Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Huyền thoại marathon Eliud Kipchoge và ngọn lửa cảm hứng bất tận

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khép lại sự nghiệp huyền thoại tại Marathon New York 2025, Eliud Kipchoge đã hoàn tất bộ huy chương World Marathon Majors, và mở ra hành trình mới đầy tham vọng chạy marathon trên bảy châu lục. Ở tuổi 40, anh tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới, nhắc nhở mọi người rằng không có giới hạn nào cho con người.

4.jpg

Trong lần đầu tiên tham dự Marathon New York, cũng là lần cuối cùng thi đấu chuyên nghiệp, Eliud Kipchoge của Kenya cán đích ở vị trí 17 với thời gian 2 giờ 14 phút 36 giây. Với thành tích này, chân chạy 40 tuổi đã hoàn tất World Marathon Majors danh giá, gồm Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, Sydney, và nay là New York.

Kipchoge không phải là người duy nhất hoàn thành cả 7 giải major của marathon, nhưng là người duy nhất sở hữu bộ sưu tập đáng mơ ước với 11 lần vô địch, gồm 4 lần ở London (2015, 2016, 2018, 2019), 5 lần ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), 1 lần ở Chicago (2014) và 1 lần ở Tokyo (2021), đồng thời phá kỷ lục đường chạy tại 3 giải ở London, Berlin và Tokyo.

2.jpg
3.jpg

Dù phong độ có giảm dần gần đây, vị trí của Kipchoge trong lịch sử marathon đã được khẳng định. Từ năm 2013, anh thắng 11 trong 12 giải marathon đầu tiên góp mặt. Thất bại duy nhất trong thời gian này là về nhì trước kỷ lục thế giới của Wilson Kipsang, người sau đó bị cấm doping. Thành tích của Kipchoge gần như không ai sánh kịp với hai HCV Olympic (2016, 2020), hai kỷ lục thế giới, chạy marathon dưới 2 giờ bất kể điều kiện thi đấu, và 12 chiến thắng World Marathon Major.

Trong suốt sự nghiệp, Kipchoge không chỉ là vận động viên xuất sắc mà còn là đại sứ tuyệt vời cho chạy bộ. Niềm tin của anh vào khả năng thay đổi cuộc sống qua từng bước chạy lan tỏa rộng khắp. Trong thời đại đề cao hình ảnh và tầm ảnh hưởng, Kipchoge dẫn dắt bằng hành động, nuôi dưỡng thế hệ vận động viên Kenya kế tiếp và nổi tiếng với việc tự mình thay phiên dọn dẹp nhà vệ sinh tại trại huấn luyện của nhóm.

1.jpg

Khởi động dự án marathon toàn cầu

Sau khi dừng sự nghiệp đỉnh cao, Kipchoge sẽ thực hiện dự án đầy tham vọng “World Tour”, chạy 7 giải marathon trên 7 châu lục trong vòng 2 năm, nhằm gây quỹ cho các chương trình giáo dục và bảo vệ môi trường.

“Suốt 22 năm qua, cuộc đời tôi là hành trình không ngừng vượt qua giới hạn", Kipchoge chia sẻ. “Cuộc đời tôi xoay quanh chiến thắng, việc phá kỷ lục, hướng tới những thành tích tốt nhất thế giới trên mọi đường chạy. Giờ đây, tôi chưa giải nghệ, chỉ là bước chuyển sang một mục tiêu mới".

Bộ phận quản lý của anh cho biết, dự án này sẽ vừa đưa Kipchoge thi đấu trên toàn cầu, vừa tiếp tục tranh tài ở cấp độ chuyên nghiệp. “Dự án này nhằm truyền cảm hứng cho thế giới chạy bộ, đồng thời gây quỹ cho Quỹ Eliud Kipchoge", thông tin nhấn mạnh.

Trao đổi với Olympics.com, Kipchoge bày tỏ sự hào hứng trước những điều kiện khắc nghiệt, bao gồm cả một giải marathon ở Nam Cực: “Tôi muốn tiếp tục thử thách bản thân để chạy ở mức tốt nhất, nhưng cũng để truyền cảm hứng, cống hiến và nhắc nhở mọi người rằng không có giới hạn nào dành cho con người", huyền thoại 40 tuổi nói.

Trọng Đạt
#Eliud Kipchoge #marathon #World Major Majors #chạy bộ #huyền thoại thể thao #dự án toàn cầu #truyền cảm hứng

Xem thêm

Cùng chuyên mục