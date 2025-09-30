Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thêm 1 cầu thủ Việt kiều được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam

Đặng Lai
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố danh sách triệu tập đội U23 trong tháng 10. Đáng chú ý, đội tuyển đón thêm 1 cầu thủ Việt kiều nữa là Nguyễn Vadim.

img-7000.jpg

Sinh năm 2005 tại Nga, Vadim có bố là người Việt, mẹ người Nga. Nguyễn Vadim đang trải qua mùa giải đầu tiên gắn bó với SHB Đà Nẵng nhưng anh nhanh chóng để lại dấu ấn. Tiền vệ này sở hữu những pha xử lý uyển chuyển, kỹ thuật, mang xu hướng của một tiền vệ tấn công hiện đại với bộ kỹ năng khá toàn diện như đi bóng, chuyền bóng và dứt điểm.

Anh đã có những pha xử lý bóng khá hiệu quả trong màu áo CLB sông Hàn. Bên cạnh Phi Hoàng, Minh Quang thì Nguyễn Vadim được coi là một “ngòi nổ” khá lợi hại của Đà Nẵng.

Dĩ nhiên, cầu thủ 20 tuổi vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện khả năng, đặc biệt là cải thiện thể lực cũng như sức va đập. Và U23 Việt Nam sẽ cho anh cơ hội đó trong đợt hội quân sắp tới. Với sự bổ sung này, U23 Việt Nam hiện có 3 cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Lê Viktor và Nguyễn Vadim. Họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt ở hàng tiền vệ để giữ được vị trí chính thức trong đội hình.

img-6997.jpg

Ngoài điểm nhấn Nguyễn Vadim, một điều đáng chú ý nữa ở đợt tập trung này là một số nhân vật mới được gọi lên tuyển do nhiều trụ cột như Hiểu Minh, Trung Kiên... tham dự vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn ở UAE. Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10.

Đợt huấn luyện này gần như là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ trẻ gây ấn tượng với HLV Kim Sang-sik, qua đó giành được suất tham dự SEA Games 33 vào tháng 11 ở Thái Lan.

Đặng Lai
#U23 Việt Nam #danh sách U23 Việt Nam #cầu thủ việt kiều #Trung Kiên #Kim Sang Sik #Nguyễn Vadim

