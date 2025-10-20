Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

U22 Việt Nam tại SEA Games 33: Không có gì phải ngại Malaysia!

Tiểu Phùng
TPO - Thử thách đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ đến từ bán kết khi U22 Việt Nam có thể đụng độ các đối thủ mạnh thực sự như chủ nhà Thái Lan hoặc Indonesia.

anh-chup-man-hinh-2025-10-20-luc-120148.png
U23 Việt Nam được tạo điều kiện tối đa để chuẩn bị cho cuộc đua ở SEA Games 33 (ảnh Hữu Phạm)

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam chung bảng B với Malaysia và Lào. Thoạt trông đây là bảng đấu khá "khó nhằn" khi U22 Việt Nam phải gặp U22 Malaysia, trong khi chủ nhà Thái Lan ở bảng A chỉ gồm Campuchia và Timor Leste.

Tuy nhiên trên thực tế ngoài danh tiếng cũ, lứa trẻ U22 Malaysia hiện nay không có những gương mặt thực sự nổi bật. Gần nhất tại giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia, U23 Malaysia đã bị loại sớm từ vòng bảng.

Có vẻ như việc quá tập trung vào chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG đã khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mất tập trung cho lứa trẻ. Thế nên dù đội tuyển Malaysia với dàn nhập tịch "khủng" thắng đậm đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại cuối Asian Cup 2027 nhưng đội trẻ của họ lại thi đấu không thành công.

anh-chup-man-hinh-2025-10-20-luc-120124.png

Theo thống kê, các lần đối đầu gần đây giữa đôi bên, thành tích cũng nghiêng về phía U23 Việt Nam. Điều này một phần xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn đặt trọng tâm vào đào tạo trẻ. Như phát biểu của Phó chủ tịch Trần Anh Tú, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam cần có sự cân nhắc thấu đáo trong tương quan đảm bảo nền tảng phát triển lâu dài.

So với các đối thủ ở khu vực, đội tuyển U22 Việt Nam cũng được VFF chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới cuộc đua ở SEA Games 33. Chỉ riêng trong năm nay, ngoài 2 giải đấu lớn gồm Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và Vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam còn được tạo điều kiện tập huấn tại UAE.

Các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn...cũng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm. Có thể nói, VFF đã dồn lực cho mục tiêu đoạt HCV tại SEA Games 33.

Thách thức với U22 Việt Nam sẽ chỉ đến từ bán kết khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có thể đối đầu những đối thủ mạnh như Indonesia hay chủ nhà Thái Lan đang rất tham vọng.

Tiểu Phùng
#SEA Games 33 #Thái Lan #U22 Việt Nam #Kim Sang-sik #U22 Malaysia #cầu thủ nhập tịch

