif, người được FAM bổ nhiệm làm Chủ tịch IIC, khẳng định Ủy ban sẽ điều tra độc lập, không chịu chi phối bởi bất cứ tổ chức nào, đồng thời cam kết đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong suốt quá trình.

Ông Tun Raus cũng cho biết IIC được thành lập để xem xét vụ án FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia. Vào tháng 9, FIFA đã ra án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch với lý do vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả và sử dụng tài liệu sai mục đích khi xem xét tư cách cầu thủ.

ICC có nhiệm vụ điều tra, sau đó gửi các khuyến nghị tới FAM để tổ chức này có hành động phù hợp tiếp theo. Để tránh xung đột lợi ích, họ cùng từ chối hỗ trợ về mặt hành chính và thủ tục từ phía FAM, mà sử dụng một công ty luật bên ngoài.

Một chi tiết đáng chú ý, Chủ tịch IIC Tun Raus và các thành viên Ủy ban sẽ làm công việc này mà không được trả lương nhằm đảm bảo tính độc lập. Tuy nhiên họ sẽ bắt tay ngay vào công việc và "nỗ lực hoàn tất cuộc điều tra, sau đó đưa ra báo cáo trong vòng sáu tuần".

Trước đó vào ngày 31/10, FIFA đã hoãn công bố kết quả kháng cáo của FAM bởi cần thêm thời gian để xác minh chứng cứ mà FAM cung cấp. FAM có sai sót về mặt thủ tục nên nộp lại hồ sơ kháng cáo trễ so với dự định. Điều này khiến tiến trình xem xét bị kéo dài thêm, bởi cơ quan kỷ luật của FIFA phải đánh giá lại toàn bộ chứng cứ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.