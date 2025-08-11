Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Malaysia nhập tịch hàng loạt VĐV để tranh tài ở SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Malaysia không dừng tham vọng nhập tịch ở riêng lĩnh vực bóng đá. Họ còn muốn áp dụng “công thức” này cho các đội tuyển quần vợt, cử tạ hay bóng rổ… với mục tiêu cạnh tranh vị trí cao tại SEA Games 33.

malaysia.jpg
Sau bóng đá, Malaysia sẽ nhập tịch cho các môn thể thao khác

2 ngày trước trong tuyên bố về kế hoạch nhập tịch, bộ trưởng bộ Thể thao và thanh niên Malaysia là bà Hannah Yeoh đã công khai ý định nhập tịch hàng loạt VĐV nước ngoài cho các đội tuyển cử tạ, bắn súng, quần vợt hay bóng rổ…

Bà tuyên bố mục tiêu là nâng cao khả năng cạnh tranh cho thể thao nước nhà, trước mắt là SEA Games 33: “Mục đích của việc nhập tịch cho các VĐV để họ nâng cao thành tích cho thể thao Malaysia. Việc nhập tịch sẽ được tiến hành cho mọi môn thể thao, từ cử tạ, bóng rổ, nhảy cầu, bắn súng, cho đến điền kinh.

Một số liên đoàn thế giới không cấm việc sử dụng VĐV nhập tịch ở các đội tuyển. Chính vì vậy, Malaysia yêu cầu các VĐV nhập tịch tuân thủ mọi luật lệ và quy định có liên quan”.

30nt46alib-1661818213.jpg
Aalia Carlson sắp được nhập tịch để đầu quân cho tuyển bóng rổ Malaysia

Tuyên bố này nhanh chóng trở thành hành động. Liên đoàn bóng rổ Malaysia vừa nộp đơn nhập tịch cho 3 cầu thủ nước ngoài với 1 thuộc về đội nữ và 2 của đội nam. Đó là Tychique Bosango, cầu thủ gốc CH Congo, Joseph Obasa đến từ Nigeria và Aalia Carlson người Mỹ.

Với việc đưa về hàng loạt ngôi sao nước ngoài, Malaysia hứa hẹn sẽ đe dọa những đối thủ trực tiếp, trong đó có Việt Nam. Ở nội dung bóng rổ nữ 5 người, Việt Nam đặt hy vọng giành huy chương tại SEA Games 33. Đội coi Malaysia hay Thái Lan là những đối thủ chính trong cuộc đua. Thực tế là ở SEA Games 32, Việt Nam chỉ kém Malaysia đúng 1 chiến thắng để có thể hoàn thành mục tiêu giành HCĐ.

Nhìn chung, các môn thể thao mà Malaysia thu nạp “lính đánh thuê” đều là những môn mà họ kém phát triển. Ở kỳ đại hội gần nhất, Malaysia đứng cuối cùng ở nội dung bóng rổ với chỉ 1 HCĐ, đứng cuối ở cử tạ với 0 HCV, 0 HCB và chỉ 1 HCĐ, trong khi Việt Nam giành với 4 vàng 1 bạc 3 đồng…

Đặng Lai
#Sea games 33 #Thể thao Đông Nam Á #Đông Nam Á #Việt Nam #Malaysia #thể thao Malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục