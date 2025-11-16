U22 Indonesia có gì để thách thức Việt Nam, Thái Lan ở SEA Games 33?

TPO - Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã huy động tất cả nguồn lực cho đội hình U22 Indonesia dự SEA Games 33. Ở đợt tập trung mới nhất, danh sách tuyển thủ Indonesia vẫn chưa hoàn thiện.

U22 Indonesia chuẩn bị hướng đến SEA Games 33 bằng 2 trận giao hữu với U22 Mali. Theo Bola, HLV Indra Sjafri đã triệu tập 30 cầu thủ cho đợt tập trung quyết định của U22 Indonesia trước trận đánh lớn. Trong số này, có 3 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài là Ivar Jenner (Jong Utrecht), Mauro Zijlstra (FC Volendam) và Dion Markx (Nijmegen).

HLV Sjafri chưa hài lòng hoàn toàn với lực lượng đang nắm trong tay. Ông thúc đẩy PSSI tiếp tục làm việc để Marselino Ferdinan, Adrian Wibowo và Tim Geypens hội quân cùng U22 Indonesia. Rào cản để PSSI vẫn là thuyết phục các CLB nước ngoài nhả cầu thủ khi SEA Games 33 không nằm trong ngày FIFA Days.

Sau 2 trận giao hữu với U22 Mali, HLV Sjafri sẽ gút danh sách cầu thủ còn 23 người, lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Trong 30 cầu thủ, có một số gương mặt mới toanh khoác áo U22 Indonesia như Luke Keet, người đang chơi bóng ở giải Hy Lạp, cùng Reycredo Bukit và Muhammad Mishbah, 2 nhân tố đang chơi ở giải Philippines.

Trước đó, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, phát thông điệp toàn bộ hệ thống bóng đá Indonesia dốc sức cho SEA Games 33. Các giải bóng đá chuyên nghiệp Indonesia đã tạm dừng để đội U22 Indonesia có điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games. Bên cạnh đó, PSSI đã sớm nói chuyện với các CLB để triệu tập cầu thủ đang chơi ở nước ngoài trở về.

Mauro Zijlstra, niềm hy vọng của hàng công U22 Indonesia.

U22 Indonesia thành hay bại ở SEA games 33, sẽ phụ thuộc nhiều vào chất lượng hàng công. Bola điểm qua sức mạnh tấn công của Indonesia với dàn cầu thủ Rafael Struick, Rahmat Arjuna, Hokky Caraka, Ricky Pratama, Jens Raven và Mauro Zijlstra.

Mauro Zijlstra được truyền thông Indonesia kỳ vọng là "ngòi nổ" chính của đội nhà. Zijlstra đang khoác áo CLB Volendam ở Eredivisie. Tháng trước, tiền đạo này đá chính trong trận Indonesia thua Iraq ở vòng loại 4 World Cup 2026 châu Á. Khi không dính chấn thương, suất đá chính ở hàng công U22 nằm chắc trong tay Zijlstra.

Phần còn lại của hàng công Indonesia là những tài năng sáng giá nhất ở giải quốc nội. Arjuna, Caraka, Struick, Raven đều là trụ cột của Indonesia ở giải U23 Đông Nam Á đầu năm nay. Arjuna được dự đoán có nhiều cơ hội đá chính bên cạnh Zijlstra, tiếp theo là Struick.

Vào tháng 10, U22 Indonesia đá giao hữu với U23 Ấn Độ, thua một và hòa một. HLV Sjafri gửi thông điệp đến PSSI rằng, ông muốn U22 Indonesia được va chạm với đối thủ ở đẳng cấp cao hơn. Kết quả là U22 Mali, nền bóng đá đang có đội tuyển đứng hạng 53 FIFA, được chọn để thành liều thuốc thử nặng ký cho Indonesia trước SEA Games 33.

Trước kỳ Thế vận hội lần thứ 33, HLV Sjafri cho biết trọng tâm của ban huấn luyện Indonesia là thu thập dữ liệu từ đối thủ. Indonesia đã có nhiều băng ghi hình của Myanmar, Philippines và Singapore. Với Việt Nam và Thái Lan, HLV Sjafri nói ông vẫn chưa thu thập được gì.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được HLV Sjafri xem là đối thủ chính ở SEA Games 33. Sự phân tích đánh giá từ ban huấn luyện Indonesia cũng sẽ tập trung vào 2 đối thủ chính cho chiếc HCV môn bóng đá nam.

Bóng đá Indonesia vừa trải qua cú sốc khi đội tuyển dừng bước ở vòng loại World Cup 2026. kéo theo sự rối ren của đội tuyển vì liên tục thay HLV. Trang Media Indonesia kỳ vọng màn trình diễn của U22 Indonesia ở SEA Games 33 là liều "thuốc an thần" để giải tỏa cho CĐV Indonesia.

Trang CNN Indonesia nhận định PSSI đã làm tốt công tác hỗ trợ HLV Sjafri triệu tập cầu thủ cho U22 Việt Nam. Nếu không có thay đổi lớn, U22 Indonesia sẽ hoàn thiện đội hình tối ưu với những nhân tố ở giải quốc nội và từ nước ngoài trở về, đã sẵn sàng cho SEA Games 33.