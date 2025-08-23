Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội tuyển nữ Thái Lan sa thải HLV Nhật Bản sau 2 thất bại trước Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Không lâu sau khi trở về từ chiến dịch vô địch Đông Nam Á với vị trí thứ 4, thua tới 3 trong tổng số 5 trận đã đấu, HLV Futoshi Ikeda đã nhận án "trảm" từ LĐBĐ Thái Lan. Quyết định chia tay nhà cầm quân này vừa được đưa ra vào chiều 22/8.

fffff.jpg
HLV Ikeda gây thất vọng ở giải vô địch nữ Đông Nam Á vừa qua

Theo truyền thông Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã thông báo loại Futoshi Ikeda khỏi ban luyện viên đội tuyển nữ. FAT đã chấm được phương án thay thế là Nuengruethai Sathongvian. Bà sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ để chuẩn bị cho SEA Games 2025 vào cuối năm.

LĐBĐ Thái Lan chia tay HLV Ikeda cũng là kết cục khó tránh khỏi vì ông đang để lại nhiều thất vọng. Tại vòng loại châu Á 2026, Thái Lan đã thua ngay trên sân nhà trước Ấn Độ, qua đó không thể lọt vào VCK Asian Cup 2026 và cũng sớm tan mộng World Cup nữ 2027. Đây là cột mốc tệ nhất của bóng đá nữ Thái Lan trong gần 3 thập kỷ qua vì từ 1999 họ mới không thể tham dự một VCK Asian Cup.

w1200.jpg

Đến giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, Thái Lan cũng đánh mất vị thế. Họ thua cả 3 trận cuối giải trước Việt Nam, Myanmar và Việt Nam. Cả 3 trận, Thái Lan đều thua với thế trận bị áp đảo. Đây là giải nữ Đông Nam Á tệ nhất của tuyển nữ Thái Lan trong 10 năm qua.

Hàng loạt cột mốc đáng quên đã khiến HLV Ikeda đánh đổi bằng chiếc ghế của mình. Ông là một trong những HLV dẫn dắt đội nữ nổi tiếng nhất châu Á. Năm 2017, ông giúp các học trò vô địch giải U20 châu Á. Năm 2018 ông từng giúp U20 nữ Nhật Bản đăng quang World Cup tại Pháp.

Futoshi Ikeda sau đó được bổ nhiệm dẫn dắt ĐTQG, đưa đội vào bán kết World Cup 2023. Tại Thế vận hội Paris 2024, Futoshi Ikeda cũng gây ấn tượng khi giúp Nhật Bản tiến tới bán kết trước khi dừng bước bằng trận thua Mỹ. Tuy nhiên, danh tiếng của ông đã tổn hại phần nào sau thất bại ở Thái Lan.

Đặng Lai
#Thái Lan #bóng đá Thái Lan #ĐT Thái Lan #Madam Pang #nữ Thái Lan #Futoshi Ikeda #nữ việt nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục