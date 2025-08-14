Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhập tịch thêm 2 ngôi sao từ Argentina và Brazil, Malaysia gửi lời cảnh báo tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Dù đang sở hữu hàng loạt chân sút xuất sắc như Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca nhưng Malaysia vẫn không dừng lại. Họ vừa xác nhận sẽ nhập tịch cho Bergson da Silva, chân sút hay nhất lịch sử giải VĐQG nước này và cầu thủ chạy cánh Manuel Hidalgo.

bergson-da-silva.jpg
Bergson và Hidalgo sẽ đủ điều kiện nhập tịch vào năm sau

Bergson và Manuel Hidalgo đều gia nhập giải VĐQG Malaysia từ năm 2021. Họ đang ở năm thứ 4 gắn bó với quốc gia này. Cả hai không mang dòng máu Malaysia nên theo quy định FIFA, họ phải sống tối thiểu 5 năm liên tiếp thì mới có thể nhập tịch Malaysia. Dự định đến đầu năm sau, cả 2 sẽ đủ điều kiện về thời gian sinh sống.

Từ bây giờ đến khi đủ điều kiện, Malaysia sẽ xúc tiến dần các thủ tục nhập tịch cho Manuel Hidalgo và Bergson. Chủ CLB Johor DT, người đứng đầu "dự án nhập tịch" của bóng đá Malaysia, xác nhận: "Nếu mọi thứ thuận lợi, Manuel Hidalgo và Bergson sẽ được nhập tịch. Cả 2 sắp đủ điều kiện sinh sống tối thiểu 5 năm ở Malaysia".

johor-darul-tazim-v-guangzhou-fc-group-i-acl2022-3.jpg

Đây là 2 cầu thủ tấn công nguy hiểm ở giải VĐQG Malaysia, hiện thuộc biên chế CLB mạnh nhất quốc gia này là Johor DT. Manuel Hidalgo vừa được gửi sang Kuala Lumpur City theo dạng cho mượn trong khi Bergson vẫn là chủ công của Johor DT. Mùa vừa qua, anh đã ghi tới 32 bàn.

Tuần trước, chân sút này lại ghi bàn để cán mốc 106 bàn, trở thành cầu thủ có nhiều pha lập công nhất lịch sử giải VĐQG Malaysia (cùng chia sẻ kỷ lục với Putra Mahayuddin). Nhưng nếu như huyền thoại Putra Mahayuddin mất tới hơn 400 trận để có 106 bàn thì Bergson chỉ cần... 85 trận. Hiệu suất của anh lên tới 1,2 bàn/trận. Trong thời gian ngắn tới, Bergson sẽ sớm truất ngôi tiền nhiệm.

Bergson là mẫu “sát thủ” vòng cấm. Trong khi đó, Hidalgo là mẫu tiền vệ nhanh nhẹn, kỹ thuật và có sức càn lướt tốt. Một khi nhập tịch 2 ngôi sao Nam Mỹ, Malaysia sẽ càng đáng ngại ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, họ vốn đã có Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca... là những chân sút đẳng cấp cao. Nay với Bergson và Hidalgo, Malaysia thực sự càng tự tin khuynh đảo Đông Nam Á.

Đặng Lai
#Malaysia #bóng đá Malaysia #ĐT Malaysia #ASEAN Cup #cầu thủ nhập tịch #Bergson #Bergson da Silva #Johor DT #Malaysia vs Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục