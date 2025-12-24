Jordan không thể triệu tập ‘sát thủ’ chơi bóng tại châu Âu, U23 Việt Nam gặp thuận lợi

TPO - Đội tuyển U23 Jordan vừa công bố danh sách các cầu thủ chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, sự kiện mà họ sẽ tham dự với tham vọng rất lớn. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ gặp khó khăn với 4 thiếu vắng quan trọng. Đó là tin vui cho U23 Việt Nam.

4 gương mặt không thể dự giải gồm Muhannad Abu Taha, tiền vệ quan trọng của CLB Al Quwa Al Jawiya và đội tuyển quốc gia Jordan (20 lần khoác áo); Ali Al Azaizeh, trụ cột của CLB Kazma và đặc biệt là Ibrahim Sabra. Tiền đạo này hiện khoác áo Goztepe ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Anh đã ra sân 5 trận và ghi 1 bàn cho CLB từ đầu mùa 2025/26.

Trong màu áo U23 Jordan, Ibrahim Sabra đạt hiệu suất gần 1 bàn/trận. Ở tuổi 19 nhưng Sabra đã là thành viên của đội tuyển quốc gia. Chi tiết này cho thấy tầm quan trọng của Sabra, cầu thủ có giá gần 500.000 USD trên sàn chuyển nhượng.

Thiếu anh cũng như Abu Taha và Al Azaizeh, U23 Jordan sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khả năng tấn công khi cả 3 cầu thủ đều thi đấu ở tuyến trên, có tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của đội tuyển.

Ibrahim Sabra hiện khoác áo Goztepe ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ

Cũng vì là những nhân tố có chất lượng nên cả 3 không được CLB chủ quản nhượng bộ đội tuyển. Ngoài ra, U23 Jordan còn vắng tiền vệ trung tâm quan trọng Mohammad Abu Hazeem do chấn thương.

Khó khăn nhân sự sẽ khiến U23 Jordan khó duy trì phong độ cao như tại vòng loại, khi họ toàn thắng 3 trận và ghi tới 19 bàn. Danh sách mà đội tuyển này mang tới VCK U23 châu Á gồm 100% cầu thủ chơi bóng ở giải quốc nội, với rất nhiều nhân tố đang khoác áo các đội bóng mạnh ở giải trong nước như Al-Wehdat, Al-Faisaly...

Theo lịch thi đấu VCK châu Á, U23 Jordan sẽ lần lượt gặp U23 Việt Nam (6/1), U23 Saudi Arabia (9/1) và U23 Kyrgyzsatan (12/1). Đây là đối thủ chính của U23 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào tứ kết vì U23 Saudi Arabia với tư cách chủ nhà nhiều khả năng sẽ vượt trội so với phần còn lại.