Nhập tịch thêm 2 ngôi sao từ Argentina và Brazil, Malaysia gửi lời cảnh báo tuyển Việt Nam

TPO - Dù đang sở hữu hàng loạt chân sút xuất sắc như Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca nhưng Malaysia vẫn không dừng lại. Họ vừa xác nhận sẽ nhập tịch cho Bergson da Silva, chân sút hay nhất lịch sử giải VĐQG nước này và cầu thủ chạy cánh Manuel Hidalgo.

Bergson và Hidalgo sẽ đủ điều kiện nhập tịch vào năm sau

Bergson và Manuel Hidalgo đều gia nhập giải VĐQG Malaysia từ năm 2021. Họ đang ở năm thứ 4 gắn bó với quốc gia này. Cả hai không mang dòng máu Malaysia nên theo quy định FIFA, họ phải sống tối thiểu 5 năm liên tiếp thì mới có thể nhập tịch Malaysia. Dự định đến đầu năm sau, cả 2 sẽ đủ điều kiện về thời gian sinh sống.

Từ bây giờ đến khi đủ điều kiện, Malaysia sẽ xúc tiến dần các thủ tục nhập tịch cho Manuel Hidalgo và Bergson. Chủ CLB Johor DT, người đứng đầu "dự án nhập tịch" của bóng đá Malaysia, xác nhận: "Nếu mọi thứ thuận lợi, Manuel Hidalgo và Bergson sẽ được nhập tịch. Cả 2 sắp đủ điều kiện sinh sống tối thiểu 5 năm ở Malaysia".

Đây là 2 cầu thủ tấn công nguy hiểm ở giải VĐQG Malaysia, hiện thuộc biên chế CLB mạnh nhất quốc gia này là Johor DT. Manuel Hidalgo vừa được gửi sang Kuala Lumpur City theo dạng cho mượn trong khi Bergson vẫn là chủ công của Johor DT. Mùa vừa qua, anh đã ghi tới 32 bàn.

Tuần trước, chân sút này lại ghi bàn để cán mốc 106 bàn, trở thành cầu thủ có nhiều pha lập công nhất lịch sử giải VĐQG Malaysia (cùng chia sẻ kỷ lục với Putra Mahayuddin). Nhưng nếu như huyền thoại Putra Mahayuddin mất tới hơn 400 trận để có 106 bàn thì Bergson chỉ cần... 85 trận. Hiệu suất của anh lên tới 1,2 bàn/trận. Trong thời gian ngắn tới, Bergson sẽ sớm truất ngôi tiền nhiệm.

Bergson là mẫu “sát thủ” vòng cấm. Trong khi đó, Hidalgo là mẫu tiền vệ nhanh nhẹn, kỹ thuật và có sức càn lướt tốt. Một khi nhập tịch 2 ngôi sao Nam Mỹ, Malaysia sẽ càng đáng ngại ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, họ vốn đã có Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca... là những chân sút đẳng cấp cao. Nay với Bergson và Hidalgo, Malaysia thực sự càng tự tin khuynh đảo Đông Nam Á.