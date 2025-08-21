Thái Lan siết chặt khâu nhập tịch, nhiều đoàn gặp khó ở SEA Games 33

TPO - Trong động thái mới nhất, nước chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan, sẽ cấm các VĐV sử dụng giấy tờ chứng nhận hoặc hộ chiếu tạm thời để tranh tài ở kỳ đại hội vào cuối năm. Quy định này được coi là giúp mang tới một môi trường cạnh tranh cân bằng hơn.

Đội bóng rổ Campuchia có tới 3 cầu thủ người Mỹ

Quyết định đã được ông Chaipak Siriwat, giám đốc điều hành Uỷ ban SEA Games 33, thông báo: "Năm nay, Thái Lan sẽ xem xét kỹ hộ chiếu của các VĐV đến tranh tài. Chúng tôi sẽ để ý và theo dõi sát sao các VĐV có yếu tố nước ngoài.

Chúng tôi sẽ kiểm tra chặt chẽ VĐV kể từ khi đến Thái Lan cho đến lúc trở về. Nếu bị phát hiện dùng giấy tờ chứng nhận thay cho hộ chiếu thật, chắc chắn họ sẽ bị bắt giữ. Chúng tôi thông qua quy định này để mang tới một môi trường cạnh tranh công bằng hơn cho các VĐV. Và đây cũng là điều chúng tôi muốn làm sau khi nhận được những lời phàn nàn từ các đoàn Đông Nam Á trong những kỳ tổ chức trước".

Campuchia mang nhiều VĐV nước ngoài về để 'thu hoạch' huy chương

Đúng như vị quan chức này phát biểu, ở SEA Games 32 đã xuất hiện tình trạng “thuê” VĐV nước ngoài thi đấu theo diện hộ chiếu tạm thời hoặc giấy tờ chứng nhận. Điển hình như chủ nhà Campuchia. Họ mang các cầu thủ bóng rổ người Mỹ về đội tuyển bóng rổ 3x3. Cả đội 3 người ra sân đều mang quốc tịch Mỹ. Và các cầu thủ này đã mang về tấm HCV cho Campuchia.

Môn Judo, Campuchia có VĐV mang quốc tịch Ukraine, môn điền kinh là 2 VĐV đến từ Trung Quốc và Pháp, môn boxing là võ sĩ Uzbekistan... Kỳ đại hội trước nữa, Campuchia cũng nhập tịch một số VĐV Iran ở môn vật, Philippines nhập tịch VĐV Judo từ Nhật Bản... Những người này đã giúp mang về vinh quang cho họ.

Các VĐV nhập tịch đã tạo ra nhiều tranh cãi. Và lần này, Thái Lan sẽ quyết tâm chặn đứng cách thuê VĐV như trên. Động thái từ chủ nhà SEA Games 33 sẽ là một đòn nặng đánh vào các quốc gia đang nhăm nhe nhập tịch gấp rút VĐV tranh tài ở SEA Games 33 như Campuchia, Philippines hay Malaysia...