Nhận định U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan, 19h00 ngày 3/12: Voi chiến phá dớp

TPO - Nhận định bóng đá U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan, SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Các đội U23/U22 Thái Lan thường khởi đầu không tốt trong các trận đấu SEA Games. Giờ là lúc họ phải thay đổi…

Nhận định trước trận đấu U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan

Các đội tuyển nam Thái Lan đã giành được tổng cộng 16 huy chương vàng bóng đá SEA Games, nhiều nhất lịch sử đại hội. Tuy nhiên, lần gần nhất họ giành huy chương vàng đã 8 năm trước, ở SEA Games 2017 tại Malaysia. Từ đó tới nay là quãng thời gian khủng hoảng niềm tin của nền bóng đá trẻ này.

Thái Lan thường xuyên gục ngã cay đắng. Năm 2019, họ không thể thắng Việt Nam qua đó bị loại ở vòng bảng. Năm 2021, đội tuyển trẻ nước này thua Việt Nam ở trận chung kết với bàn thua ở phút cuối và trong kỳ SEA Games vừa qua, Thái Lan đã bị Indonesia vùi dập trong trận đấu tai tiếng bậc nhất lịch sử đại hội.

Hôm nay (3/12), Thái Lan sẽ bước vào trận mở màn chiến dịch SEA Games 33. Họ thi đấu trận đấu đầu tiên của bảng A, gặp Timor-Leste. Dĩ nhiên, kỳ vọng thắng là mặc định. Thậm chí Thái Lan cần thắng đậm. Một thắng lợi đậm đà có thể giúp họ tạo bước chạy đà tốt sau giai đoạn giao hữu không thực sự thành công (thắng 1/3 trận tiền SEA Games).

Một thắng lợi cũng là nhiệm vụ thiết thực để Voi chiến cạnh tranh vị trí dẫn đầu với U22 Singapore, những người là ứng viên, ít nhất là về lý thuyết, có thể tranh ngôi đầu với họ ở bảng A.

Phong độ, lịch sử đối đầu U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan

Và thiết thực nhất là một kết quả tốt có thể giúp họ phá dớp khởi đầu chậm chạp ở SEA Games. Là đội tuyển sở hữu thành tích tốt nhất lịch sử đại hội nhưng 4 kỳ gần đây, Thái Lan hầu như mang tới thất vọng ở ngày ra quân. Họ chỉ thắng được đúng 1 lần (trước Singapore tại SEA Games 32), còn lại nhận tới 2 thất bại.

Năm 2017, đội tuyển này hòa Indonesia trong trận mở đầu. 2 năm sau đó, Thái Lan bất ngờ thua Indonesia 0-2, trận thua chí mạng khiến họ không thể vượt qua vòng bảng. Đến 2021, đội tuyển xứ chùa vàng bị Malaysia đánh bại 2-1.

Quá khứ khởi đầu chậm chạp khiến Thái Lan bị cảnh báo nhiều ở lần ra quân này, bất kể đối thủ chỉ là một Timor Leste khiêm tốn. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang nói: “Tôi tin rằng chúng ta có cơ hội giành chức vô địch. Sau 8 năm không vô địch, giờ là lúc chúng ta phải thay đổi. Tuy nhiên, cả đội phải nỗ lực hết mình và không được đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào”.

Tối nay, NHM sẽ có dịp xem U22 Thái Lan hiện thực hóa tuyên bố ấy, qua đó chấm dứt cái dớp khởi đầu chậm chạp ở các kỳ SEA Games.