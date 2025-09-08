Đá xấu với Chanathip, cầu thủ Iraq không dám lên nhận huy chương

TPO - Thái Lan đã mất chức vô địch King’s Cup 2025 vào tay Iraq. Nhưng điều khiến họ thất vọng nhất có lẽ không nằm ở kết quả, mà ở pha bóng triệt hạ Chanathip mà Mohanad Ali đã gây ra trong thời gian bù giờ.

HLV Arnold phải xin riêng cho Ali một tấm HCV

Tình huống bóng ở gần giữa sân, không có gì nguy hiểm nhưng Mohanad Ali vẫn lao vào, dùng hết sức đá thẳng vào chân của Chanathip. Cú đá cực mạnh khiến tiền vệThái Lan văng lên không trung rồi đáp đất đau đớn. Pha bóng thực sự rất phi thể thao, khiến các cầu thủ chủ nhà phẫn nộ. Họ đã lao vào tấn công tới tấp ngôi sao Iraq khiến trận đấu bị gián đoạn.

Rất may cho Ali là các đồng đội cũng như trọng tài đã nhảy vào can ngăn. Nếu không, tiền đạo Iraq khó thoát đòn hội đồng từ phía Thái Lan. Trên khán đài, NHM bức xúc với hành xử của Ali và liên tục dùng những ngôn từ khó nghe cho anh.

Khoảnh khắc Ali vào bóng triệt hạ Chanathip

Ali bị trọng tài rút thẻ đỏ với pha vào bóng này. Sau đó, anh ở lì trong phòng thay đồ và không ra nhận HCV trong lễ đăng quang của Iraq. Theo tờ Thairath, Ali “sợ bị trả thù và đối diện với những tiếng la ó từ NHM” nên không dám xuất hiện. HLV Graham Arnold trong lúc lên nhận giải đã phải xin riêng cho anh một tấm HCV.

Trong buổi họp báo, HLV Masatada Ishii đã dùng từ “vô học” để nói về tình huống xử lý của Mohanad Ali. "Tôi cũng không thể tin rằng hành xử ấy lại tái diễn trong bóng đá đỉnh cao. Thật vô học. Quá bạo lực", ông nói.

Với Chanathip, HLV Ishii liền rút anh ra khỏi sân ngay sau cú va chạm và NHM thấy đầu gối của tiền vệ 32 tuổi đã được băng chằng chịt. Chanathip sẽ phải nhập viện để chụp chiếu, trong khi nhiều cầu thủ Iraq đã đến hỏi thăm và xin lỗi Chanathip cũng như các tuyển thủ Thái Lan. Trong số này có Zaid Tahseen và Aymen Hussein nhưng không thể thấy bóng dáng Mohanad Ali.