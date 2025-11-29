Chủ nhà Thái Lan chờ đợi cú hích kinh tế từ SEA Games 33

TPO - Chủ nhà Thái Lan tin rằng việc tổ chức SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 sẽ tạo ra giá trị kinh tế hơn 5 tỷ baht, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Mới đây, Đại học Suan Dusit đã thực hiện cuộc khảo sát trên toàn đất nước Thái Lan về người Thái và SEA Games 33. Kết quả, có tới 82,67% người được hỏi biết SEA Games 33 sắp diễn ra ở xứ sở chùa tháp, và 68,85% tin rằng việc tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á ​​sẽ giúp thúc đẩy du lịch và nền kinh tế bền vững trong nước.

Theo Tiến sĩ Pornpan Buathong, Chủ tịch của Đại học Suan Dusit, kết quả thăm dò phản ánh kỳ vọng của người dân, rằng SEA Games là cơ hội để phát triển kinh tế, du lịch, đồng thời xây dựng niềm tin và nâng cao hình ảnh của đất nước.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Rungnapa Lertpatcharaphong, Trưởng khoa Quản lý Khách sạn, Chương trình Quốc tế, Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Suan Dusit, phân tích rằng kết quả khảo sát cho thấy người dân Thái Lan xem SEA Games như một công cụ kinh tế hơn là một sự kiện thể thao, bởi mong muốn bầu không khí lễ hội của sự kiện sẽ tạo lực đẩy cho nền kinh tế cơ sở, du lịch thể thao, đồng thời đề cao yếu tố an toàn và môi trường, như nền tảng cho sự thành công của sự kiện.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn tin tưởng SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tổ chức tại Thái Lan sẽ tạo ra giá trị kinh tế hơn 5 tỷ baht (5.285.000.000 baht) và cung cấp 12.000-14.000 việc làm mới trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, dịch vụ, vận tải, du lịch và thể thao.

"Ngoài ra, sẽ có ít nhất 12.000 vận động viên, huấn luyện viên và thành viên hỗ trợ khác từ các nước ASEAN đến Thái Lan. Điều này sẽ tạo ra sự luân chuyển kinh tế trong thời gian diễn ra sự kiện tại tất cả các tỉnh đăng cai và lân cận. Chi tiêu của họ sẽ thúc đẩy kinh tế và du lịch thể thao, tạo ra một nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế trong nước", ông Atthakorn nói.

Bên cạnh đó, nước chủ nhà Thái Lan cũng nêu ra những lợi ích dự kiến ​​khi đăng cai cả hai sự kiện, bao gồm nâng cao hình ảnh của xứ chùa tháp trong mắt cộng đồng ASEAN, khẳng định vị thế đứng đầu trong ngành du lịch và thể thao, cũng như truyền cảm hứng cho các vận động viên và thanh niên Thái Lan thông qua các tấm huy chương Vàng.