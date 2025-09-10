Thắng phút cuối, Thái Lan theo chân Việt Nam dự VCK U23 châu Á

TPO - U23 Thái Lan đã ở rất gần kết cục bị loại. Nhưng khoảnh khắc ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3 đã giúp họ từ cõi chết trở về. Đội bóng này giật lại ngôi đầu và theo chân Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026.

Bàn thắng quý như vàng của Kokana Khamyoek

Thái Lan và Malaysia gặp nhau trong trận đấu quyết tử ở vòng loại U23 châu Á vì chỉ có một kết quả thắng mới giúp Thái Lan hoặc Malaysia nuôi hy vọng đi tiếp. Với lợi thế chủ nhà cùng lực lượng mạnh hơn, Thái Lan đã không ngần ngại dồn ép đối thủ. Họ có đủ niềm tin để hy vọng vào chiến thắng khi 3 trận gần nhất Malaysia không ghi nổi bàn nào vào lưới Thái Lan.

Và niềm tin ấy được đội chủ nhà thể hiện ở bàn mở điểm ở phút 34. Tuy nhiên, niềm vui của họ chỉ tồn tại được 6 phút. Phút 40, tiền vệ Ahmad Ali đã có pha dứt điểm kiệt xuất. Trong tư thế khó nhưng anh vẫn băng vào và đệm lòng hiểm hóc gỡ hòa cho Malaysia.

Không chấp nhận mất điểm trên sân nhà. Thái Lan đã dồn ép đối thủ nghẹt thở ở hiệp 2. Nhưng thời gian đầu, sân trơn bóng ướt khiến các pha tấn công của Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Họ chỉ biết tạt bóng khá vu vơ từ 2 biên nhưng cách đánh này không mang lại hiệu quả.

Sau đó, Thái Lan thay đổi cách tiếp cận với nhiều hơn những đường đi bóng xuống đáy biên rồi căng vào. Và họ đã liên tiếp tạo ra cơ hội. Phút 82, Kokana Khamyoek đã đưa bóng vượt qua tay thủ môn Thái Lan nhưng cầu thủ Malaysia kịp lui về, phá bóng ngay trước khi bóng lăn vào lưới. 3 phút sau, đội trưởng Seksan có pha bắt volley hụt từ cự ly chỉ 10 mét, trong tư thế không ai kèm.

Những phút cuối, Malaysia thử vận may khi dồn đội hình lên tấn công. Thực tế là họ đã tạo ra 2 cơ hội rõ ràng. Malaysia không thể tận dụng, điều đó đã mang lại cơ hội cho Thái Lan. Phút bù giờ thứ 3, Yosakorn đi bóng thoải mái bên cánh phải. Anh chuyền vào như đặt để Kokana Khamyoek dứt điểm găm bóng vào góc chữ A, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan.

Với tỷ số này, Thái Lan đã giành ngôi đầu. Họ có cùng 7 điểm như Lebanon nhưng xếp trên nhờ vượt trội hiệu số. Thái Lan cùng Việt Nam trở thành 2 đại diện hiếm hoi của Đông Nam Á góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026.