Huyền thoại marathon Eliud Kipchoge và ngọn lửa cảm hứng bất tận

TPO - Khép lại sự nghiệp huyền thoại tại Marathon New York 2025, Eliud Kipchoge đã hoàn tất bộ huy chương World Marathon Majors, và mở ra hành trình mới đầy tham vọng chạy marathon trên bảy châu lục. Ở tuổi 40, anh tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới, nhắc nhở mọi người rằng không có giới hạn nào cho con người.

Trong lần đầu tiên tham dự Marathon New York, cũng là lần cuối cùng thi đấu chuyên nghiệp, Eliud Kipchoge của Kenya cán đích ở vị trí 17 với thời gian 2 giờ 14 phút 36 giây. Với thành tích này, chân chạy 40 tuổi đã hoàn tất World Marathon Majors danh giá, gồm Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, Sydney, và nay là New York.

Kipchoge không phải là người duy nhất hoàn thành cả 7 giải major của marathon, nhưng là người duy nhất sở hữu bộ sưu tập đáng mơ ước với 11 lần vô địch, gồm 4 lần ở London (2015, 2016, 2018, 2019), 5 lần ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), 1 lần ở Chicago (2014) và 1 lần ở Tokyo (2021), đồng thời phá kỷ lục đường chạy tại 3 giải ở London, Berlin và Tokyo.

Dù phong độ có giảm dần gần đây, vị trí của Kipchoge trong lịch sử marathon đã được khẳng định. Từ năm 2013, anh thắng 11 trong 12 giải marathon đầu tiên góp mặt. Thất bại duy nhất trong thời gian này là về nhì trước kỷ lục thế giới của Wilson Kipsang, người sau đó bị cấm doping. Thành tích của Kipchoge gần như không ai sánh kịp với hai HCV Olympic (2016, 2020), hai kỷ lục thế giới, chạy marathon dưới 2 giờ bất kể điều kiện thi đấu, và 12 chiến thắng World Marathon Major.

Trong suốt sự nghiệp, Kipchoge không chỉ là vận động viên xuất sắc mà còn là đại sứ tuyệt vời cho chạy bộ. Niềm tin của anh vào khả năng thay đổi cuộc sống qua từng bước chạy lan tỏa rộng khắp. Trong thời đại đề cao hình ảnh và tầm ảnh hưởng, Kipchoge dẫn dắt bằng hành động, nuôi dưỡng thế hệ vận động viên Kenya kế tiếp và nổi tiếng với việc tự mình thay phiên dọn dẹp nhà vệ sinh tại trại huấn luyện của nhóm.

Khởi động dự án marathon toàn cầu

Sau khi dừng sự nghiệp đỉnh cao, Kipchoge sẽ thực hiện dự án đầy tham vọng “World Tour”, chạy 7 giải marathon trên 7 châu lục trong vòng 2 năm, nhằm gây quỹ cho các chương trình giáo dục và bảo vệ môi trường.

“Suốt 22 năm qua, cuộc đời tôi là hành trình không ngừng vượt qua giới hạn", Kipchoge chia sẻ. “Cuộc đời tôi xoay quanh chiến thắng, việc phá kỷ lục, hướng tới những thành tích tốt nhất thế giới trên mọi đường chạy. Giờ đây, tôi chưa giải nghệ, chỉ là bước chuyển sang một mục tiêu mới".

Bộ phận quản lý của anh cho biết, dự án này sẽ vừa đưa Kipchoge thi đấu trên toàn cầu, vừa tiếp tục tranh tài ở cấp độ chuyên nghiệp. “Dự án này nhằm truyền cảm hứng cho thế giới chạy bộ, đồng thời gây quỹ cho Quỹ Eliud Kipchoge", thông tin nhấn mạnh.

Trao đổi với Olympics.com, Kipchoge bày tỏ sự hào hứng trước những điều kiện khắc nghiệt, bao gồm cả một giải marathon ở Nam Cực: “Tôi muốn tiếp tục thử thách bản thân để chạy ở mức tốt nhất, nhưng cũng để truyền cảm hứng, cống hiến và nhắc nhở mọi người rằng không có giới hạn nào dành cho con người", huyền thoại 40 tuổi nói.