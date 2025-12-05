HLV U22 Malaysia lo ngại U22 Lào, bi quan trước trận ra quân SEA Games 33

TPO - HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia thừa nhận khó khăn đang bủa vây thầy trò ông trước trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33 vào ngày 6/12. Vì không chỉ thiếu hàng loạt trụ cột trong đội hình, U22 Malaysia còn phải gặp một đối thủ rất khó chịu.

U22 Malaysia đang bị vận may ngoảnh mặt ở SEA Games 33. Đầu tiên là việc họ thiếu nhiều trụ cột. Trước trận đấu, HLV Nafuzi Zain thừa nhận trong danh sách 23 người đăng ký với ban tổ chức SEA Games 33 thì U22 Malaysia chỉ có 19 lựa chọn cho trận gặp Lào.

"Chúng tôi vừa mới biết được số lượng cầu thủ sẽ có mặt trong trận đấu đầu tiên, tổng cộng chỉ là 19 người", HLV của U22 Malaysia nói.

Trước câu hỏi 4 trụ cột vắng mặt (Ubaidullah Shamsul Fazili, Fergus Tierney và Aliff Izwan Yuslan) sẽ ảnh hưởng thế nào đến lối chơi của U22 Malaysia, HLV Nafuzi Zain nói một cách bi quan: "Phải thừa nhận kế hoạch của chúng tôi không diễn ra theo đúng như ý muốn. Vì hầu hết cầu thủ đều bận rộn với CLB của họ. Chúng tôi đã không có sự chuẩn bị tốt nhất và lúc này, chúng tôi phải xoay theo tình hình”.

HLV Nafuzi Zain sẽ chỉ có 19 lựa chọn đội hình cho trận ra quân SEA Games 33

Do SEA Games 33 không phải sự kiện của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ nhượng bộ các đội tuyển. HLV Nafuzi vẫn hy vọng trung vệ đội trưởng Ubaidullah có thể sẽ gia nhập đội sau trận đấu với Lào, trong khi 3 cái tên vắng mặt còn lại thì gần như không có hy vọng.

Chưa dừng lại ở đó, ông Nafuzi cũng nhấn mạnh rằng Lào là đối thủ rất đáng ngại, với nhiều thành viên đã là trụ cột ở đội tuyển quốc gia. Màn thể hiện ấn tượng trong trận thua U22 Việt Nam ở ngày ra quân đã cảnh báo thầy trò Nafuzi.

"Lào phòng ngự rất tốt với số lượng lớn hậu vệ. Họ cũng tổ chức được các pha phản công rất nhanh. Đó là vũ khí chính của họ", ông nhận xét. “Nhiều cầu thủ mà Malaysia sẽ gặp vào ngày mai đã từng đối đầu với đội tuyển quốc gia của chúng tôi tại vòng loại Asian Cup 2027.