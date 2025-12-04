Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

U22 Indonesia mất ngôi sao số 1 trước thềm SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Với chấn thương mới gặp khi chơi bóng cho Trencin tại Bỉ, Marselino Ferdinan sẽ phải lên bàn mổ. Điều đó có nghĩa anh sẽ không thể góp mặt ở SEA Games 33 trong màu áo U22 Indonesia.

indonesia.jpg

"Chúng tôi đã thống nhất với ban huấn luyện của AS Trencin rằng đội bóng này không thể để Marselino Ferdinan ra đi do chấn thương gân kheo", HLV Indra Sjafri xác nhận. “Anh ấy sẽ vắng mặt ở SEA Games 33”.

Ban đầu, Marselino Ferdinan đã có tên trong danh sách 23 cầu thủ của U22 Indonesia tham dự SEA Games 33. Anh là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công đội tuyển này. Marselino Ferdinan sở hữu khả năng đi bóng, dứt điểm vượt trội những đồng đội đồng trang lứa. Ở tuổi 21, anh đã là trụ cột của đội tuyển Indonesia, là cây săn bàn số 2 đội tuyển với 2 bàn tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Tầm quan trọng của Marselino Ferdinan được thể hiện qua việc anh không tham gia trại huấn luyện tại Jakarta vào tháng 10 và tháng 11, không đá các trận giao hữu với U22 Mali nhưng vẫn được đặc cách dự SEA Games 33. Marselino Ferdinan là trường hợp duy nhất được gọi lên tuyển mà không tham dự các chiến dịch trước đó.

marselino-ferdinan-1-02102025-191701.jpg
Ferdinan sẽ mất cơ hội dự SEA Games 33

Tuy vậy, vận may lại không mỉm cười với tài năng này. Chấn thương mới gặp khiến anh phải lên bàn mổ và hết cơ hội dự SEA Games 33. Mất đi nhân tố quan trọng này, U22 Indonesia sẽ đặt niềm tin vào các cầu thủ mang dòng máu nước ngoài như Ivar Jenner (Utrecht), Mauro Zijlstra (FC Volendam) và Dion Markx (Top OSS). Những cầu thủ này được kỳ vọng có thể trở thành điểm tựa cho một tập thể các cầu thủ nội địa có chất lượng chuyên môn không cao của Indonesia.

Nhưng để có được những nhân tố trên, LĐBĐ Indonesia đã phải làm việc với những đội bóng Hà Lan vì SEA Games 33 không nằm trong lịch thi đấu của FIFA nên về lý thuyết, các CLB có quyền không nhả quân.

"Xin cảm ơn LĐBĐ Indonesia đã tác động để các cầu thủ nước ngoài như Ivar Jenner, Mauro Zijlstra và Dion Markx có thể tham dự và đã góp đầy đủ ở SEA Games 2025, mặc dù giải đấu này không nằm trong lịch thi đấu của FIFA. Xin cảm ơn các câu lạc bộ nước ngoài đã giúp chúng tôi có điều kiện xây dựng đội hình tối ưu", ông Indra Sjafri nói.

Đặng Lai
