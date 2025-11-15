ASEAN Cup diễn ra vào mùa hè, thử thách lớn cho đội tuyển Việt Nam

TPO - ASEAN Cup 2026 sẽ quy tụ các đội mạnh, tạo cơ hội cho cầu thủ đẳng cấp nhất khu vực được tranh tài với nhau. Thay đổi này sẽ mang tới thử thách lớn cho tuyển Việt Nam.

Chiều 14/11, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã chính thức công bố lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026 (ASEAN Cup). Lịch thi đấu này sẽ cho phép các đội tuyển như Malaysia, Indonesia hay Philippines được triệu tập lực lượng mạnh nhất vì giải đấu diễn ra khi các giải vô địch quốc gia ở châu Âu tạm nghỉ.

Giải đấu có tên mới là ASEAN Hyundai Cup 2026, sẽ được tổ chức từ ngày 24/7 đến ngày 26/8/2026, không lâu sau khi VCK World Cup 2026 khép lại. AFF thông báo: “ASEAN Cup, sự kiện danh giá nhất dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á, sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập vào tháng 7 tới. 11 đội tuyển xuất sắc nhất trong khu vực ASEAN sẽ đối đầu với nhau để giành danh hiệu vô địch.

Vòng bảng, với sự tham gia của 10 đội, sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 8/8, với tất cả các trận đấu được diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại nhiều địa điểm khác nhau ở Đông Nam Á. Vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức sân nhà - sân khách, bắt đầu vào ngày 15/8 và kết thúc vào 26/8”.

Đây là bước ngoặt lớn nhất trong lần kỷ niệm 30 năm thành lập AFF/ASEAN Cup. Giải đấu được khai sinh vào năm 1996 và sau những lần tổ chức thành công, nó đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của NHM Đông Nam Á.

Indonesia và Thái Lan sẽ gọi đội hình tối ưu

Việc thay đổi lịch thi đấu nằm trong nỗ lực nâng cao chất lượng của sự kiện. Chủ tịch AFF, Khiev Sameth phát biểu. “AFF Cup là giải đấu bóng đá quốc tế danh giá nhất Đông Nam Á và chúng tôi rất vui mừng khi xác nhận rằng lần tổ chức tiếp theo sẽ diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 30 năm thành lập - một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giải đấu. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực nâng tầm giải đấu này thành một sự kiện quốc tế lớn và củng cố di sản của nó trong nhiều thập kỷ tới".

Nỗ lực của AFF sẽ giúp NHM khu vực được chứng kiến những màn so tài chất lượng cao, khi nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hoặc những nền bóng đá hàng đầu châu Á sẽ không bị xung đột lịch thi đấu giữa CLB chủ quản và đội tuyển.

Họ có thể về tham dự mà không gặp nhiều ràng buộc. Indonesia tự tin có thể tung ra đội hình đầy đủ lực lượng nhập tịch với những cái tên như Mees Hilgers, Kevin Dijks, Jay Idzes, Ivan Jenner, Ole Romeny… trong khi Malaysia sau khi loại 7 cầu thủ nhập tịch gian lận vẫn còn những Dion Cools, Richard Chin… Thái Lan có Nicholas Mickelson, Supachok Sarachat, Poramet Arjvirai và Jude Soonsup-Bell.

Gerrit Holtmann cũng là một cái tên đáng gờm có thể xuất hiện ở ASEAN Cup

Trong số các đội tuyển hưởng lợi từ thay đổi về lịch thi đấu, không thể bỏ qua Philippines. Thậm chí họ có thể mang tới giải một đội hình tinh nhuệ bậc nhất nhờ sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Paul Tabinas, Gerrit Holtmann, Dylan Demuynck, Sebastian Rasmussen, Randy Schneider… Đây đều là các cầu thủ được đào tạo chuẩn mực ở những nền bóng đá hàng đầu, giàu kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt Gerrit Holtmann từng là thành viên của U20 Đức, ghi tổng cộng 10 bàn ở Bundesliga.

Lợi thế của nhóm gồm nhiều “lính đánh thuê” sẽ là bất lợi dành cho những đội tuyển thuần nội địa hơn như Việt Nam, Myanmar, Lào, Singapore, Campuchia. Nhà đương kim vô địch Việt Nam không có bất cứ tuyển thủ nào đang chơi bóng ở nước ngoài, lực lượng khó có thể so sánh với dàn sao nhập tịch danh tiếng, đang ở đỉnh cao phong độ và có thời gian tập luyện cùng nhau trọn vẹn như của Indonesia. Việt Nam hứa hẹn cũng sẽ gặp khó khăn nếu Philippines tung ra đội hình gồm 100% lực lượng nhập tịch.

Nhìn chung ở kỳ ASEAN Cup tới, nhà đương kim vô địch sẽ gặp thử thách cực đại mà ở đó, các tuyển thủ sẽ phải nỗ lực hơn 100% khả năng.