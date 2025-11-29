Gác lại SEA Games 33, các tuyển thủ mô tô nước của Thái Lan hóa thân thành anh hùng cứu trợ lũ lụt

TPO - Trong tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan, các vận động viên mô tô nước sẽ tranh tài tại SEA Games 33 của nước chủ nhà đã trở thành lực lượng chính thực hiện công tác cứu hộ.

Môn mô tô nước (jet skiing) bắt đầu xuất hiện tại SEA Games 32 và tiếp tục có trong nội dung thi đấu của SEA Games 33. Để chuẩn bị tranh tài, đội tuyển mô tô nước của nước chủ nhà đã tập luyện chăm chỉ, sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vị số một (giành 4/6 huy chương Vàng kỳ trước).

Tuy nhiên, ngay trước thềm đại hội, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở một số tỉnh phía Nam Thái Lan, đặc biệt là huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, nơi gần như bị nhấn chìm. Nhiều nơi nước lũ dâng cao gần bốn mét và hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, với rất nhiều trong số đó bị mắc kẹt, cách ly khỏi thế giới bên ngoài.

Trước tình hình này, các vận động viên của đội tuyển mô tô nước tham dự SEA Games 33 cũng các thành viên của Hiệp hội Mô tô nước Thái Lan lập tức lên đường tham gia cứu hộ bằng chính những chiếc xe mô tô nước của họ. Trong lũ lụt, mô tô nước trở thành phương tiện hoàn hảo để hỗ trợ người dân bởi khả năng di chuyển linh hoạt trên mặt nước khi giao thông đường bộ bị cắt đứt, vừa giúp sơ tán nạn nhân vừa cung cấp thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Suphalak Nilnopparat, một vận động viên mô tô nước vô địch thế giới (Jet Ski World Series 2022 tại Ba Lan) đã vượt qua dòng nước lũ giải cứu một người mẹ và đứa con sơ sinh bị mắc kẹt trong một ngôi nhà ngập nước, trong tình trạng đói lả nhiều ngày. Trong khi đó, TheerapatKhanthong, một nhà vô địch khác, đã cứu thành công một cụ ông 86 tuổi bám trụ trên nóc nhà hơn 18 tiếng.

"Ngoài mục tiêu thể thao, hướng tới những tấm huy chương Vàng, các vận động viên mô tô nước còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn", Detnarong Suthichanbancha, chủ tịch Hiệp hội Mô tô nước Thái Lan cho biết, "tất cả các vận động viên đều vô cùng hạnh phúc với công việc cứu hộ, và sẽ tiếp tục công việc này, đến nhiều nơi, giúp đỡ nhiều người hơn".

"Khi hay tin lũ lụt, tất cả chúng tôi, những vận động viên mô tô nước, lập tức lên đường tình nguyện tham gia công tác cứu trợ. Chúng tôi cố gắng hết sức có thể, từ việc sơ tán người dân, phân phát thức ăn và nước uống, cung cấp thuốc hạ sốt cho trẻ nhỏ và đưa phụ nữ mang thai đi sinh nở. Mọi người đều thức trắng đêm, làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối", vận động viên Pittipong chia sẻ.

Phần lớn chi phí cho việc cứu trợ, bao gồm phương tiện, nhiên liệu, thực phẩm, thậm chí cả thuốc men và thiết bị cứu hộ đều là tiền đóng góp của các vận động viên hoặc một số nhà từ thiện.

Những vận động viên mô tô nước đã trở thành các anh hùng trong mắt người dân Thái Lan, chưa cần đến tấm huy chương SEA Games 33.

"Tôi luôn nói với các vận động viên rằng chúng ta hãy làm những điều có ích cho người dân và đất nước khi có thể. Giành huy chương Vàng hay các danh hiệu là niềm tự hào, nhưng nếu những môn thể thao còn đem lại hạnh phúc cho người khác thì càng tuyệt vời hơn nữa", ông Dejnarong nhấn mạnh.

Tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan tham dự tất cả 50 môn thể thao với 1.531 vận động viên, bao gồm 833 vận động viên nam và 698 vận động viên nữ.